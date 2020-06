Oceny legionistów za mecz z Górnikiem

Najwyższą notę za niedzielny mecz w Zabrzu przyznaliście Mateuszowi Cholewiakowi. Pomocnik otrzymał ocenę 3,5 w skali 1-6. Minimalnie niżej oceniliście Marko Vesovicia - 3,4. Najniższa nota trafiła do Radosława Majeckiego, który popełnił duży błąd przy pierwszej bramce dla gospodarzy. W sumie oceniało 878 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,8. Cholewiak 3,5 Vesović 3,4 Karbownik 3,1 Antolić 3,1 Kante 3,0 Luquinhas 2,9 Wszołek 2,9 Lewczuk 2,8 Wieteska 2,8 Gwilia 2,7 Sanogo 2,7 Andre Martins 2,7 Pekhart 2,2 Majecki 1,6

GL - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Oceny ponizej 4,0 to sa niskie ale odpowiednie do tego co widzielismy !! odpowiedz

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zasluzona ocena dla Cholewiaka a powinna byc nawet 4,0 !! odpowiedz

