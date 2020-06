Zasady uczestniczena w meczu ze Śląskiem

Czwartek, 18 czerwca 2020 r. 22:33 źródło: Legia.com

W niedzielę, 21 czerwca o 17:30, Legia Warszawa zagra ze Śląskiem Wrocław w pierwszym meczu rundy mistrzowskiej. Klub umożliwi wszystkim osobom posiadającym imienny karnet na sezon 2019/20 uczestniczenie w tym spotkaniu. Wszyscy kibice proszeni są o przestrzeganie podwyższonych standardów bezpieczeństwa. Wejście na stadion będzie możliwe w dniu meczu od godz. 15:30.



- Wejście na stadion to świadoma akceptacja przez kibica ryzyka związanego z zagrożeniami COVID-19.

- Wszyscy kibice wchodzący na stadion muszą posiadać ważny karnet - dotyczy to również dzieci do lat 7.

- Obowiązkowe dla wszystkich kibiców jest używanie maseczek zakrywających usta i nos. Wejście i przemieszczanie się po terenie stadionu bez maseczki będzie niemożliwe. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich kibiców, klub odmówi zgody na wejscie na mecz osobie, która nie zakryje ust lub nosa.

- Każdy kibic wchodzący na mecz jest zobowowiązany do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren stadionu.

- Obowiązkowe jest zachowanie maksymalnie możliwych odległości przez cały czas pobytu na - Obowiązkowe jest zachowanie bezpiecznej odległości na wejściach i w kolejkach do punktów gastronomicznych.

- Zostaną przygotowane odrębne wejścia i wyjścia do toalet. W toaletach będzie mogła przebywać określona liczba osób.

- Specjalne zasady opuszczenia stadionu przez kibiców po zakończonym meczu - wyjście ze stadionu odbywać się będzie według harmonogramu przedstawionego przez spikera zawodów. Prosimy o stosowanie się do komunikatów.





Wszyscy posiadacze karnetów imiennych proszeni są o zalogowanie się przez stronę karnety.legia.com i sprawdzenie, które miejsce zostało im przypisane. W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica: pok@legia.pl.