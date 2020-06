20-21.06: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 19 czerwca 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę w końcu będzie nam dane wrócić na trybuny. Na razie liczba widzów została ograniczona do 25 procent pojemności, czyli ok. 7,5 tys. fanów. Legia wpuści na stadion posiadaczy abonamentów, a ci z nich, którzy na stadion przybyć nie mogą, mają możliwość (do 48h przed meczem) na przepisanie wejścia na mecz dla innego posiadacza Karty Kibica. Na naszym stadionie zabraknie kibiców gości. Sobotni mecz Zagłębia w Jastrzębiu (bez kibiców gości) obejrzeć można na Ipli, natomiast spotkanie Radomiaka z Chojniczanką w Polsacie Sport (spotkanie obejrzy 999 widzów - posiadacze karnetów).



Rozkład jazdy:

20.06 g. 09:00 Legia U18 - KS Warka [Konstancin-Obory, ul. Literatów 52]

20.06 g. 11:00 Legia II Warszawa - Drukarz Warszawa [ul. Strażacka 121]

20.06 g. 17:40 GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec [Ipla]

20.06 g. 17:40 Radomiak Radom - Chojniczanka Chojnice [Polsat Sport]

21.06 g. 17:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

21.06 g. 18:00 Bytovia Bytów - Olimpia Elbląg