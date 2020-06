Trwa 31. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (15)

jurand - 27 minut temu, *.chello.pl Górnikowi "przydały się punkty"

odpowiedz

światowa pandemia - 6 godzin temu, *.vectranet.pl czy kibice wracają na stadiony? co z zarażaniem siebie i innych? odpowiedz

pracujący - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @światowa pandemia : a co cie obchodzi jakis wirus sprawdz se lepiej raporty z zakrytymi twarzami bedziemy bezpieczni i tak tylko 25 % stanu maja wpuszczac ci co maja sie zarazic to sie zaraza uff ile trza sie nameczyc zeby taka bramę sforsować puzniej do koników o skasowanie pozniej na sektor i 90 minut chłopie mecz po meczu pozniej z korony zejsc tu łap raport nic nie bedzie bedzie oki doki https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Choroby-zakazne/Koronawirus-w-Polsce-zachorowania-zalecenia.-RAPORT-SPECJALNY-19.06.2020 pociag specjalny bedzie na peronach? ks tw odpowiedz

On L - 2 godziny temu, *.25.51 @pracujący: na jakiej wsi ty pracujesz? Mowia tam po polsku czy tylko jakies narzecze? odpowiedz

pracujący - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @On L: ty L jestem po 2 studiach mam przewód otwarty co to jest narzecze tak sie goda chyba po mazursku heh narzecze ludzie i po 60 sa na studiach hehe narzecze :)))) odpowiedz

światowa pandemia na świecie - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @pracujący: dzieki pracujący za info tego się chyba wszyscy obawiamy ja nie ide jutro na mecz 90 minut bym nie wytrwał w nerwach że ktoś może kaszlnąć na mnie odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.virginm.net @światowa pandemia : jaka pandemia? Mówisz o tej przeszacowanej statystycznie propagandzie? Władza robi z ludzi głupków, te obostrzenia to dyskutowanie ludzi jak małpy w cyrku. Niech każdy sobie robi co chce, ale niech wie, że łykając to co się podaje w mediach, szkodzi sobie i ogłółowi. Ja innych nie oceniam, ale odsunięcie nie pojadę na mecz, żeby mi pies pokazywał jak mam się poruszać i gdzie mogę stanąć, a gdzie mi nie wolno. odpowiedz

pracujący - 58 minut temu, *.vectranet.pl @światowa pandemia na świecie: spoko pandemia robię ropę na platformach fx co.uk berlin hannover gutersloch bremen czesto podróżuję na tej trasie niedawno wrocilem z londynu po polroczym kontrakcie teraz praga wszyscy sie obawiamy tego cholernego wirusa szczegolnie sie boje o moje tluste konto hehe odpowiedz

Pytanie do tych co wiedzą - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Czy na niedzielnym meczu będzie prowadzony zorganizowany doping?? odpowiedz

Kelner - 2 godziny temu, *.kompex.pl @Pytanie do tych co wiedzą: tak. Zbiórka i przemarsz o 15 pod Rotundą. Weź ze sobą megafon. odpowiedz

Władeczek - 12 godzin temu, *.netfala.pl Nie wyobrażam sobie faken innego wyniku niż wygrana Legii. Jutro i w niedzielę będę grilował i jednym okiem będę zerkał na swój TV LG OLED 95 cali. Oby mi faken Legia nie zepsuła dobrego nastroju po maciorze. odpowiedz

Wiem co mówię - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: jak się już nażresz to dasz jeszcze w siebie wlac tyle ile lubisz? odpowiedz

Bie(L)any - 6 godzin temu, *.lsas.aero @Władeczek:

znajdź sobie dziewczynę, a maciorę zostaw knurowi .... odpowiedz

Wladeczek lamusek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Władeczek: zerknij sobie między nogi i obczaj co tam masz bo prawdziwy chłop nie pisze takich rzeczy. odpowiedz

eLo - 2 godziny temu, *.chello.pl @Władeczek: kondon z ciebie odpowiedz

