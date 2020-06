Europejskie puchary 2020/21 - eliminacje bez rewanżów!

Na dzisiejszym posiedzeniu Komitet Wykonawczy UEFA zatwierdził terminarz i zasady europejskich pucharów w przyszłym sezonie. UEFA zachowała wszystkie rundy eliminacyjne - w europejskich pucharach 2020/21 wystąpią więc cztery polskie drużyny. Mistrz Polski zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a zdobywca Pucharu Polski, wicemistrz Polski i trzecia drużyna Ekstraklasy w eliminacjach Ligi Europy. Wszystkie nasze zespoły rozpoczną grę od I rundy eliminacyjnej i będą musiały przejść cztery fazy, żeby zagrać w fazie grupowej. Największą zmianą jest rezygnacja z meczów rewanżowych w eliminacjach - zostaną rozegrane tylko pojedyncze mecze, których gospodarzy wyłoni losowanie. Wyjątkiem jest IV runda eliminacyjna Ligi Mistrzów, w której zostaną rozegrane mecze i rewanże. Krajowe federacje mają czas do 3 sierpnia na zgłoszenie drużyn do rozgrywek pucharowych. Liga Mistrzów runda przedwstępna - 8 sierpnia runda wstępna - 11 sierpnia I runda eliminacyjna - 18-19 sierpnia II runda eliminacyjna - 25-26 sierpnia III runda eliminacyjna - 15-16 września IV runda eliminacyjna - 22-23 września i 29-30 września Liga Europy runda wstępna - 20 sierpnia I runda eliminacyjna - 27 sierpnia II runda eliminacyjna - 17 września III runda eliminacyjna - 24 września IV runda eliminacyjna - 1 października Losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy odbędą się 1 i 2 października w Atenach. Faza grupowa rozpocznie się 20 października.

KAMI(L) - 52 minuty temu, *.chello.pl Dla polskich klubów to nawet dobra wiadomość, przecież łatwiej sprawić niespodziankę jednorazowo niż w dwumeczu. Druga sprawa - dla nas to i tak w el. LM (oby!) sytuacja wygląda na ten moment że będziemy nierozstawieni w III i IV rundzie, ale praktycznie już od II rundy mogą być rywale na zbliżonym poziomie - więc po prostu trzeba być lepszym! (tylko nie tak jak ostatnio z Górnikiem ;)) odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.orange.pl Po to graja caly rok zeby grac w pucharach wiec tym bardziej trzeba sie zmobilzowac i zagrac na wysokim poziomie w kazdym z tych meczy odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Niby lepiej grać u siebie, chociaż jak będzie remis, to bramki na wyjeździe podwójnie się liczą. Oby los nam sprzyjał! odpowiedz

J. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kuba: jak będzie remis to będzie po prostu dogrywka odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.plus.pl No to jeśli chodzi o puchary w tym roku pozamiatane. Kolejny rok się szykuje bez Europy masakra. odpowiedz

Boro - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Przy jednym meczu może być i o to ciezko... odpowiedz

FI(L)IP - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Są szanse, że we wrześniu Polska będzie miała jeszcze jakiegoś przedstawiciela w pucharach. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @FI(L)IP: A ja tam wierzę że awansujemy do Ligi Europy! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.92.105 @L: Dokładnie (L) odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.201.18 @L: Chyba was żarty trzymają, albo za dużo pijecie. Oglądał ktoś mecz z Górnikiem ? W tamtym roku identyczna sytuacja 7 punktów i frajerzy zaprzepaścili mistrzostwo i puchary , a w tym będzie inaczej ? bo lepsi piłkarze, czy coś? że ,,babola'' nie będzie bo w Monaco ? Nie sądzę odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kamil: zeszłej wiosny Legia grała fatalnie w kilku spotkaniach. tu się zdarzył jeden słabszy mecz. mimo tego dość pechowo odpadliśmy w IV rundzie odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kamil:



O ile się nie mylę to w tamtym roku punkty były dzielone i zostały nam 4 pkt. Dziś ma m y 7 pkt. przewagi a więc jest różnica

Co do " babola " jak nazywasz Radka,to żebyś tylko na kimś innym się tak nie zawiódł,czego Tobie pozostałym serdecznie życzę odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.telefonica.de @JACUNHO : chłopie pojęcia nie masz o polskiej piłce. Punkty dzielone były tylko dwa pierwsze sezony tego śmiesznego eksperymentu jakim jest ekstraklasa odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kamil: co gorzej: teraz jest ten sam trener co rok temu przegrał Mistrza podanego na tacy... : O

Mam nadzieję, że czegoś się nauczyli.... chociaż jak patrzę na tych głąbów to już sam nie wiem... odpowiedz

Kamień - 35 minut temu, *.chello.pl @Olaf: Nie wiem czy był aż tak podany na tacy. Lechia miała tyle samo punktów, ale sp... sprawę jeszcze bardziej odpowiedz

