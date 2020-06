Z kim, gdzie i kiedy

Szczegółowy terminarz rundy finałowej

Niedziela, 14 czerwca 2020 r. 23:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa ustaliła szczegółowy terminarz kolejek 31-37. Na początek Legia zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. To spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 21 czerwca o godzinie 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Sezon legioniści zakończą 19 lipca, meczem z Pogonią Szczecin.



Terminarz meczów Legii:



21.06.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

24.06.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

27.06.2020 (SO) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Piast Gliwice

04.07.2020 (SO) godz. 17:30 - Lech Poznań - Legia Warszawa

07.07.2020 (WT) - Cracovia - Legia Warszawa (1/2 finału Pucharu Polski)

11.07.2020 (SO) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Cracovia

15.07.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

19.07.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Pogoń Szczecin



