Gytkjaer może trafić do Legii

Wtorek, 16 czerwca 2020 r. 13:37 Wiśnia, źródło: Twitter

Najskuteczniejszy piłkarz Ekstraklasy w tym sezonie Christian Gytkjaer może po zakończeniu rozgrywek trafić do Legii.



Obecnie Duńczyk gra dla Lecha Poznań, jednak już niebawem jego kontrakt wygaśnie i stanie się wolnym zawodnikiem. Informacje o jego możliwych przenosinach do stolicy pojawiły się już w poniedziałek, a we wtorek potwierdził je zorientowany w piłkarskim środowisku użytkownik Twittera Janekx89.



30-letni Gytkjaer to jeden z najlepszych zagranicznych zawodników w Polsce ostatnich lat. W obecnym sezonie ma na koncie już 23 bramki (20 w lidze), ale równie wysoką formę pokazywał również w poprzednich latach. Napastnik trafił do Lecha w 2017 roku i do tej pory rozegrał dla niego 112 meczów, strzelając w nich 61 goli.



Dorobek Gytkjaera w Polsce

2017/18: 42/21 (mecze/gole)

2018/19: 39/17

2019/20: 31/23



Ewentualny transfer Gytkjaera spowodowałby spory ścisk w ataku Legii. Aktualnie trener Vuković ma w tej formacji do dyspozycji Vamarę Sanogo, Jose Kante, Tomasa Pekharta i Macieja Rosołka, więc bardzo prawdopodobna byłaby sprzedaż któregoś z nich.