Vuković: Musimy patrzeć przed siebie

Aleksandar Vuković (trener Legii): Gratulacje dla zespołu Górnika za zwycięstwo. Ten mecz był jednym z tych przykładów, w których piłka nas uczy, że niekoniecznie wynik musi odzwierciedlać to, co dzieje się na boisku. Szczególnie mam na tu na myśli pierwszą połowę, w której Górnik praktycznie nie miał okazji, a strzelił bramkę. My mieliśmy kilka sytuacji, ale zabrakło skuteczności pod bramką. W drugiej połowie gospodarze zdobyli bardzo ładną bramkę, a my swoich, prostszych sytuacji nie wykorzystaliśmy. Dopiero po drugiej bramce gospodarze mieli swoje dogodne sytuacje, po tym jak się otworzyliśmy. Był to mecz, którego dzisiaj nie mogliśmy wygrać, a nawet zremisować - patrząc na naszą skuteczność. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy grać na dużo wyższym poziomie. Teraz przed nami najważniejsza faza play-off. Zaczynamy w sytuacji dobrej, ale takiej, która zmusza nas do tego, by od samego początku prezentować nasz najwyższy poziom. Postaramy się grać tak, jak od dłuższego czasu prezentuje się drużyna. Musimy patrzeć przed siebie.

Hugon - 20 minut temu, *.vectranet.pl Vuco,Zeby Perkhard nie był u Ciebie drugim Kulenowićem. odpowiedz

PLK - 29 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl WQRVIA MNIE TA NAGONKA NIBYKIBICÓW!!! LEPIEJ NIECH SIĘ PRZERZUCĄ NA SZACHY!!! odpowiedz

News⚽️Legia - 34 minuty temu, *.amazonaws.com A Barosz jak trener Piasta z planem dobrym na Legie,Vuko !aby to był tylko jeden błâd przy pracy..a co do tej szmaty,to zdarza sie ale Majecki teraz wie że przymula sie w meczu... odpowiedz

Wolfik - 36 minut temu, *.mm.pl Szczerze zazdroszczę wszystkim tym, którym wszystko się udaje i czego się nie dotkną zamieniają w sukces. Naprawdę, szacun.



A tak na poważnie - nie dramatyzujmy. Nikt nie ma monopolu na wygrywanie. Nawet te drużyny które kupują piłkarzy wartych tyle, co cała Legia nie wygrywają wszystkiego i nie zawsze zdobywają mistrzostwa. Radzę wszystkim zdegustowanym - ochłońcie!! Poczytajcie książke, albo się wyspijcie. Jutro będzie nowy dzień a za tydzień nowy mecz. I nowe emocje. Mamy dobry zespół a piłkarsko jesteśmy teraz najlepsi. Dziś nie wyszło, odrobimy za tydzień. Mamy przewagę 7-miu oczek i zgraną drużynę. Troche optymizmu!!! odpowiedz

TęgiQ - 39 minut temu, *.play-internet.pl Wysyp lamusów po porażce widzę, żenada dzieciaki! odpowiedz

adamsowski - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No do tej pory się udawało. Pierwsi tracą bramkę i gonią. W końcu się nie udało. Nie postawiłbym jednak pieniędzy (dużych), że na pewno wygramy tę pseudoligę. Na pewno nie tak jak dzisiaj z Zabrzu. odpowiedz

Sebastian z Brodna - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Panie Trenerze!

Nie widziałem tak grającej Legii od lat.

Nie widziałem tak szerokiej ławki jak teraz od lat.

Nie widziałem takich statystyk od lat.

Nie widziałem tak pewnego siebie zespołu a zarazem niepewnych piłkarzy kto zagra w pierwszym składzie. Zdrowa konkurencja i rotacja.

Dziś to był wypadek przy pracy!

Panie Vuko Szacun odpowiedz

PLK - 38 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @Sebastian z Brodna: Pełna zgoda bracie... Takie mecze się zdarzają każdemu i tyle!!! Po prostu nie chciało wpaść... Z taką Wisłą wpadło, z Górnikiem nie... Jedziemy dalej!!! Razem!!! Razem z chłopakami!!! Oni oddają serducho na boisku!!! Nie zawsze będzie miodek!!! Ważne że będzie po 37 kolejce i tyle w temacie!!! Pozdro... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie podniecajcie się po 1 wpadce.Nie wszystko da się wygrac.Nastepny mecz wygrają 3 bramkami,powalczą jak dziś .Dziś przeciwnik miał więcej szczęścia bo piłkarsko Legia dominuje w tej lidze nad reszta. odpowiedz

LGZ - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl W Monaco czeka grzanie lawy bo nr 1 tam nie bedzie bo sa zdecydowanie lepsi !!! odpowiedz

ZGL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl P.Majecki nigdy nie byl pewnym punktem w LEGII !!! odpowiedz

ben - 2 godziny temu, *.inetia.pl Kibice sukcesu - żal odpowiedz

WSL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Majecki doskonale wie co zrobil przy stracie gola a jak sie zachowal to widzielismy jego reakcje ktora byla bardzo czytelna !!! odpowiedz

marko polo - 2 godziny temu, *.chello.pl Już w przerwie zimowej pisałem że to najgorszy bramkarz w histori Legi.Jego sprzedaż za 7 baniek to prawdziwy majstersztyk . Niech idzie stąd w cholerę i nigdy nie wraca. odpowiedz

Jordan - 2 godziny temu, *.chello.pl @marko polo: AMEN. To półka Antolovica mniej wiecej. odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Trenerze zobaczymy jak bedzie gra i skutecznosc za tydzien !! odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl P.Majecki wyjazd z LEGII bo ten gol to tez nic sie nie stalo !! odpowiedz

PLK - 33 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @GL: Napisz coś, co da się zrozumieć!!! Albo do szkoły!!! odpowiedz

Wstyd - 2 godziny temu, *.orange.pl No wstyd mi za was panowie oczywiście mówię o uczestnikach forum. Oni nie będą wszystkiego wygrywać ba dzisiaj dobrze zagrali zabrakło trochę skuteczności, ludzie ochłońcie to tylko jeden mecz ba jeszcze pewnie w mistrzowskiej przegrają jakieś dwa mecze.Bez pozdrowień dla takich palantów... odpowiedz

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Jaki byl cel wyjazdu skoro tego meczu nawet nie zremisowalismy czyli porazka zalozona z gory a skutecznosc wykorzystywania sytuacji jest znana nie od dzis !! odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.mm.pl Majecka już po meczu z Pogonią jak powiedziałeś że nic się nie stało, skreśliłem Cię z grona Legionistów. Jesteś marnym bramkarzem a nie Legionistą, wtedy przegraliśmy po 36 latach a ty miałeś to w dupie a dziś pokazałeś kim jesteś. Wypierdziela z Zabrza do Francji, masz bliżej. Gardzę tobą odpowiedz

Aaajerrry - 1 godzinę temu, *.10.211 @Wsciek(L) y: a ja gardzeę Tobą. Ciekawe co Ty w jego wieku osiągnąłeś odpowiedz

Wsciek(L) y - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Aaajerrry: ja nie grałem w Legii a wiem że nie mówi się że nic się nie stało bo w każdym meczu dawałem wszystko z siebie i nawet jak miałem awans zapewniony i zdarzała się porażka to przez gardło by mi nie przeszło że nic się nie stało. Taka ku...a różnica

odpowiedz

On (L) - 50 minut temu, *.25.51 @Wsciek(L) y: Michal Kopczynski to ty? odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To byl slaby i nie skuteczny mecz w wykonaniu LEGII na tle skutecznej taktyki obranej przez Trenera GZ i jej realizacji wiec oby nie doszlo do powtorki sprzed roku - zobaczymy !! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeszcze jedna sprawa dlaczego na meczu LEGII nie było Var-u? A ta ręka w polu karnym?LEGIA gra o mistrza i w jej meczu nie ma Var-u.A jakby coś tak jak dziś to co? I jeszcze ten międzynarodowy Marciniak. odpowiedz

NIEmowa - 2 godziny temu, *.chello.pl ... i zaczeła się ch*jówka.

Nonszalancja bo już poczuli się mistrzami. odpowiedz

vuko = Pinokio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdybyś miał honor to by cię nie było w Legii !! odpowiedz

b - 2 godziny temu, *.inetia.pl @vuko = Pinokio: twoja głupota przeraża odpowiedz

Wyjdź z tego forum błaźnie - 52 minuty temu, *.cyfrowypolsat.pl @vuko = Pinokio:

NO JUŻ CIĘ NIE MA!

Pomyliłeś fora trolu jeden Ty! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Dziękuje za mecz i tylko szkoda nie wykorzystanych sytuacji....Pech Majeckiego i fuks tego z Górnika i życiowe trafienie starego Angula i tyle w temacie Górnika.Chudy dużo dużo szczęścia jak zwykle w meczu z LEGIA.A teraz dużo spokoju nam potrzeba i pokory i wszystkich meczy tak jak 2 połowa w meczu z Arka.Kiełbasy w górę i jedziemy panowie....grajmy swoje i już.Mam nadzieję że nie zepsujemy tego.CAŁA LEGIA ZAWSZE RAZEM!!!!JEDZIEMY DALEJ odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Michał: Otóż to. odpowiedz

Rezy - 2 godziny temu, *.amazonaws.com lipa ta gra i jak przed rokiem sie zaczyna

odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Słabiutko panie trenerze! Delikatnie mówiąc! Nawet Twoje fajne gadanie nie pomoże! Dziś Legia nie miała prawa wygrać, tak grając to i Izolator by z Nami wygrał! Nic za darmo nie ma w tej śmiesznej lidze!Do roboty milionerzy!!! odpowiedz

Perkoz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czuję lekki smrodek...ktoś zgarnął u buka niezła kasę...kudłaty? odpowiedz

Stary kibic - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma takiego meczu, którego Legia nie potrafiłaby przegrać. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe kto za Vuko po przegranym mistrzostwie?

Kto jest na liście pana Mioduskiego jako nowy trener Legii?

Przecież właściciel musi mieć plan B w razie kolejnej wytopy. odpowiedz

Wyjdź z forum - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Darek:

Panie Darku.. Jeden gorszy mecz (tylko pod względem skuteczności) i od razu takie wyroki?

Jest Pan z Poznania? Czy co?

Chłodny prysznic, nie ma nic za darmo! Każdy napinka maksymalna na mecz z Legią i kiedyś musiało się to stać.

Gorszy dzień pod względem skuteczności i szczęścia. Nie ma co więcej paplać i wyrokować.

Będę wdzięczny jak przestaniesz to robić Ty i każdy kolejny po Tobie!

Lecimy po swoje, w każdym meczu po 3 punkty!

Więcej optymizmu życzę! odpowiedz

Guess - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Darek: asytent vuko a potem asystent asystenta i na samym końcu tajemnicza osoba D. M. tylko musi zrobić szybki kursik trenerski. odpowiedz

Glan WLKP - 2 godziny temu, *.skybroadband.com Vuko. Napiszę jedno. Nie spier...ol tego. odpowiedz

