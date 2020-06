NSŚ: Derby Belgradu

Wtorek, 16 czerwca 2020 r. 11:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich tygodniach większość meczów na całym świecie rozgrywanych jest bez udziału publiczności, z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Pierwszymi, którzy zluzowali obostrzenia, byli Serbowie. Już kilka dni przed meczami półfinałowymi krajowego pucharu, rozegrano spotkania z udziałem ograniczonej liczby widzów, do tego z udziałem fanów drużyn przyjezdnych.



Na dodatek nikt nie wymaga, by kibice zachowywali jakąkolwiek odległość od siebie. Tak jest już od ponad dwóch tygodni. Największą frekwencję zgromadziły rozegrane w środę dwusetne derby Belgradu w półfinale Pucharu Serbii. Na stadionie Partizana obecnych było ponad 16 tys. widzów, w tym liczna grupa "Delije". Oprócz fanatycznego dopingu, zarówno gospodarze, jak i goście, zaprezentowali pokazy pirotechniczne, choć w ilościach nieco mniejszych niż miało to miejsce na poprzednich derbowych spotkaniach.



Drugim finalistą Pucharu Serbii została Vojvodina, która wygrała z Cukaricki Belgrad (skromne piro na wyjeździe). Wcześniej podczas meczu z Mladostą Lucani (3 czerwca) fani odpalili pirotechnikę także na swoim stadionie. "Firma" mocno mobilizuje się na finałowe spotkanie, które rozegrane zostanie w przyszłą środę prawdopodobnie na stadionie Partizana.



Na Węgrzech mecze ligowe rozgrywane są z udziałem mocno ograniczonej liczby widzów. Piłkarskich rozgrywek nie dogrywano w Bośni oraz Chorwacji. "Horde Zla", czyli ekipa FK Sarajewo, świętowała przyznany im tytuł mistrzowski, odpalając pirotechnikę na mieście. W Dalmacji z kolei fani Sibenika (Sibenski Funcuti) odpalili sporo rac, świętując powrót po dobrych kilku latach przerwy do najwyższej klasy rozgrywkowej. Od kilku tygodni w Sibeniku trwają prace mające na celu odświeżenie stadionu do wymogów ekstraklasowych.



Partizan Belgrad na derbach z Crveną zvezdą:

















Crvena zvezda Belgrad na wyjazdowym meczu z Partizanem Belgrad:

















Vojvodina Nowy Sad na wyjazdowym meczu z Indiją:





Vojvodina Nowy Sad na wyjazdowym meczu z Cukaricki Belgrad:







Crvena Zvezda Belgrad na wyjazdowym meczu z Indiją:









Zemun na wyjazdowym meczu z Dinamo Vranje:





TSC Bačka Topola na meczu z Crveną zvezdą Belgrad:





Partizan Belgrad na wyjazdowym meczu ze Spartakiem Subotica:









NK Zagorje na meczu ze Svobodą Kisovec:







Šibenski Funcuti świętujący awans do chorwackiej ekstraklasy: