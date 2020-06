Karneciarze wejdą na mecz ze Śląskiem. Nie będzie sprzedaży biletów

Poniedziałek, 15 czerwca 2020 r. 20:56 Woytek, źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa prowadzi działania umożliwiające przeznaczenie dla publiczności 25 procent pojemności stadionu tak, by wszyscy kibice posiadający karnet na sezon 2019/2020 mogli uczestniczyć w meczach domowych klubu, począwszy już od najbliższego spotkania ze Śląskiem Wrocław, 21 czerwca o godz. 17:30.





Każdej osobie, która posiada ważny, imienny karnet na sezon 2019/2020, klub umożliwi obecność na stadionie na wszystkich domowych meczach Legii Warszawa w rundzie finałowej Ekstraklasy. Zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym i zasadami reżimu sanitarnego w okresie pandemii COVID-19, klub jest zobowiązany do utrzymania podwyższonego standardu bezpieczeństwa, co wiąże się w wielu przypadkach ze zmianą miejsc i zachowaniem odpowiedniego dystansu między uczestnikami wydarzenia.



Wszyscy posiadacze karnetów imiennych proszeni są o zalogowanie się przez stronę karnety.legia.com i sprawdzenie, które miejsce zostało im przypisane jako nowe. W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica: pok@legia.pl.



W sytuacji, kiedy kibic nie będzie mógł skorzystać z karnetu na dany mecz, będzie można udostępnić go innej osobie, która posiada ważną kartę kibica. W przypadku najbliższego spotkania ze Śląskiem Wrocław, udostępnienie karnetu należy zgłosić w terminie od wtorku, 16 czerwca, od godz. 12:00 do piątku, 19 czerwca, do godz. 17:30 (48 godzin przed rozpoczęciem meczu).



Jeśli kibic nie wyrazi zgody na wynikającą z odgórnych przepisów konieczność zmiany miejsca, będzie miał możliwość zwrotu karnetu w POK-u.



Każda osoba przez czas trwania imprezy masowej będzie zobowiązana do zasłonięcia ust i nosa, utrzymania bezpiecznego dystansu w stosunku do innych osób oraz bezwzględnego dostosowania się do obowiązujących regulaminów.



Jednocześnie informujemy, że na spotkanie 31. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa - Śląsk Wrocław nie będzie prowadzona sprzedaż biletów. Wejście na stadion będzie możliwe w dniu meczu od godz. 15:30.