Gwilia: Nie zawsze wygrywa lepszy zespół

Poniedziałek, 15 czerwca 2020 r. 00:15 Wiśnia

- Jest nam ciężko, ponieważ przyjechaliśmy do Zabrza wygrać. Musimy teraz wszystko przeanalizować i iść dalej - mecz z Górnikiem to już historia. Stworzyliśmy sobie wiele okazji do strzelenia gola, ale to Górnik dwukrotnie trafił do siatki. Taka jest piłka nożna. Nie zawsze wygrywa zespół, który jest na boisku lepszy - powiedział po niedzielnym spotkaniu Walerian Gwilia.



- Tak, to był dla mnie wyjątkowy mecz, ponieważ grałem w przeszłości w Górniku. Znam piłkarzy tego klubu. Dla mnie jednak najważniejsze jest każde kolejne spotkanie. Chcę pomagać drużynie osiągać wyznaczone cele - mówi pomocnik. - Nie wiem czy taki zimny prysznic był nam potrzebny. Nie zasłużyliśmy na porażkę, ponieważ nie zagraliśmy źle i mieliśmy wiele okazji na strzelenie gola. Mecz się jednak już zakończył i trzeba się jedynie zastanowić, co poszło w nim nie tak.