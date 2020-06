Konferencja pomeczowa

Vuković: Wygraliśmy zasłużenie

Niedziela, 21 czerwca 2020 r. 20:18 Mishka, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): To bardzo ważne zwycięstwo, w spotkaniu, jakiego się spodziewaliśmy - trudnym, z drużyną dobrze zorganizowaną. Zajmują 3. miejsce w tabeli i nie jest to przypadek. Od początku sezonu grają dobrze. Jak większość zespołów przy Łazienkowskiej, zagrali swobodnie i ze świadomością, że mogą tylko dużo wygrać, a niewiele stracić. Tym bardziej doceniam wysiłek, koncentrację, dobrą pracę w obronie całego zespołu, jak i fakt, że potrafiliśmy stwarzać i wykorzystywać sytuacje. Myślę, że wygraliśmy ten mecz całkowicie zasłużenie. Pomimo dobrej gry Śląska, to my kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku i stworzyliśmy więcej klarownych sytuacji.



Bardzo się z tego cieszymy, ale już jutro trzeba się skupić na następnym meczu.





Jesteśmy już na takim etapie, kiedy przygotowanie fizyczne jest na coraz lepszym poziomie. Adaptacja do wysiłku jest już za nami. Jeśli będą rotacje w składzie, to z powodu jakości, jaką mamy na ławce i kontuzji. Znów tracimy Vesovicia. Wydaje mi się, że do końca sezonu. To duża strata dla nas. W przypadku Kante nie jest to odnowienie kontuzji, ale nowy uraz. On też nie będzie brany pod uwagę w najbliższych spotkaniach. To wymusza dokonanie zmian.