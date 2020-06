Przeprowadziliśmy tradycyjną symulację meczów w fazie finałowej na podstawie wyników z fazy zasadniczej. Jeżeli wszystkie rezultaty powtórzyłyby się, to w tabeli nie zaszłyby w zasadzie żadne zmiany. Legia wywalczyłaby tytuł mistrzowski, choć na 21 możliwych do zdobycia punktów wywalczyłaby tylko 11. W fazie zasadniczej legioniści przegrali u siebie z Piastem i Pogonią, zremisowali ze Śląskiem i wygrali z Cracovią. Lepiej wiodło się podopiecznym Aleksandara Vukovicia na wyjazdach, gdzie zremisowali z Jagiellonią, wygrali z Lechem i Lechią. Symulacja fazy finałowej z wykorzystaniem wyników z fazy zasadniczej przełożonych na kolejki 31-37. 31. kolejka Piast Gliwice 1-1 Lech Poznań Pogoń Szczecin 1-1 Lechia Gdańsk Cracovia 4-2 Jagiellonia Białystok Legia Warszawa 0-0 Śląsk Wrocław 32. kolejka Lechia Gdańsk 1-0 Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 0-0 Legia Warszawa Lech Poznań 4-0 Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław 2-1 Cracovia 33. kolejka Legia Warszawa 1-2 Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 3-0 Lechia Gdańsk Śląsk Wrocław 1-1 Lech Poznań Cracovia 2-0 Pogoń Szczecin 34. kolejka Lech Poznań 0-1 Legia Warszawa Lechia Gdańsk 1-3 Cracovia Pogoń Szczecin 1-2 Jagiellonia Białystok Piast Gliwice 0-3 Śląsk Wrocław 35. kolejka Legia Warszawa 2-1 Cracovia Śląsk Wrocław 1-1 Pogoń Szczecin Piast Gliwice 3-1 Jagiellonia Białystok Lech Poznań 2-0 Lechia Gdańsk 36. kolejka Lechia Gdańsk 0-2 Legia Warszawa Cracovia 2-1 Lech Poznań Pogoń Szczecin 1-0 Piast Gliwice Jagiellonia Białystok 1-0 Śląsk Wrocław 37. kolejka Legia Warszawa 1-2 Pogoń Szczecin Piast Gliwice 1-0 Cracovia Śląsk Wrocław 2-2 Lechia Gdańsk Lech Poznań 1-1 Jagiellonia Białystok

ginpasterz - 18 minut temu, *.plus.pl Super symulacja. Tak naprawdę 4 zwycięstwa u siebie i jest mistrzostwo. Wszystko zależy od piłkarzy. odpowiedz

