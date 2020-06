Kartka z kalendarza: 18 czerwca

Czwartek, 18 czerwca 2020 r.

Co działo się 18 czerwca? 24 lata temu legioniści w pięć minut z nieba przenieśli się do piekła. Rok wcześniej "Wojskowi" sięgnęli po Puchar Polski, ogrywając w decydującym meczu GKS Katowice. W 1994 roku Legia również triumfowała w krajowym pucharze, tym razem wygrywając w finale z ŁKS-em Łódź.



Mecze



Sezon 1995/96 Ekstraklasa: Legia Warszawa 2-3 Widzew Łódź

1-0 13’ Cezary Kucharski

2-0 57’ Sylwester Czereszewski

2-1 88’ Sławomir Majak

2-2 90+’ Andrzej Michalczuk

2-3 90+’ Dariusz Gęsior



Skład Legii: Grzegorz Szamotulski - Paweł Skrzypek, Jacek Zieliński, Tomasz Sokołowski, Jacek Bednarz - Igor Kozioł, Dariusz Czykier, Ryszard Staniek, Cezary Kucharski (87’ Jacek Kacprzak) - Sylwester Czereszewski, Marcin Mięciel (90’ Marcin Jałocha)

Trener: Mirosław Jabłoński



Wejściówki na mecz sprzedały się w trymiga. Spotkanie miało zaważyć o mistrzostwie Polski, na które szanse miały obie ekipy. Żaden z kibiców nie spodziewał się, że na długo w pamięci zapadnie mu ten dzień, jednak wspomnienia te nie należą do przyjemnych. Mecz dla gospodarzy rozpoczął się znakomicie. Wrzutka Tomasza Sokołowskiego, celna główka Cezarego Kucharskiego, a więc nie minął kwadrans, a „Wojskowi” prowadzili. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej części spotkania. Po zmianie stron trafienie dołożył Sylwester Czereszewski, który popisał się świetnym rajdem, a później równie dobrym strzałem. Następnie dobić przeciwnika powinien Cezary Kucharski, który tylko obił słupek bramki łodzian. Spotkanie zmierzało ku końcowi, na trybunach panowały szampańskie nastroje i wydało się, że legioniści będą świętować ligowy triumf. Niektórzy fani ruszyli w kierunku Starówki, aby zająć miejsce w pubach. W 88. minucie Widzew zdobył bramkę kontaktową. Sławomir Majak wpadł w pole karne i mocnym strzałem pokonał „Szamo”. Minęło zaledwie kilka minut, a Andrzej Michalczuk głową wpakował futbolówkę do naszej bramki. Cały stadion ucichł, z wyjątkiem grupy kibiców Widzewa. Legia rzuciła się do ataku, gdyż warszawiacy wiedzieli, że tylko zwycięstwo zapewni im mistrzostwo. Po chwili piłka zatrzepotała w siatce łodzian! Szał na murawie i trybunach, jednak była to przedwczesna radość. Sędzia liniowy podniósł chorągiewkę, co oznaczało pozycję spaloną. Następnie szybka szarża łodzian i gol Dariusza Gęsiora, który dał swojej drużynie zwycięstwo oraz przypieczętował triumf w lidze. W pięć minut z nieba do piekła. Pięć minut, które na zawsze legijnym fanom zapadną w pamięci. Nigdy później takiego spotkania nie było oraz mamy szczere nadzieje, że nie będzie.



Więcej o tym spotkaniu przeczytacie tutaj.











Sezon 1994/95 Finał Pucharu Polski: Legia Warszawa 2-0 GKS Katowice

1-0 25’ Leszek Pisz

2-0 89’ Jerzy Podbrożny



Skład Legii: Maciej Szczęsny - Krzysztof Ratajczyk (74’ Radosław Michalski), Jacek Zieliński, Marek Jóźwiak, Grzegorz Lewandowski - Zbigniew Mandziejewicz, Jacek Bednarz, Leszek Pisz, Piotr Mosór - Jerzy Podbrożny, Marcin Mięciel (64’ Adam Fedoruk)

Trener: Paweł Janas



Legioniści wiedzieli, że jeśli wygrają z GKS-em to sięgną po upragniony dublet. Z początku „Wojskowi” bili głową w mur, ponieważ ich rywale skutecznie się bronili. Wreszcie w 25. minucie fenomenalnie z rzutu wolnego przymierzył Leszek Pisz, a bez szans przy tym uderzeniu był golkiper GKS-u. W samej meczu końcówce legioniści postawili kropkę nad „i”, a dokładnie zrobił do Jerzy Podbrożny. Legia sięgnęła po Puchar Polski! Po meczu doszło do sporych zamieszek na płycie boiska. Latały krzesełka, butelki, kamienie czy pręty. Po tych ekscesach stadion przy Ł3 został zamknięty.



Sezon 1993/94 Finał Pucharu Polski: Legia Warszawa 2-0 ŁKS Łódź

1-0 77’ Wojciech Kowalczyk

2-0 87’ Jerzy Podbrożny



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Krzysztof Ratajczyk, Grzegorz Wędzyński, Juliusz Kruszankin, Marek Jóźwiak - Adam Fedoruk (73’ Dariusz Szeląg), Marcin Jałocha, Radosław Michalski, Leszek Pisz - Wojciech Kowalczyk, Jerzy Podbrożny

Trener: Paweł Janas



Obie bramki padły dopiero po zmianie stron. Najpierw Andrzeja Woźniaka pokonał Wojciech Kowalczyk, a w końcówce trafienie dołożył Jerzy Podbrożny. Po meczu fani wbiegli na murawę, aby świętować zdobycie Pucharu Polski!