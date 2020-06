Zach Johnson nowym zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 15 czerwca 2020 r. 13:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarska Legia zakontraktowała kolejnego nowego zawodnika. W sezonie 2020/21 w naszym zespole występować będzie 24-letni Zach Johnson, mogący występować zarówno jako rzucający obrońca, jak i rozgrywający. Dla zawodnika będzie to pierwszy sezon w Europie oraz seniorskiej koszykówce. Do tej pory Johnson występował w NCAA w zespołach Florida Gulf Coast oraz Miami Hurricanes. W sezonie 2019/20 pozostawał bez klubu. W sezonie 2018/19 notował skuteczność 39% z gry oraz 28,9 za 3 punkty. Rok wcześniej, na Florydzie, trafiał z lepszą skutecznością - 46,9 procent z gry oraz 39,2 za 3 pkt.



- Wybrałem ofertę Legii, bo jest ona dla mnie możliwością gry w świetnych warunkach ze wsparciem wspaniałych, żywiołowo reagujących kibiców. Głęboko wierzę, że mogę wnieść do zespołu bardzo wiele i przyczynić się do sukcesów. Wiem, że w polskiej lidze nie brakuje utalentowanych koszykarzy, dominuje w niej gra fizyczna, co traktuję jako wyzwanie. Jakiego typu zawodnikiem jestem? Ciężko pracuję, staram się dawać z siebie wszystko po obu stronach parkietu. Uwielbiam kreować sytuację dla kolegów z zespołu, potrafię również samodzielnie wypracować sobie przestrzeń do ataku. Kibice na pewno mogą liczyć na moje pełne zaangażowanie zarówno w każdy trening jak i mecz. Moim celem nadrzędnym zawsze jest zwycięstwo drużyny i mam nadzieję, że będziemy mieli dużo okazji, by świętować sukcesy - mówi Zach Johnson, nowy koszykarz Legii.



- Zach Johnson to nowoczesny combo guard, który bez problemu łączy grę na dwóch pozycjach – rzucającego obrońcy i rozgrywającego i właśnie w taki sposób chcemy z niego w Legii korzystać. Zawodnik świetnie grający fizycznie, nie bojący się kontaktu, potrafiący zdobywać punkty na wiele sposobów. Gra w widowiskowy sposób, myślę, że wielu kibiców doskonale zapamięta tego koszykarza. Ostatni sezon zawodnik niestety stracił z powodu kontuzji, wcześniej spędził rok na uniwersytecie w Miami, bardzo dobrej szkole. Mam nadzieję, że Zach dobrze wkomponuje się w nasz zespół i dostarczy nam wielu pozytywnych emocji - powiedział Wojciech Kamiński, trener Legii Warszawa.



Imię i nazwisko: Zach Johnson

Data i miejsce urodzenia: 20.08.1996, Miami, Floryda (USA)

Wzrost: 188 cm

Pozycja: rzucający obrońca / rozgrywający



Dotychczasowe kluby:

2018/19: Miami Hurricanes (NCAA): 32 mecze, śr. 31,0 min., 11,7 pkt., 2,7 zb., 2,4 as.

2017/18: Florida Gulf Coast (NCAA): 35 meczów, śr. 32,4 min., 16,1 pkt., 3,2 zb., 2,9 as.

2016/17: Florida Gulf Coast (NCAA): 33 mecze, śr. 29,3 min., 11,9 pkt., 2,8 zb., 3,0 as.

2015/16: Florida Gulf Coast (NCAA): 35 meczów, śr. 26,9 min., 11,0 pkt., 2,5 zb., 3,2 as.

2014/15: Florida Gulf Coast (NCAA)