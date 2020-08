Biblioteka legionisty: Fucking Polak

Środa, 5 sierpnia 2020 r.

Arkadiusz Onyszko kojarzyć się może z antygejowskimi wypowiedziami, o których szczególnie głośno było swego czasu w Danii, problemów zdrowotnych na koniec kariery zawodniczej, a także ze stosowaniem przemocy wobec żony. Sportowo kojarzony jest przede wszystkim z duńskimi drużynami, w których spędził większość seniorskiej przygody z piłką. Mało kto pamięta, że przez rok był zawodnikiem Legii Warszawa. "W Legii nie pograłem, ale przynajmniej nieźle to wyglądało pod względem finansowym" - wspomina były bramkarz.



W książce wydanej na polskim rynku nakładem wydawnictwa SQN, bardzo dużo miejsca poświęca na sprawy prywatne - opowieści o żonie, rozejściu, dzieciach, kolejnych partnerkach itd. Dowiadujemy się także o jego piłkarskich początkach w Lublinie, Bydgoszczy, a także o tym jak prosił, by "uwolnić" się od Zawiszy. Wspomina o przeprowadzce do Legii, z której bardzo się cieszył, ale ten okres opisany jest zdawkowo. Na raptem paru stronach.



Kto spodziewał się obszernych wspomnień z szatni wielkiej Legii (z sezonu 1993/94), musi obejść się smakiem. Onyszko wspomina, że był wtedy młodym graczem i nie miał dostępu do legijnej starszyzny, którą dowodził Leszek Pisz. "(...) Ale i moja cierpliwość miała swoje granice. Gdy Leszek Pisz złośliwie mnie zaczepił, nie wytrzymałem. - Ty karakanie, jak ci zaraz przypier.... - odpowiedziałem" - opowiada w rozdziale "Legia", w którym jednak większość wspomnieć dotyczy jego przygód w Danii. W Legii przypadła mu rola drugiego rezerwowego, a podczas rocznego pobytu przy Ł3, zaliczył jeden występ.



"Szansę gry dostałem tylko raz, w Superpucharze Polski. Graliśmy w Płocku z ŁKS-em Łódź, wygraliśmy 6:4. Wszedłem na boisko w drugiej połowie, wpuściłem trzy bramki. Sprowokowałem też karnego, ale się zrehabilitowałem, bo obroniłem jedenastkę. Po meczu Marek Jóźwiak podszedł do mnie w autokarze i powiedział: - No i co młody? To jeszcze nie ten czas, musisz trochę poczekać.



Onyszko opisuje również pobyt w Barcelonie, bowiem znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w 1992 roku. Wówczas był zmiennikiem Aleksandra Kłaka. Zanim wyjechał do Danii, grał jeszcze w Warcie, Lechu i Widzewie. Okres gry w Danii, ze sportowego punktu widzenia, opisany jest najbardziej szczegółowo. Dowiadujemy się również jak czuł się po powrocie do kraju w Wodzisławiu Śląskim, a także jak został potraktowany w Polonii, gdy okazało się, że ma poważne problemy z nerkami. Sprawy zdrowotne to kolejny wątek, który przewija się niemal przez całą książkę. O Legii niestety jest bardzo niewiele, więc kto spodziewał się smakowitych kąsków, musi zadowolić się niezwykle odkrywczym stwierdzeniem - "Janusz Wójcik i Paweł Janas - ileż wódki oni razem wypili! Jestem pełen podziwu, że ich wątroby wytrzymały takie dawki procentów".



Tytuł: Fucking Polak

Autor: Izabela Koprowiak

Wydawnictwo: SQN

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 315



