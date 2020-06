Lavička: Legia wykorzystała nasze błędy

+ dodaj komentarz

- 45 minut temu, *.play-internet.pl

@W-w: serio jeszcze z 6 meczy wyobraz sobie co 2 mecz tracic 2 zawodnikow a 2 tygodnie pozniej grac w euro pucharach Legia jest w szarej strefie i nikt nie ponosi odpowiedzialności w taki sposub zawsze bedziemy w e klapie najlepsze druzyny w europie sa pod okiem sedziego w niemczech borusia bayern w hiszpani barca real juve inter w kazdym klubie walczy sie o zawodnika jak jedzie na reprezentacje tez kluby chronia swoich zawodnikow bo zawodnicy maja wysokie kontrakty klub musi placic i w razie kontuzji klub ponosi gigantyczne straty unas to sie skonczylo bo taki probierz i inni uwarzaja ze sendziowie sa po stronie L tylko jak to sie ma do kontraktow kante i vesowic zarabia tyle co cala druzyna slaska Legia placi im pensje a przez kontuzje tych graczy nie skorzysta z nich i nie zakwalifikuje sie do euro pucharow wiec straci miliony euro a klubiki ktore placa grosze nie maja dobrych zawodnikow moga wycinać naszych i toczy sie koło potem graja przypadkowe kluby w euro pucharach ktore nie maja jakości w europie sie z takimi nie patyczkuja ostre wejscia żółtko czerwien i narka i eklapa bedzie taka zawsze dopoki sedziowie nie beda najlepszych graczy ekstra klapy brali pod specjalna uwage

