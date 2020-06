Konferencja pomeczowa

Brosz: Bohaterem meczu jest zespół

Niedziela, 14 czerwca 2020 r. 20:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Marcin Brosz (trener Górnika): Cieszymy się nie tylko ze zwycięstwa, ale także z tego, że zagraliśmy na zero z tyłu. O tym spotkaniu możemy mówić tylko w samych superlatywach.



Mieliśmy pomysł na ten mecz. Kluczem była dyspozycja Ściślaka - wiedział jak trudne zadanie przed nim. Chcieliśmy wyrównać środek pola, gdzie zespół z Warszawy zawsze robi przewagę. Cały środek wykonał tytaniczną pracę, ale w szczególności Ściślak, który już w pierwszej połowie przebiegł ponad 7 kilometrów. Mimo iż nie zawsze udawało nam się to, co planowaliśmy, to nadrabialiśmy zaangażowaniem, walecznością i było to widać. W przerwie zmieniliśmy tego zawodnika, by nie dać zepchnąć się do tyłu. Dzięki dobrej postawie obrońców wybroniliśmy się ze stałych fragmentów, w których Legia potrafi być groźna.



Igor i Jesus są ważnymi postaciami w naszym zespole i oni zdają sobie z tego sprawę. Wszyscy ciężko pracowali i dlatego punktujemy piąty mecz z rzędu. Bohaterem meczu jest cały zespół.