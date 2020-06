Lasyk sędzią meczu ze Śląskiem

Piotr Lasyk został wyznaczony do sędziowania meczu 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Śląskiem Wrocław. W obecnym sezonie arbiter z Bytomia prowadził 4 mecze stołecznego zespołu (1-0 z Zagłębiem, 0-1 z Płockiem, 3-0 ze Śląskiem, 2-2 z Rakowem). Śląskowi sędziował także 4 razy (1-1 z Pogonią, 2-1 z Arką, 0-3 z Legią, 0-1 z Jagiellonią). Na liniach pomagać mu będą Krzysztof Myrmus i Bartłomiej Lekki, sędzią technicznym będzie Wojciech Myć. W wozie VAR zasiądą Krzysztof Jakubik i Marcin Boniek. Obsada sędziowska 31. kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź, sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork) Górnik Zabrze - Korona Kielce, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Wisła Płock - Arka Gdynia, sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Piast Gliwice - Lech Poznań, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Raków Częstochowa - Wisła Kraków, sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa) Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Cracovia - Jagiellonia Białystok, sędzia: Szymon Marciniak (Płock) Legia Warszawa - Śląsk Wrocław, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

NAS - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Będzie dobrze odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Nie no ja piernicze, znowu antylegijny sędzia będzie sędziował. Czerwona dla Legii niemal pewna w pierwszej połowie. Karnego dla Śląska jestem pewny. Ku.wa jak mecz Śląska może sędziować sędzia ze Śląska??? Powalone. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 @Pawełek: Przestań jęczeć jak dziecko. Ten sam sędzia sędziował nam mecz we Wrocławiu wygrany przez Legię 3:0.Jak patrzę na jęczenie ludzi w komentarzach pod obsadą sędziowską to w Polsce nie ma sędziego który mógłby gwizdać mecze Legii. Ba nawet w Europie takiego nie znajdziesz... odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Tomek: dlatego kiedyś sędziowali nam Japończycy ;-) odpowiedz

