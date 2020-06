PP: Legia II zagra 27 lipca w Mińsku Maz.

Mazowiecki ZPN podjął decyzję o wyznaczeniu nowej daty 1/8 mazowieckiego Pucharu Polski. Mecze odbędą się w sobotę 27 czerwca o 12:00. Legia II zagra na wyjeździe z Mazovią Mińsk Mazowiecki. Rok temu "dwójka" również pojechała na mecz PP do Mińska, wygrywając wówczas 4-1 z Mazovią II. W razie ewentualnej wygranej, mecz ćwierćfinałowy zaplanowany jest na 4 lipca. Ostatnim sparingiem przed PP będzie sobotni mecz z Drukarzem. Zaplanowane na minioną środę spotkanie w Grodzisku zostało odwołane z powodu ulewnego deszczu. Legia cały czas nie otrzymała odpowiedzi zarówno ze strony Warmińsko-Mazurskiego ZPN jak i Komisji ds. Nagłych PZPN w sprawie rozegrania zaległego meczu ligowego z Sokołem Ostróda.

