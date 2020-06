Kartka z kalendarza: 15 czerwca

Poniedziałek, 15 czerwca 2020 r. 16:57 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Co działo się 15 czerwca? Dziś mija dokładnie 26 lat od meczu, po którym legioniści zdobyli szóste w historii mistrzostwo Polski! Dwa lata wcześniej w Zamościu urodził się były zawodnik "Wojskowych".



Sezon 1993/94 Ekstraklasa: Legia Warszawa 1-1 Górnik Zabrze

0-1 41' Marek Szemoński

1-1 70' Adam Fedoruk



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Jacek Zieliński (15' Marek Jóźwiak), Juliusz Kruszankin, Krzysztof Ratajczyk, Grzegorz Wędzyński - Adam Fedoruk, Radosław Michalski, Leszek Pisz, Marcin Jałocha - Jerzy Podbrożny, Wojciech Kowalczyk

Trener: Paweł Janas



Już przed meczem warszawscy fani wiedzieli, że aby zdobyć mistrzostwo wystarczy, że ich zespół zremisuje z Górnikiem. Nasi rywale wciąż liczyli się w walce o ligowy triumf, jednak do tego potrzebowali zwycięstwa. Już przed przerwą drugi żółty kartonik obejrzał Henryk Bałuszyński, przez co musiał opuścić boisko. Pomimo, przewagi to już po chwili na prowadzenie wyszli zabrzanie. Świetny atak przeprowadził Jerzy Brzęczek, po czym zagrał futbolówkę do Marka Szemońskiego. Ten minął nie potrzebnie wychodzącego z bramki Zbigniewa Robakiewicza i ładnym strzałem umieścił piłkę w bramce. Już kilka minut po przerwie przyjezdni stracili kolejnego zawodnika, tym razem do szatni udał się Grzegorz Dziuk. W 69. minucie futbolówkę głową w bramce umieścił Adam Fedoruk. Ogromny szał na trybunach oraz boisku! Kilka minut później arbiter wyrzucił z murawy jeszcze Jacka Grembockiego, przez co zabrzanie kończyli mecz w ósemkę. Gdy spotkanie dobiegało końca sędzia odgwizdał spalonego. Fani myśleli, że to koniec meczu, więc wbiegli na plac gdy świętować triumf. Ostatecznie arbiter postanowił zagwizdać po raz ostatni, co wywołało spory skandal w całej Polsce. LEGIA MISTRZEM POLSKI! Przypomnijmy, że rok wcześniej tytuł ten został nam odebrany, a w następnym sezonie "Wojskowi" udowodnili, że są najlepsi w Polsce. Kibice długo świętowali sukces swoich ulubieńców, najpierw na płycie boiska, a później na Starówce.











Urodziny



15 czerwca 1992 w Zamościu urodził się wychowanek Legii Michał Kopczyński. Z "Wojskowymi" związany był od siódmego roku życia, w międzyczasie przebywał na wypożyczeniu w Wigrach Suwałki i Wellington Phoenix. Pomocnik w barwach warszawiaków rozegrał 77 meczów, w których zdobył jedną bramkę. Wraz z legionistami sięgnął pięciokrotnie po mistrzostwo Polski (2013, 2014, 2016, 2017, 2018) i trzykrotnie po Puchar Polski (2013, 2016, 2018). Wszystkiego najlepszego! Życzymy dużo zdrówka i wielu sukcesów.