Gwilia: Na uznanie zasługuje cała drużyna

Niedziela, 21 czerwca 2020 r. 21:36 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Myślę, że bohaterem tego meczu jest cała drużyna. Wszyscy zapracowaliśmy na to zwycięstwo. Cały czas pewnie krok po kroku idziemy po swoje cele. Teraz musimy być maksymalnie skoncentrowani na mecz z Jagiellonią. To on jest teraz dla nas najważniejszy - powiedział po niedzielnej wygranej nad Śląskiem Walerian Gwilia.



- Jest mało przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami i czasami trudno o regenerację. Musimy dbać o siebie, ponieważ przeciwko Śląskowi doznaliśmy dwóch kontuzji. Mam nadzieję, że nie okażą się one jednak poważne i wszyscy szybko wrócą do gry.



- Zawsze w ten sam sposób przygotowujemy się do meczu. Nie było czegoś szczególnego, dzięki czemu dwa razy trafiłem do siatki. Jestem szczęśliwy, że strzelając gole pomogłem drużynie. Najważniejsze są jednak zdobyte przez nas trzy punkty.