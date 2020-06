Sparing: Legia II Warszawa 8-1 KS Raszyn

Sobota, 13 czerwca 2020 r. 12:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W sobotę rezerwy Legii Warszawa rozegrały w Rembertowie sparingowy mecz z czwartoligowym KS Raszyn. Od samego początku legioniści zdecydowanie przeważali i już do przerwy prowadzili 5-0 po bramkach dwóch Damiana Warchoła oraz po jednym trafieniu Toniego Segury, Radosława Pruchnika i Filipa Sobieckiego. W drugiej połowie do bramki Raszyna dwa razy trafił Piotr Cichocki oraz raz Łukasz Łakomy i mecz zakończył się wynikiem 8-1 dla Legii. W 67. minucie Łakomy nie wykorzystał rzutu karnego - bramkarz obronił.



Sparing: Legia II Warszawa 8-1 (5-0) KS Raszyn

1-0 - 2' Damian Warchoł (as. Segura)

2-0 - 11' Toni Segura (as. Orlik)

3-0 - 25' Radosław Pruchnik (as. Warchoł)

4-0 - 30' Damian Warchoł (as. Segura)

5-0 - 38' Filip Sobiecki (as. Warchoł)

6-0 - 64' Piotr Cichocki (as. Warchoł)

7-0 - 70' Łukasz Łakomy

7-1 - 78' Artur Sieradzki

8-1 - 84' Piotr Cichocki (as. Konik)



Legia II: Kobylak (46' Tobiasz) - Niski (46' Wojtysiak), Pruchnik (46' Macenko), Grudziński (71' Sobiecki), Obradović (46' Konik), Orlik (46' Cichocki), Kurowski (46' Łakomy), Waniek, Segura (46' Kisiel), Sobiecki (46' Neuman), Warchoł (71' Orlik). Rezerwa: Kowynia (br)



Strzały (celne): 24(15) - 5(2)



Kolejny mecz podopieczni Piotra Kobiereckiego rozegrają w środę o godzinie 18 z Pogonią w Grodzisku Mazowiwckim.