Legia grała, Górnik trafiał

Johny Ony - 32 sekundy temu, *.vectranet.pl Faktem jest ,że Cholewiak wniósł do drużyny dużo.



Natomiast mimo już zdobytych goli nie do końca robi wrażenie Perkhart.

Faktycznie jego gra ma tak wyglądać, że ma być obijany przez kolegów i tak mają padać bramki ?

Ja bym już grał Sanogo od początku.

Pachnie mi tu wielką bombą i talentem

Hugon - 26 minut temu, *.vectranet.pl Mówiłem że Marciniak będzie drukował i się nie pomyliłem ewidentna ręka wszyscy widzą tylko nie ten gamoń,Ciekawe czy przeprosi.

Legia mistrz - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Mega błąd bramkarza i mega fart Angulo, pech naszych napadziorow to wszystko o meczu, poza tym nadal nadawalismy ton w grze, ładne składane akcje walecznosc spokojnie powinni dać radę wygrać tego Mistrza

Adam NDM - 54 minuty temu, *.vectranet.pl By nie mylić z wypowiedziami poprzednika nie zauważyłem nr 17 w Legii znowu odrzyl

Adam - 59 minut temu, *.vectranet.pl Cholewiak gniec rywali 3 męczę walka na maksa. Brak pełnych trubun przy jego grze albo się speszy albo dostanie skrzydeł i przy następnych bramkach które mu życzę będzie cieszyć się razem z nami widać waleczność pewną postawę tak dalej pokaż Nam szacunek do eLki z nią spełnisz marzenia walczyć trenować!

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Trudno,takie mecze się zdarzają

Poczekajmy czy za tydzień karta się nie odwróci

Legia-Śląsk

Piast-Lech

Drugi raz nic się nie zdarza,jesteśmy dużo lepsi niż rok temu więc Walduś niech wybije sobie z głowy obronę NP bo za 3 tyg będzie poza podium.

RMFC - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Niestety ale w tym meczu nic nam nie wychodziło. Nie ma co pastwić się nad Majeckim bo nie tacy doświadczeni bramkarze jak on puszczali podobne bramki. Głowa do góry jest jeszcze 7 męczy z których 5 wygramy i Mistrz wraca do stolicy.

j - 1 godzinę temu, *.205.99 Piast juz jest Mistrzem Polski



Wszystko do konca wygraja

PLK - 56 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl @j: No chyba że rywale zagrają do końca meczu w komplecie a sędzia nie podyktuje karnych!!! Jadą na fuksie!!! Niech lepiej pilnują pucharów bo wcale nie jest powiedziane że w nich zagrają!!!

jou - 2 godziny temu, *.virginm.net Kante zagrał dzisiaj piach,spóżniony do piłki,co podanie to strata lub prosto do piłkarzy Górnika.Tragedia widać że przerwa mu nie posłużyła.Jakoś tak bez jaj zagrali dzisiaj.

JACUNHO - 2 godziny temu, *.kampinostelco.pl Żenada, wstyd, kompromitacja!!!! Tak zgadza się, jeśli przegląda się wpisy co poniektórych

Czy to wypisują prawdziwi kibice Legii? Nie mogę w to uwierzyć!!!

Przecież to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Jeden błąd (wielki) nie może przekreślać dokonań tego młodego zawodnika. On jeszcze jest w stanie rozwoju. Pamiętacie bramkę puszczoną przez Arciego z Irlandią Północną? Troszkę lodu w gacie panowie.

Vuko won, Majecki do Monaco i kto jeszcze? Opamiętajcie się i wspomóźcie zespół po przegranej. Trudno stało się, nie ma jeszcze tragedii, tylko teraz skoncentrować się i wrócić na swoje tory

A Wy panowie komentatorzy nie zniżajcie się do poziomu Kazka Węgrzyna i poczekajcie do momentu aż wszystko się wyjaśni. W jedną albo w drugą stronę

Pozdrawiam prawdziwych kibiców Legii

(L)egionowo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @JACUNHO : i tu masz 100% racji kolego. To co piszą, co po niektórzy, to jak byśmy byli jakimś Łks-em . Żenada

X(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl Majecki to ja nie wiem co on zrobil.Pewnie Malarz by to wybronil,wielokrotnie wynik Legii ratowal,Majecki troche mniej.Cala ekipa pomimo niezlych statystyk , ktore nie graja,tak samo powinni strzelic bramke w druga strone,bo bramkarzz tez kiedys sie pomyli.Tak samo Luqi,,Gwilia,,,,kazdy.Moja siorstra pow nie tak dawno,ze Legia wsz meczow nie wygra.No to to byl pierwszy czy ost tego nie wiadomo :| Legia Mistrz !

lw73 - 2 godziny temu, *.chello.pl A piast kolejny raz 11 : 10

Przemko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przewaga na boisku z której nic nie wynikało. Szkoda tych punktów, bo Piast wygrał i przewaga stopniała do 7 punktów. Dalej jest to pokaźna przewaga ale trzeba mieć się na baczności i punktować w kolejnych meczach. Kolejna wpadka i przewaga może stopnieć do minimum.

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Tytuł dokładnie oddaje przebieg tego spotkania. Limit pecha chyba wykorzystaliśmy.

Gdybysmy urzymali owe 10-cio punktowe prowadzenia w tabeli powiedziałbym że jest "po ptokach". Mamy 7-em i margines błedu w postaci dwóch meczów. Moim zdaniem decydujące bedzie spotkanie z Piastem, bo nie sądzę by gdzieś wcześniej pogubili punkty. Trzeba liczyć na siebie. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Kolego, parafrazujac klasyka: no i sie poszlo i yeeblo...



Tak czasem w sporcie bywa. Generalnie jest to przydatne. Zobaczymy tylko jak to wplynie na naszych orlow :-))

Damian - 2 godziny temu, *.multiplay.pl Vuko jako wielki "L" powinien odejść po porzednim sezonie. Tyle w temacie.

Ciekawe - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Damian: wielki Legionista, który marzył o grze w Wiśle..wystraszył się kibiców i uciekł do Grecji, potem grał/był asystentem w Koronie Kielce. Sam mówił, że w jego sercu jest Korona.

Damian - 1 godzinę temu, *.multiplay.pl @Ciekawe: loser miałem na myśli, Legii potrzebny jest nie tylko dobry trener ale też człowiek który będzie wizytówką klubu a Vuko nie prezentuje się dobrze jako jego trener i jako człowiek

... - 38 minut temu, *.t-mobile.pl @Damian: vuko nigdy nie prezentował się dobrze, nie był to wielki piłkarz.. a "trenerem" jest jeszcze gorszym

Krzys27 - 2 godziny temu, *.virginm.net Moze mi ktos wyjasnic dlaczego podczas meczu Legia-Gornik nie bylo VAR????. Ewidentie przy jednym zagraniu pilkarz Gornika wybija pilka reka.

X(L) - 2 godziny temu, *.orange.pl Zobaczymy dziady , kto sie bedzie smial ostatni.Legia zrobi swoje krok po kroku.

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @ Adam: Cały Panie Adamie, cały

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Typowa Legia w tym sezonie na wyjazdach, brak tej samej agresji i wybiegania co u siebie. Jest spora dysproporcja miedzy gra u siebie i na wyjezdzie - loimy leszczy i gramy dosc slabo z takimi sredniakami i lepszymi druzynami. Vuko zle dobiera taktyke, zbyt zachowawczo i za malo agresywnie gra na wyjazdach.



Beka z tych co pisza "zwolnic Vuko", a po Arce pewnie pieli z zachwytu. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @atmosferic: Chyba Kolego nie mówisz o meczu w Zabrzu. Do chwili straty bardzo frajerskiej bramki zabrzanie nie oddali ani jednego strzału a my powinniśmy prowadzić z 2:0. Generalnie nic nie chciało wpadać, mimo że okazje były.

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Wolfik: Typowa Legia w tym NIESKUTECZNA. To tez zmora Legii - Jezeli sie wali tyle razy na bramke i sie nic nie strzela albo jak sie strzela 2/3 gole przy 20 strzalach to to nie jest dobry prognostyk. Pilka sama nie "wpada" do bramki - trzeba ja tam wstrzelic. A u nas nie bardzo jest komu. Nasz czeski dynamit ma lepiej ustawiona glowe niz stope. Mamy karabin i naboje ale nie mamy spustu.

Ktoś - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dobrze zarobił ,heee

urs - 3 godziny temu, *.chello.pl panowie co to za mecz ,, ku...wwwwwww wszystkie strzały Legii w bramkarza lub obok ,,, kur... .... czy mam cos sugerowac ? nic nie wchodziło zbieg okolicznosci dzis ???

Warszawiak1234 - 3 godziny temu, *.chello.pl Majecki kompromitacja przy 0-1. Reszta grala, strzelala, troche dzisiaj nie wyszlo. Tragedii nie ma. Dobrze tez nie jest.

Bez Paniki - 3 godziny temu, *.orange.pl Za 3 kolejki będzie mistrzostwo

News⚽️Legia - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Lewczuk I ten pioropusz Sanogo,zły spirit ..

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Vuko cos nie ma szczescia, moze jakies fatum czy przeklenstwo nad nim czuwa. Znowu oddajemy 8 celnych strzalow i tym razem 0 goli.

Majecki idz juz do tego Monaco, nie przeszkadzaj.

Jak rozj...iemy znowu ta przewage to to bedzie frajerstwo juz nie dekady a 21 wieku w Polsce. Majac taka pake i taki budzet nie wygrac 2 razy tytulu gdy sie ma taka przewage to jest wiecej niz kompromitacja. odpowiedz

Qwer - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kaska wpadła. Górnik nie przegrał od dawna meczu więc warto było zaryzykować. Pewny tez byłem ze Angulo się przełamie ale bałem się postawić. No nic kochana drużyna przegrała.

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Qwer: Ludzie....skoro już obstawiacie porażkę "kochanej drużyny", miejcie chociaż odrobinę przyzwoitości by się tym faktem nie chwalić na Forum kibiców Legii na miłość boską....

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl Pierwsza bramka głupiego błędu, ale zdarza się nawet lepszym golkiperom niż nasz. Innych tego typu błędów Majeckiego sobie nie przypominam. Druga bramka po stałym fragmencie, trudno. Nadal mamy przewagę, drużyna gra dobrze (chociaż odniosłem wrażenie, że dzisiaj kilka razy chyba trochę za bardzo kombinowaliśmy), więc jęki trolli można zignorować.

Ktoś może napisać, że to trochę szukanie pozytywów na siłę, ale lepiej, że taka wpadka przytrafiła się nam teraz, a nie w rundzie finałowej. Przez poprzednie mecze, które wygrywaliśmy mimo tracenia bramki jako pierwsi, piłkarze mogliby poczuć się zbyt pewnie. Taki kubeł zimnej wody może się przydać.

Co do występów indywidualnych to główny wniosek jaki się nasuwa to przeniesienie Pekharta z pierwszej jedenastki na ławkę rezerwowych. odpowiedz

Monia(L) - 3 godziny temu, *.net.pl @Adam: Pełna zgoda Panie Adamie! Może jest Pan moim zodiakalnym bliźniakiem :) bo nasze myśli idealnie się pokrywają. Do zobaczenia 19 lipca na Ł3! :) Z nadzieją na radość wówczas, legijnie uściskuję z Lublina, M.

Paweł Lemański - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Legia zagrała i przegrała przez błąd Radka Majeckiego wstyd i żenada w meczu z Górnikiem Zabrze z tą grą nie zdobędziemy mistrzostwa Polski głęboko wierze że w rundzie finałowej Legia będzie grać dużo znacznie lepiej i zdobędzie mistrzostwo Polski pozdrawiam Legionista Paweł z żylety

Czarek - 3 godziny temu, *.plus.pl @WARKA STRONG moja miłość: dokładnie, warto obserwować bo to śmierdzi przekrętem.

Jano - 3 godziny temu, *.orange.pl A nie mówiłem!!!!!Vuko chyba nie lubi mistrzostw woli vice!

Adamowicz ale nie Paweł - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vuko do zwolnienia

Majecki odejdz jak najszybciej

Bródno - 3 godziny temu, *.chello.pl @Adamowicz ale nie Paweł: ty też "kibicu"

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Sanogo rok czasu nie grał w piłkę strzelił gola i skupił się na nowej fryzurze.

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Tydzień temu napisałem że Legia jest w formie ale dzisiejszy mecz pokazał że niestety nie jest a najzwyczajniej w świecie dotychczasowi przeciwnicy byli we śnie zimowym. Znowu trzeba było gonić wynik i co prawda kilka sytuacji było ale gry dzisiaj nie było, Wszołek tydzień temu klasa światowa dzisiaj klasa okręgowa, Gwilia to nie wiem co ten człowiek robi na boisku. Do końca jeszcze 21 punktów więc dużo i oby nie powtórzył się scenariusz który przerobiliśmy rok temu bo już teraz z nikim łatwo nie będzie.

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @jim: Jedno potknięcie i już dramatyzowanie. Spokojnie. Co do ocen piłkarzy - cały mecz widziałeś?

Roma - 3 godziny temu, *.domynet.pl Niestety, nie ma jakości. Słabo się ten mecz oglądało.

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Oczy bolały od patrzenia na grę Legii.Przewaga była i nic po za tym.Babol bramkarza,który ustawił mecz.Babol Wieteski,którego nie wykorzystał Angulo.Dużo strzałów Legii niecelnych lub w sam środek bramki.Duża przewaga z której nic nie wynikało.Wieteska w górniku to wiedział jak zdobywać gole w Legii już nie umie strzelić gola.Chyba,że do swojej bramki jak z babą jagą.

Ogólnie do dupy z taką grą. odpowiedz

WARKA STRONG moja miłość - 3 godziny temu, *.210.173 Jak nic poszła duża ruleta u buka, trzeba obserwować kto się teraz wozi po mieście! odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @WARKA STRONG moja miłość: jedź do lekarza

moguai - 2 godziny temu, *.vtelecom.pl @WARKA STRONG moja miłość:

Jedż na miasto obserwuj...

Sebek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Niech ten Majecki idzie już do tego Momaco.I co teraz powiecie wszyscy spece,którzy mówili,że Legia jest już na autostradzie do mistrzostwa.7 pkt straty Piasta na 7 kolejek przed końcem sezonu.Mecz z Piastem u siebie i kolejne baty od ogórów z Gliwic i już tylko 4 pkt. straty.I sytuacja identyczna jak w zeszłym sezonie.Piast nas dogoni,przegoni i obroni tytuł.Piłkarzyki już chyba za bardzo uwierzyli że każdy się przed nimi położy.Pajace. odpowiedz

Sekcja Sandomierz - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Sebek: Oj słabo z tobą.Warcholstwo przez ciebie przemawia.:)))

(L)egiunia Fanatic(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Sebek: jak jesteś taki pewny stawiaj dom chłopie. Piast jest cienki jak się pająka gra na farcie ale jest beznadziejny A Legia była dziś dużo lepsza zabrakło skuteczności i niestety ale ręcznik na bramce który już dawno powinien być ma ławce. Dobrze że od

Eduardo - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Sebek: idź już choragiewo obejrzeć real na c+ odpowiedz

Adam - 3 godziny temu, *.chello.pl @(L)egiunia Fanatic(L): O, widzę kolega jest ekspertem od bramkarzy. Kto aktualnie lepszy w Legii od Majeckiego? Ty? odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Szczęście Kurnika i tyle w temacie, gdyby coś wpadło w 1 połowie, to spokojnie wygralibysmy. Najważniejsze że oddaliśmy 29 strzałów na bramkę i atakowalismy przeciwnika i to cieszy. Nawet Real potrafi czasem przegrać. Zdarzają się takie mecze. odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.chello.pl szkoda , tak pretendent na Mistrza nie powinien przegrywac zawodow , i nie zrzucajmy tego na jakis tam niefart czy fart odpowiedz

Pif paf - 3 godziny temu, *.virginm.net Piast misiem Polski. 13 pkt przewagi do końca sezonu! odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl Taka jest piłka. Dziś po prosto nie chciało wpaść. Za to Górnik miał dzień konia. Ale niestety, Majecki jest jednym z najsłabszych bramkarzy w lidze. I nie chodzi tu o babola, ale jego gra na przedpolu to groza. Jedziemy dalej. Legia Mistrz!!!!

mi - 3 godziny temu, *.chello.pl dobrze że ten tak zwany talent kończy karierę w Legii. Niech jedzie jeszcze dziś.



WarszawskaOchota - 3 godziny temu, *.orange.pl Nie da się cały czas wygrywać, zawsze przyjdzie dzień na porażkę,ale dzisiaj Legia się skompromitowała.

Prowadziliśmy grę, utrzymywaliśmy się częściej przy piłce, ciągłe ataki na bramkę Górnika a tutaj Górnik z niczego zdobywa dwa gole i wygrywa spotkanie z drużyną o niebo lepszą.

No cóż, szkoda tego meczu, bo był jak najbardziej do wygrania i to wysokim wynikiem na naszą korzyść.

Piast wygrał i doskoczył już tylko na 7 pkt, oby to był tylko wypadek przy pracy i w rundzie finałowej były już tylko same zwycięstwa.

Ale za dzisiaj jest mi wstyd. odpowiedz

kud(L)aty68 - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie było swieżości, zawiodła taktyka... ale takie bramki to się na podwórku puszcza...coś mam odpowiedz

Waw - 3 godziny temu, *.124.248 Żenada

ZenadA

Nieda się wygrać na

stojaka

... - 3 godziny temu, *.master.pl Pinokio trener na lata !!! odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak z Piastem przegrany to po mistrzostwie. odpowiedz

Polo - 2 godziny temu, *.virginm.net @Tomek: z Piastem gramy ostatni mecz i to u siebie,mam nadzieję że nie będzie to mecz o wszystko. odpowiedz

fredix111 - 3 godziny temu, *.mm.pl kumulacja niefarta za cały sezon odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.centertel.pl Co za syf! A ten talent w bramce za 7 milionów to już parodia. odpowiedz

Gclw - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Legia: on to zrobił po to żebyśmy nie żałowali że odchodzi ???? odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.chello.pl Eeeeeeechhhh ciężko coś napisać po takim meczu. Kuriozalna bramka, elektryczny Majecki...cóż 7 meczów Mistrzowskich przed Nami. Legia Mistrz!!!!! odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No z taktyką to trener nie trafił.. odpowiedz

