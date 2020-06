Młodzież: Legia U18 1-2 Ożarowianka

W rozegranym przy Łazienkowskiej sparingu juniorzy starsi Legii ulegli 1-2 IV-ligowej Ożarowiance. Po dobrym początku legioniści utracili koncept gry i koncentrację, a w następstwie dwie bramki. Po przerwie na boisku pojawił się nowy skład, gola kontaktowego szybko zdobył Dawid Grzelak, ale w kolejnych sytuacjach wyraźnie zabrakło skuteczności i lepszych decyzji w końcowej fazie gry. W sobotę Legia U18 zagra na Zaciszu z kolejnym IV-ligowcem, KS Warka. Sparing: Legia U18 1-2 (0-2) Ożarowianka Ożarów Maz. Gole: 0-1 19 min. Jan Głowacki b.a. 0-2 26 min. Jakub Zborowski 1-2 55 min. Dawid Grzelak (as. Jerzy Munik) Strzały (celne): Legia 31 (18) - Ożarowianka 8 (7) Legia: Piotr Kołodziej [03] – Hubert Derlatka [03] (46' Miłosz Pacek [03]), Marcel Myszka [03] (46' Filip Szewczyk [03]), Łukasz Rytelewski (46' Kamil Rokosz), Kacper Imiołek [03] (46' Damian Urban) - Dawid Barnowski (46' Kacper Skwierczyński [03]), Kacper Gościniarek (46' Jerzy Munik [02]), Patryk Pierzak [03] (46' Michał Kochanowski), Jakub Czajkowski (46' Ivan Vidošević [03]), Kajetan Staniszewski [03] (46' Jakub Kwiatkowski [03]) – Wiktor Kamiński [04] (46' Dawid Grzelak, 82' Patryk Pierzak [03]) Rezerwa: Sebastian Krejer Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik

