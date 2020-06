16-17.06: Rozkład jazdy

Wtorek, 16 czerwca 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj mecze ligowe rozegrają zespoły I i II ligi. Na zapleczu ekstraklasy dojdzie do meczu dwóch zaprzyjaźnionych z Legią ekip, tyle że bez udziału publiczności. Spotkanie Zagłębia z Radomiakiem, czyli dwóch drużyn walczących o awans do ekstraklasy, można obejrzeć na Ipli. Z kolei Olimpia, wciąż licząca się w walce o awans do I ligi, na własnym stadionie podejmować będzie Gryfa Wejherowo. Sparingi rozegrają z kolei Legia II i juniorzy starsi.



Rozkład jazdy:

16.06 g. 17:00 Legia U18 - Ożarowianka Ożarów Maz. (IV liga) [ul. Łazienkowska 3]

17.06 g. 16:00 Zagłębie Sosnowiec - Radomiak Radom [Ipla]

17.06 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Gryf Wejherowo

17.06 g. 18:00 Pogoń Grodzisk Maz. - Legia II Warszawa [Grodzisk Maz., al. Mokronoskich 4]