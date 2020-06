Koszykówka

Grzegorz Kamiński nowym zawodnikiem Legii

Wtorek, 16 czerwca 2020 r. 10:02 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym koszykarzem Legii został 20-letni skrzydłowy, Grzegorz Kamiński. Utalentowany gracz, który ostatnio występował w Asseco Arce Gdynia, związał się z naszym klubem 3-letnią umową. W ostatnim sezonie Kamiński rozegrał 14 meczów w Energa Basket Lidze, zagrał również w rozgrywkach EuroCup (5 występów), a ponadto z gdyńskim klubem wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski juniorów starszych. Podczas turnieju finałowego MPJ w Katowicach, został uznany najbardziej wartościowym graczem.



W mistrzostwach Polski juniorów starszych zdobył jeszcze dwa medale - złoto w roku 2018 oraz srebro rok później. Grzegorz Kamiński od czterech lat występuje w młodzieżowych reprezentacjach Polski - kolejno U-16, U-18 oraz U-20. Zawodnik mierzący 200 centymetrów najczęściej występuje na pozycjach 3 oraz 4.



- Do związania się z Legią skłoniła mnie m.in. rola w zespole jaką mam pełnić. Trener Wojciech Kamiński widzi mnie w składzie, myślę, że mam bardzo dużo do udowodnienia i postaram się to pokazać w najbliższych meczach. Legia wykazała bardzo duże zainteresowanie moją osobą więc myślę, że zbudowaliśmy już pewne zaufanie na samym początku i związanie się trzyletnią umową wcale nie jest takie ryzykowne jakby się mogło niektórym wydawać. Miałem kontakt z zawodnikami, którzy byli już w Legii lub też byli w zespołach prowadzonych przez trenera Kamińskiego - wszyscy wypowiadali się bardzo pozytywnie, polecali mi opcję gry w Warszawie i uważam, że podjąłem bardzo dobrą decyzję - powiedział Grzegorz Kamiński, nowy koszykarz Legii.



- Grzegorz to zawodnik z którym wiążemy duże nadzieje, jest to nie tylko inwestycja w przyszłość, ale też w teraźniejszość, bo już od pierwszego sezonu obowiązywania kontraktu liczę na niego, będzie pełnił ważną rolę w naszym zespole. Myślę, że dotychczasowe doświadczenie jakie zebrał zdoła umiejętnie wykorzystać w Warszawie. Jest to młody zawodnik, brakuje mu jeszcze ogrania na najwyższym krajowym poziomie i liczymy, że rozwinie skrzydła właśnie u nas, w Legii. Grzegorz to MVP mistrzostw Polski do lat 20, ale pamiętajmy też o różnicy jaka jest obecna między rozgrywkami młodzieżowymi a ekstraklasą. Przed Grzegorzem na pewno dużo pracy z czego zdaje sobie sprawę sam zawodnik. Posiada on jednak cechy, które predestynują go do gry na najwyższym poziomie w Polsce - powiedział nt. nowego wzmocnienia naszej drużyny, trener Legii, Wojciech Kamiński.



Imię i nazwisko: Grzegorz Kamiński

Data i miejsce urodzenia: 14.05.2000 (20 lat), Starogard Gdański

Wzrost: 200 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy



Dotychczasowe kluby:

2019/20 Asseco Arka Gdynia (EBL): 14 meczów, śr., 04:06 min., 1,7 pkt., 0,9 zb., 0,4 as.

2019/20 Asseco Arka Gdynia (EuroCup): 5 meczów, śr. 4:43 min., 1,2 pkt., 0,6 zb., 0,2 as.

2018/19 Arka Gdynia (EBL): 17 meczów, śr. 04:06 min., 0,8 pkt., 0,3 zb., 0,1 as.

2018/19 Arka Gdynia (EuroCup): 2 mecze, śr. 1:03 min., 0 pkt., 0 zb., 0 as.

2017/18 Asseco Gdynia (II liga): 23 mecze, śr. 27:10 min., 10,8 pkt., 4,4 zb., 2,2 as.

2016/17 Polpharma Starogard Gd. (PLK): 1 mecz, śr. 1:32 min., 0 pkt., 0 zb., 0 as.

2016/17 Decka Pelplin (II liga): 27 meczów, śr. 19:01 min., 5,2 pkt., 2,1 zb., 1,0 as.

2016/17 Gama Starogard Gd. (U-20)

2015/16 Decka Pelplin (II liga): 21 meczów, śr. 17:20 min., 3,7 pkt., 1,5 zb., 0,4 as.

2015/16 Gama Starogard Gd. (U-18)

2014/15 UKS Jedynka Pelplin (III liga)

2014/15 Gama Starogard Gd. (U-18)

2013/14 Gama Starogard Gd. (U-14)