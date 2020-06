Wieteska: Szwankowała nam skuteczność

- Dzisiaj stworzyliśmy sobie sporo sytuacji. Oddaliśmy 29 strzałów, ale skuteczność nam szwankowała. Zabrakło trochę szczęścia. Górnik zdobył dwie bramki więcej, wygrał i należą mu się za to gratulacje - powiedział po meczu Mateusz Wieteska . - Dużo osób już nas ukoronowało, ale kolejek jest jeszcze dużo i jesteśmy świadomi, że liga się nie skończyła. W każdym meczu musimy walczyć o trzy punkty. Dzisiaj byliśmy bardzo zaangażowani i skoncentrowani, ale zabrakło szczęścia. Szkoda tego meczu, ale teraz powinniśmy patrzeć na siebie, a nie na innych. Wiemy, że Zabrze to trudny teren dla każdego klubu. Chcieliśmy jednak odnieść zwycięstwo. Kontrolowaliśmy przebieg spotkania, ale w piłce chodzi o to, aby strzelać gole.

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Spokój nas tylko uratuje i następny wygrany mecz ...a ten z Piastem u siebie to my musimy WYGRAĆ!!!!! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl W górniku wiedziałeś jak strzelać gole.W Legii wszystko walisz obok bramki.I jeszcze babola odwaliłeś w 69 minucie.Dobrze że Angulo nie strzelił.Choć to czy by strzelił czy nie nic by nie zmieniło.

Podzielam zdanie kolegi.Spadaj pan na szczaw. odpowiedz

L L L - 3 godziny temu, *.centertel.pl wy........ć patałachy na szczaw odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.orange.pl @L L L : Typie nie będą ciągle wygrywać xDD Zdarza się a ty sam jesteś patałach odpowiedz

