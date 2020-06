31. kolejka Ekstraklasy. Piast przegrał z Lechem

Komentarze (71)

+ dodaj komentarz

dodaj

Drutex88 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pod stadionem chodzą słuchy, ze Lech zagrał pod Legię. Planują zgodę i robią grunt pod sprzedaż swoich zawodników z wysokim procentem od kolejnych transferów.

Nie od dziś wiadomo, że chętnie przekazują zawodników stołemcznemu zespołowi, bo jak sami twierdzą, kto inny ma walczyć w Europie jak gramy bez rewanży. odpowiedz

Wuja - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oo lech wygral, po raz ktorys. Dopiero to beda piac jaki to kolejorz rozpędzony. odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.play-internet.pl w eklapie tylko Legia piast lechia wisla ma normalnych zawodnikow reszta osiagniecia swoje zawdziecza trenerom nawałka pokazał klase łacha ze by ich do 3 ligi zrzucil trener slaska Pogoni gornika i zaglebia zasługuja na uznanie reszta druzyn to tło nic nie znaczace płock pogral troche na podniesionych moralach po zwyciestwie nad Legia probierz gra emocjonalnie pewnie niemiał kogo obwinic za porazke i pocisnol calej druzynie pewnie po porazce z legia zrozumial ze musi zwalac znow wine na sedziego i dogadal sie z druzyna lks za bardzo chcial i mu nie wyszlo przekombinowali rakow gral swoje z 1 ligi i pewnie sie utrzyma arka i kielce tez za bardzo chcieli i kazda porazka im podcina skrzydla odpowiedz

Matt - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zanim znów będziemy się cieszyć ze "straconych punktów" Piasta, przypomnijmy sobie ostatni mecz. Wierzę, że to tylko brak skuteczności, na to faktycznie wyglądało. Cieszę się jednak, że wchodzimy do ostatniej fazy sezonu w dość pokaźną przewagą. Wiem, że bywało różnie ;) ale naprawdę co by tu musiało się teraz wydarzyć, to się w głowie nie mieści. Trwoniąca takie przewagi Legia była naprawdę bezzębna, żeby nie powiedzieć beznadziejna. Przy obecnym stylu gry (i tak naprawdę braku innego pretendenta), to chyba tak głębokiego kryzysu nie będzie. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.orange.pl Nooo zeby Legia nie wyszla jutro na boisko zbyt mocno rozluzniona przez dzisiejszy wynik Piasta odpowiedz

Aboski - 2 godziny temu, *.wifimax.pl Kręcina w Piescie i co mecz przewaga ;) odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.play-internet.pl klepniemy łacha 4-0 bez obaw ze slaskiem 4-2 i z piastem 2-2 odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.play-internet.pl łach na siłe gra swoim szrotem by go opchnac w europie obrona i na kontry licza nic nie prezentuja mam nadzieje ze inne druzyny e klapy pokaza im gdzie jest ich miejsce w szeregu bo szkoda by poznanski szrot pokazywal sie na salonach sa lepsze ekipy takie jak piast slask ktore cos by chcialy osiagnac a nie pokazac mlodych do sprzedazy hurtowej łach co sezon obniza loty e-klapy maszynka do pieniedzy nie druzyna która chce cos osiagnac odpowiedz

maniek78 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Lech to teraz najlepiej grająca drużyna obok Legii.Moze się powtórzyć sytuacja z zeszłego roku vide Piast że wygrają prawie wszystko w rundzie finałowej więc jutro musi być trzy punkty bo inaczej będzie ciężko a my gramy z nimi na wyjeździe. odpowiedz

kami(L)praga - 3 godziny temu, *.play-internet.pl piast byl druzyna lepsza od łacha fornalic fajnie ustawil ta druzyne graja piłka łach bronił sie grał na czas to był mecz podobny do naszego z zabojadami byliśmy lepsi nalerzał nam sie karny ale też przegralismy 0-2 oby poznaniaków nie było w pucharach bo z taka gra wstyd i chańba dla e-klapy odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @kami(L)praga: Wolę poznaniaków niż parodystów z Gliwic, którzy sprzedają najlepszego gracza w przerwie dwumeczu. odpowiedz

Mokotów - 2 godziny temu, *.elartnet.pl @kami(L)praga: Skąd u ciebie tyle kompleksów, pajacu odpowiedz

Pyra - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @kami(L)praga: bo u nas się wszystko posypało jak ojciec synowi klub przekazał odpowiedz

kami(L)praga - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Mokotów: niemam kompleksów ale ogladalem ten mecz fajnie ze łach wygrał bo nam to sprzyja ale był gorsza druzyna i to takie przepychanie ich w gorna czesc tabeli nigdy ta eklapa nie bedzie prezentowala poziomu jak takie przepychanki beda ze druzyny nic nie grajace z odrobina pomocy arbitra beda wygrywac druzyna grajaca pilka powinna byc chroniona przez arbitraa nie chamskie wejscia i gra na hurra puzniej takie druzyny grajace na hura szybko koncza swoja przygode w europie bo dostaja przeciwnika co gra pilka a arbiter w europie nie pozwala na chamskie wejscia i odbiory odpowiedz

kami(L)praga - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wolfik: mi to wisi kto bedzie grał wazne by cos pokazał a ambicje łacha obniżaja loty unas tez bez brawury Jedza wypadl ze skladu i na boisku nie widzialem nikogo kto by chciał wstrzasnac ta druzyna do ataku moze Stolarskiego niech wpuszcza pod nie obecnosc Jedzy bo ktos musi byc z jajami na tym boisku a w skladzie mamy na chwile obecna 2 takich zawodnikow moze jeszcze Veso i Kante ale to zagraniczna fabryka nie bardzo slowem sie przebija w walce Stolara I Jedzy nikt na boisku nie przestraszy i nie przeskoczy odpowiedz

Wolfik - 51 minut temu, *.mm.pl @kami(L)praga: Gdybyś napisał to z jako takim składem być może byśmy polemizowali. A tak....nie rozumiem kompletnie co chciałeś powiedzieć. odpowiedz

Pyra - 19 minut temu, *.amazonaws.com @kami(L)praga: sam sobie przeczysz tym co piszesz o swojej ległej ,niby piszesz o tym że my gramy piach i nic nie ugraliśmy w ekstraklasie i Europie a twoi to co wirtuozi piłki ,grający ładny futbol dla oka ,bzdury piszesz ,gdyby tak pięknie grali to by tak szybko nie odpadali ,kto się boi jędzy w Europie ,co on osiągnął w tej Europie ,kto go zna ośmieszali go pòłamatorzy a ty mu pomnik chcesz postawić odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Że będzie czerwona kartka to było pewne. Ale, że pataŁach nie oddał meczu to jestem w szoku. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Arek: Sądzę, że mogą zdobyć v-ce mistrzostwo. A Piasta nie będzie nawet na podium. odpowiedz

Gizior - 3 godziny temu, *.alfa-system.net Szkoda meczu z górnikiem, jutro też łatwo nie będzie. Patrzmy na siebie i wygrywajmy swoje chodź przyznam że oglądałem zainteresowanie mecz Piasta z Lechem i strasznie się cieszę z wyniku, chodź z drugiej strony pytanie czy Lech się nie rozpędza. odpowiedz

Bie /L /sko - 2 godziny temu, *.master.pl @Gizior: Zgadzam się z Tobą, ale myślę że tego

Rozpędu łachowi nie wystarczy. Legia Mistrz odpowiedz

: o - 3 godziny temu, *.master.pl Sędzia zapomniał, że oprócz kartki ma podyktować karnego. odpowiedz

jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Trzeba patrzeć na siebie i wygrywać mecze a nie na Piasta czy Lecha, jak będziemy wygrywali to inni mogą nas cmoknąć odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl ostatnie 6 meczow Piasta - 5 w przewadze 11 na 10. Z tego ten jeden mecz 11 na 11 z Gornikiem i remis... Nie chce mowic ze te kartki niesluszne, bo sluszne, ale na prawde majac wiatr w plecy tak od 10 kolejek. To nie jest tak dobra druzyna na tyle punktow ile ma. odpowiedz

Tommyblny - 3 godziny temu, *.chello.pl @atmosferic: widac to po ich bilansie bramkowym który jest dość nędzny. odpowiedz

Tommyblny - 3 godziny temu, *.chello.pl Tego Piasta tak za uszy ciągną że to juz słabe jest,juz chyba 50%meczy gra w przewadze plus karny bonusik.Legia pewnie po 1 polowie z Piastem to w 9 będzie grać... odpowiedz

eduardo - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl no i skonczyl sie fart piastunek odpowiedz

Wwa - 3 godziny temu, *.centertel.pl Za tydzień będzie bal Mistrz Legia 2020 odpowiedz

K - 3 godziny temu, *.centertel.pl No i stracił punkty piast... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Piszę to z pełną determinacją - brawo Lech! Gdy czerwoną kartką został ukarany Rogne, wiedziałem że wyleci z boiska. Ale Lech wytrzymał i załatwił Piasta, który w sumie nic nie pokazał. odpowiedz

rozbawiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: Ciekawe spostrzeżenie! A ja myślałem,że po czerwonej kartce zawodnik dostanie buzi od sędziego! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @rozbawiony: Fakt... dobre spostrzeżenie :). Miałem na myśli oczywiście żółtą kartkę (tą pierwszą). Pozdrawiam :). odpowiedz

rozbawiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: również pozdrawiam!Gratuluję poczucia humoru! odpowiedz

Jackowski - 1 godzinę temu, *.net.pl @Wolfik: wiedziałeś ,że wyleci z boiska po czerwonej ? Szacun odpowiedz

Wolfik - 41 minut temu, *.mm.pl @Jackowski: No. Miewam przebłyski geniuszu :) odpowiedz

Jimmy L - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Lech prowadzi jest dobrze, pierwszy Piast juz tego meczu nie wygra Legio jutro wygrasz i pozamiatane odpowiedz

Kobo(L)t - 4 godziny temu, *.mm.pl A teraz wyobraźmy sobie jakby "cała" piłkarska Polska ujadała jakbyśmy to my co mecz grali 11 na 10... odpowiedz

M@c - 4 godziny temu, *.chello.pl Jeszcze tylko karnego dla Piasta nie było.... Zaraz coś wydrukują:) odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @M@c: Zaczyna to być juz zabawne. Kirkeskov "wjeżdża w nogi Jóżwiaka, sędzia nawet faulu nie gwiźdże. Z drugiej strony lekko trącony Felix i już faul. Coś mi tu wałkiem zalatuje... odpowiedz

piotr_zabki - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czy ten piast zagra chociaż jeden mecz 11 na 11? odpowiedz

M@c - 4 godziny temu, *.chello.pl Kolejny mecz z czerwoną kartką dla rywala Piasta... WTF odpowiedz

Wiem co mówię - 5 godzin temu, *.chello.pl Lech się podkłada... Ewidentnie, kto zerknął spojrzec ten widzi... Kabaret... odpowiedz

Chmielu - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Wiem co mówię : i kto się podłożył ,my zawsze gramy drugą połówkę lepiej niż pierwsza .l niby kiedy się podkładamy ,przypomnij sobie jak zdobywaliscie mistrza a my graliśmy z Jaga w bialymstoku odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.vtelecom.pl @Wiem co mówię :

Tak się podłożyli że wygrali 2-0 odpowiedz

Chmielu - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @dino: kto wygrał był remis 2:2 ,sędzia doliczył 10 minut a wy czekaliście na swoim stadionie za wynikiem odpowiedz

Zu(L)us - 8 godzin temu, *.centertel.pl Dobrze że teraz a nie w ostatniej kolejce odpowiedz

SF - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Po Amice w meczu z Piastem wszyskiego mozna sie spodziewac chyba ze bardzo im zalezy na jeszcze wyzszym miejscu to bedzie ciekawy mecz!! odpowiedz

Wiem co mówię - 5 godzin temu, *.chello.pl @SF: oglądam 10 minut akurat i zero akcji lecha, stają w miejscu, nie graja z Legia wiadomo, to się nie chce.. Pięknie się podkladaja odpowiedz

WETERAN - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wiem co mówię : Gówno wiesz. Ale mówisz... odpowiedz

Wuja - 10 godzin temu, *.centertel.pl Piast na pewno wygra. odpowiedz

ja - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @Wuja:

ziemniaki się podłożą odpowiedz

Wolfik - 10 godzin temu, *.mm.pl @Wuja: Tutaj wszystko może się zdarzyć. Lech złapał formę, Piast punktuje regularnie. Każda strata punktów Piasta przybliża nas do tytułu, ale u siebie raczej nie przegrywają. Zapowiada się ciekawie i ....na remis??? odpowiedz

Gclw - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wuja: znawcy z Was... odpowiedz

jurand - 19.06.2020 / 22:31, *.chello.pl Górnikowi "przydały się punkty"

odpowiedz

światowa pandemia - 19.06.2020 / 16:24, *.vectranet.pl czy kibice wracają na stadiony? co z zarażaniem siebie i innych? odpowiedz

On L - 19.06.2020 / 20:03, *.25.51 @pracujący: na jakiej wsi ty pracujesz? Mowia tam po polsku czy tylko jakies narzecze? odpowiedz

pracujący - 19.06.2020 / 21:27, *.vectranet.pl @On L: ty L jestem po 2 studiach mam przewód otwarty co to jest narzecze tak sie goda chyba po mazursku heh narzecze ludzie i po 60 sa na studiach hehe narzecze :)))) odpowiedz

światowa pandemia na świecie - 19.06.2020 / 21:46, *.vectranet.pl @pracujący: dzieki pracujący za info tego się chyba wszyscy obawiamy ja nie ide jutro na mecz 90 minut bym nie wytrwał w nerwach że ktoś może kaszlnąć na mnie odpowiedz

eduardo - 23 godziny temu, *.toneticgroup.pl @pracujący: ciezko sie czyta posty bez przecinkow i kropek. odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.plus.pl @pracujący: a czy to ile masz kierunków ukończonych i ile przewodów otwartych, robi z Ciebie kogoś lepszego? Piszesz do kogoś, że nie rozumiesz (mimo swojej przebogatej historii na uczelniach), a sam nie używasz znaków interpunkcyjnych, które pozwalają w sposób normalny przeczytać wypowiedź ;) odpowiedz

Pytanie do tych co wiedzą - 19.06.2020 / 12:36, *.tpnet.pl Czy na niedzielnym meczu będzie prowadzony zorganizowany doping?? odpowiedz

Kelner - 19.06.2020 / 20:08, *.kompex.pl @Pytanie do tych co wiedzą: tak. Zbiórka i przemarsz o 15 pod Rotundą. Weź ze sobą megafon. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 12 godzin temu, *.play-internet.pl @Kelner: i race. Bo zamaskowany juz bedziesz. odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.chello.pl @Czwarty Pasek Na Dresie: i zioło odpowiedz

Władeczek - 19.06.2020 / 10:34, *.netfala.pl Nie wyobrażam sobie faken innego wyniku niż wygrana Legii. Jutro i w niedzielę będę grilował i jednym okiem będę zerkał na swój TV LG OLED 95 cali. Oby mi faken Legia nie zepsuła dobrego nastroju po maciorze. odpowiedz

Wiem co mówię - 19.06.2020 / 11:02, *.t-mobile.pl @Władeczek: jak się już nażresz to dasz jeszcze w siebie wlac tyle ile lubisz? odpowiedz

Bie(L)any - 19.06.2020 / 16:34, *.lsas.aero @Władeczek:

znajdź sobie dziewczynę, a maciorę zostaw knurowi .... odpowiedz

Wladeczek lamusek - 19.06.2020 / 16:59, *.centertel.pl @Władeczek: zerknij sobie między nogi i obczaj co tam masz bo prawdziwy chłop nie pisze takich rzeczy. odpowiedz

NAS - 23 godziny temu, *.centertel.pl @Władeczek: Widzę że telewizor rośnie. Rozumiem że kupiłeś szczeniaczka i urósł skubany, jeszcze parę lat i nie zmieści się na ścianę. odpowiedz

Prosiak - 23 godziny temu, *.vectranet.pl @Władeczek:

Czy maciora nie pochodzi przypadkiem z rodziny prosiaczka który biegał w 1993 roku po skradzionym tytule?A może jest córką prosiaczka z derbów z 1999 roku? odpowiedz

Mi(L)an - 14 godzin temu, *.net.pl @Władeczek: a co się Tobie stało w oko że masz tylko jedne? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.