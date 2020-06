Śląsk rozbili po golach Gwilii

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Bartłomiej Lekki

Techniczny: Wojciech Myć



Komentarze (65)

+ dodaj komentarz

dodaj

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl Brawo Panowie!!! Dziękuję Panowie!!! Mamy to!!

Szkoda tylko że tę wielką radość zagłuszył brzydki incydent. Ale Jose przyznał się do błędu (bo kto z nas ich nie popełnia) i przeprosił. Mam nadzieję że były to szczere wyznania i już więcej tak się nie zachowa.

Póki co cieszę się ogromnie i wszystkim mówię dobranoc. Bo ta noc jest naprawdę dobra odpowiedz

JimmyL - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de Jak. Czytam te komentarze to mam takie wrazenie ze Kante musi przeprosic kazdego z osobna. On byl poprostu wkur,,,,,ony nie na koszulke tylko na samego Siebie na 100% wypowie sie na ten temat i tyle odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Rymowanka, niczym u Mogiela. odpowiedz

Bie(L)any - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kante popełnił błąd i to nie podlega dyskusji trzeba się wstrzymać do czasu jego przeprosin i oby to nastąpiło jak najszybciej.

Co do szacunku do barw Klubowych to mnie często wkur.... jak gość uważając się za kibica Legii ma szalik Legii tak brudny że zamiast bieli jest szary ...

Trzeba dbać i prać barwy odpowiedz

damian - 3 godziny temu, *.net.pl nie widzialem ogolnie meczu bo widziwc dzis akurat niemogle, ale widze napinke na sytuacje z Kante, zszedl z boiska gdzies kopnal koszulke.. hmm tak po paru drinkach sobie mysle ze napicacze chyba nigdy nie grali na wyzszym poziomie, albo poprostu nie grali nigdzie w pilke i nie wiedza co to jest zloci pilkarska. nerwy, impuls wpisz w google.. jak dla mnie Kante nie musisz przepraszac bo wiem ze kazdego meczu dajesz z siebie 100 % a kopniecie koszulki bylo zwyklym wkur..em na kontuzje. koniec tematu. gimba spac! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Dzisiaj Legia zagrała słabiej niż z górnikiem a wygrała.Taka piłka.

Co do zachowania Kante to trener ładnie to wszystko wyjaśnił w canal+ więc bez napinki.Wszystko jest pod kontrolą.Nie kopał koszulki dlatego,że ma w dupie nasz klub i nasze barwy tylko dlatego,że był zły na to że dopiero co wrócił po kontuzji a już przytrafiła mu się następna.

Teraz mamy 6 meczów do rozegrania i 10 punktów przewagi.Jesteśmy bardzo blisko a zarazem jeszcze nic nie zdobyliśmy.

Do boju Legio marsz...

Gratulacje dla drużyny za ten mecz. odpowiedz

PLK - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Powinien przeprosić i tyle... Każdy popełnia błędy a w szczególności gdy puszczają merwy... odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl młodzi kibice mogą nie pamiętać ale był kiedyś taki mecz reprazentacji Polski ze Słowacją w Bratysławie,gdzie nasze orły rozegrały tragiczny mecz.Wszystkim puściły wtedy nerwy.Jak sobie dobrze przypominam to był to również mecz z "aferą koszulkową" Romana Koseckiego i Piotra Świerczewskiego.Nie chcę kłamać jak to wszystko wygladalo bo było to naprawdę już szmat lat temu ale afera była tym bardziej poważniejsza,że chodziło o reprezentantów i barwy narodowe.Wtedy jeszcze internetu nikt jeszcze nie znał więc żaden hejt się nie wylał ale afera i smród był.Były jakieś kary,były przeprosiny i wyjaśnienia.Jak sądzę z Kante będzie podobnie,ale z nazbyt ostrym hejtem należało by dać sobie jednak na małe wstrzymanie. odpowiedz

Okęciak - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kante oczywiście popełnił głupotę za którą wszystkich powinien przeprosić i myślę że tak się stanie, jednak to co zrobił to było typowe zachowanie w dużych nerwach/ stresie na pewno nie było to celowe i na pewno nic nie ma do naszego klubu, wyleczyć kontuzję, wrócił do gry a tu znowu, mógł się mega wkurvić a wtedy czasami człowiek nad sobą nie panuje, niech normalnie przeprosi i koniec tematu, dobry zawodnik któremu zawdzięczamy sporo bramek i punktów i nie raz jeszcze będziemy się cieszyć po jego golach, wszyscy którzy piszą won itp. Niech walną się w łeb... odpowiedz

Polo - 4 godziny temu, *.virginm.net Tak jak pisali już niektórzy to co zrobił Kante mega głupie.Teraz to już od niego zależ jak wybrnie z tej nie miłej sytuacji.Ale nie o tym chciałem napisać,czepiacie się Kante a sami jesteśmy nie bez winy,przeglądając galerie po meczową zobaczyłem zdjęcie sektorówki Nasza Legia i to co zobaczyłem zwaliło mnie z nóg, z góry przepraszam jeżeli kogoś urażę ale ta sektorówka wygląda (ciężko mi to pisać) jak szmata brudna to mało powiedziane i porwana.Nie raz wrzucałem do puszki skoro potrafimy uzbierać nie złą sumkę.Może można by było zorganizować jakieś czyszczenie i pranie.Czekam na hejt lub rozsądne opinie.Pozdrawiam Braci po szalu.Barwy rzecz święta. odpowiedz

lolo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Polo: Święte słowa, wygląd naszej sektorówki to gruba kompromitacja, wygląda jak szmata od podłogi, czepiamy się Kante a sami nie szanujemy barw, jestem zażenowany... odpowiedz

W(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Kanye był wkurzony na maksa i nie zdawał sobie sprawy co robi myślę że przeprosi i po sprawie....a co do meczu to wynik cieszy a gra to nie do końca szczególnie irytuje mnie ostatnio Andre ???????? odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziękuję Legia za 3 punkty.

Dziękuję Gwilia za ⚽️⚽️

Co do zachowania Kante? Bardzo nieładne zachowanie. Władze klubu mają ciężki orzech do zgryzienia.

Pozdrawiam i dziękuję za 10 punktów przewagi. odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @filand: Przeprosić powinien ten co pozwolił po niby wyleczonej kontuzji wejść Kante na boisko .Vuco już przeprosił,teraz sztab lekarski. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Hugon:

Przepraszam ale poczekam na oficjalne stanowisko władz klubu. Pozdrawiam. ???????????????????????????????????????? odpowiedz

1969 - 4 godziny temu, *.chello.pl Najpierw niech Maliniak przeprosi łacha... odpowiedz

Plaskacz - 4 godziny temu, *.chello.pl Canalplus ze swoimi zwiechami, errorami i problemami z serwerem generalnie śsie. I tle w temacie komfortowego oglądania Eklapy przez internet. odpowiedz

Trochę powagi !!! - 4 godziny temu, *.com.pl Dokładnie , pewnie każdemu z nas zdarzyło się ściskać Legii szal ze złości , a tu już taka nagonka na ambitnego Kante na dziś najlepszego napastnika Legii , choć w kadrze powinien być ktoś dużo lepszy , ale to już inny temat . A redakcja już wrzuca osobny post na temat Kante i dąży to nie potrzebnego chaosu na ten temat , Jakby nie wiem co się stało . odpowiedz

Stare Bródno - 4 godziny temu, *.chello.pl To niech starga majtki i sobie kopie. Dobry zawodnik...Ale brak szacunku do barw. Wypie..... nie ma dla Ciebie miejsca. A tak w Ciebie wierzyłem. odpowiedz

[L] - 3 godziny temu, *.elartnet.pl @Stare Bródno : Niejeden kibic Legii pokazał brak szacunku do barw, do symboli, ikon, legjjnej starszyzny i barw Legii i nie poniósł konsekwencji. Zatem ochłoń, kolego po szalu. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @[L]: kibic nie jest na swieczniku tak jak pilkarz mieniacy sie Legionista. odpowiedz

Juno - 4 godziny temu, *.chello.pl Гвиля - молодец - так держать!!!

Gwila - zuch - tak trzymać!!!! odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl @Juno: ale Ci się chłopaku języki pomyliły.Gvilia nie jest ani Rosjaninem,ani Ukraińcem ani nawet Białorusinem.Gruzini mają zupełnie inny język i pismo bo nie używają wcale cyrylicy. odpowiedz

Juno - 4 godziny temu, *.chello.pl @Sebo(L): Wiem, ze jest Gruzinem, ale z wiarygodnych zrodel wiem, ze jest rosyjsko-jezyczny. Bez napinki Sebo(L). odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl @Juno: spoko.Jeśli tak jest,to oki. :) odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl Haha jak widać wszyscy zdążyli zauważyć gest Kante i było wiadomym,iż posypie się ulubiony przez wszystkich "hejcik" na osobę napastnika Legii.Nikt nie pomyślał jednak,co może czuć sfrustrowany człowiek,który po kilku tygodniach wraca do gry i musi zejść po kilkunastu minutach z powodu odnowienia kontuzji.Złość,wkurzenie,bezradność.Wtedy człowiek przestaje myśleć i niekoniecznie mądrze się zachowywać.Nie jeden z nas potrafił cisnąć szalikiem Legii w szale złości,kiedy widział paskudnie grających piłkarzy.Zachowanie Kante może się nie podobać ale należy je w jakiś sposób "rozgrzeszyć". odpowiedz

Mirek - 4 godziny temu, *.surfer.at @Sebo(L):

Popieram. Ale przeprosić powinien.

odpowiedz

mc - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Sebo(L): Ale nie kopał go po ziemi... odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.master.pl @Mirek: myślę,że jest na tyle mądrym czlowiekiem,że na swoich profilach społecznościowych napisze "przepraszam" wszystkim urażonym.Nie powiem,że mnie ten widok się podobał ale w jakiś sposób rozumiałem złość i frustrację. Gdyby tego nie pokazały kamery C+ tematu w zasadzie by nie było...a tak zrobił się smród. odpowiedz

ben - 4 godziny temu, *.inetia.pl @Sebo(L): zgadzam się kolegą, chociaż trzeba przyznać że to co zrobił Kante było głupie odpowiedz

L Kibic L - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sebo(L): To chyba on nie pomyślał co będą czuli kibice. Tyle w temacie. odpowiedz

Tak nie powinien traktować barw Legii - 4 godziny temu, *.com.pl Trochę słaby widok , jak Kante zszedł do szatni i kopał koszulkę Legii odpowiedz

Waldi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Przeciętny dzisiaj mecze Legii, żeby nie powiedzieć słaby. Dużo strat, nerwowości, gra szarpana i rwana, mało składnych aukcji. Śląsk beznadziejny, bez celnego strzału. Trochę dymu w polu karnym Legii było ale bez żadnego konkretu. Legia zasłużone zwycięstwo ale bardzo przeciętnie. Na slaby Śląsk wystarczyło ale na inne zespoły to może być za mało z taką grą jak dzisiaj. Choć miało się wrażenie, że Legia nie zagrała na 100 procent swoich możliwości. Chcieli wygrać jak najmniejszym nakładem sił. W środę trudny mecz w Białymstoku. Na ten moment Legia 10 punktów przewagi nad Piastem, 11 punktów nad Lechem. odpowiedz

Grubas Bielany - 4 godziny temu, *.160.21 Pinto jednak wiedział co robi. Dziękuję - kante mam nadzieję, że widzimy się ostatni raz. odpowiedz

atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Widac juz Vuko spekal - juz bylo widac inne nastawienie zawodnikow - juz nie grali tak ofensywnie o kolejne gole, co mi sie w nich podobalo. Nie podoba mi sie ta zmiana. Mielismy 11 na 10 - trzeba bylo strzelic ze 3 kolejne bramki, a oni zamiast tego oddali Slaskowi inicjatywe. odpowiedz

Loczek - 4 godziny temu, *.telkab.pl @atmosferic: moze dlatego ze co trzy dni mecz i 2 kontuzje doszły... odpowiedz

rroy - 5 godzin temu, *.mm.pl Panu Kante dziękuje za bramki strzelone, jednakże po tym jak sprowadził do poziomu podłogi koszulkę z herbem Legii nie wyobrażam żeby dalej mógł grać w barwach naszej Legii. odpowiedz

seb - 4 godziny temu, *.chello.pl @rroy: 100% racja odpowiedz

JebWŁep - 4 godziny temu, *.chello.pl @rroy:

Proszę, nie rób tego nam i wszystkim innym. Je...nij sie w głowę i nie mow takich głupot. Ambitny Kante sie zdenerwował i koniec kropka. Nie dorabiajcie ideologii odpowiedz

asss - 4 godziny temu, *.chello.pl @JebWŁep: Sam sie kopnij i spadaj na polonie odpowiedz

JebWŁep - 4 godziny temu, *.chello.pl @asss:

Proszę was nie ośmieszajcie sie no..

odpowiedz

Nie kop koszulki - 5 godzin temu, *.play-internet.pl kante pakuj walizki odpowiedz

Matt - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Choć ostatnio pisałem, że Gwilia wydaje mi się jakby zagubiony na boisku, jakby trochę nie pasował do zespołu, to dziś oddaję mu szacunek. Jest dobrym piłkarzem, ma liczby i mam nadzieję, że i lepiej się dopasuje do gry. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Matt: Czasami irytuje nieskutecznością, ale dziś nadrobił z nawiązką. odpowiedz

mc - 5 godzin temu, *.play-internet.pl kante nigdy więcej w Legii odpowiedz

floyd - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Redakcjo, darujcie sobie te czestochowskie rymy w tytułach z relacji z meczów... naprawdę ostatnio są coraz głupsze, nie trzeba się naprawdę wysilać, wystarczy krótkie „ cenne zwycięstwo” „ gwilla rozstrzyga mecz” itp... odpowiedz

Kami(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @floyd: A mi się podobają. Strona nie jest prowadzona tylko dla Ciebie i jeśli redakcja chce grać słowem to niech będzie to robić. odpowiedz

jarekk - 5 godzin temu, *.metrointernet.pl Gratulacje, są 3 punkty, mistrz 2020 w zasięgu ręki. odpowiedz

mjuzik - 5 godzin temu, *.154.231 Kante OUT. odpowiedz

przega - 5 godzin temu, *.mm.pl Brawo LEGIA! Ważne punkty zdobyte. Mistrzowska skuteczność. Gwilia Profesor. Szkoda tylko dwóch kontuzji. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 5 godzin temu, *.vectranet.pl kante wypad. odpowiedz

WETERAN - 5 godzin temu, *.chello.pl @Czwarty Pasek Na Dresie: Nie popisuj się głupotą. odpowiedz

wasd - 5 godzin temu, *.chello.pl Widzę że niektórzy z Kante zrobili już drugiego Kaczorowskiego. Szkoda, jeszcze nie raz wam japy zamknie jak gola strzeli. odpowiedz

seb - 4 godziny temu, *.chello.pl @wasd: jak nie przeprosi.to nie wiem co zrobi. jak dla mnie kante won! odpowiedz

wasd - 4 godziny temu, *.chello.pl @seb: Przeprosi o to się nie martw. Jak ty byś się poczuł gdy po długiej przerwie znów wylatujesz na parę tygodni przez kontuzje? odpowiedz

jim - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Był Wszołek był Gwilia i mecz wygrany, bez fajerwerków ale najważniejsze są teraz punkty, szkoda Vesovicia i Kante odpowiedz

Wawa - 5 godzin temu, *.124.248 Szału nie ma

Ale 3rzy punkty są

Ale gra slaba odpowiedz

kantewon - 5 godzin temu, *.play-internet.pl kante woooon!!!! odpowiedz

Wilanow - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @kantewon: A dlaczego Kanie ma odejść? Gość się stara w każdym meczu, walczy o każdą piłkę... odpowiedz

Wilanow - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Wilanow: Ok, teraz rozumiem. Nie wiedziałem, ze w przerwie sprofanował nasza koszulkę. Swoją drogą to co mu odbiło?! odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Może niezbyt efektownie, ale efektywnie. Brawo!!! odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Wolfik: Teraz licza sie tylko punkty ;-) odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: 100% racja. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.