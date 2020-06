Zostań sponsorem futsalistów Legii - ruszyła kibicowska zbiórka

Piątek, 19 czerwca 2020 r. 10:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja futalu Legii Warszawa ma za sobą bardzo udany, debiutancki sezon, zakończony awansem do I ligi. Legioniści chcą w nadchodzącym sezonie powalczyć o awans do ekstraklasy. Sekcja cały czas szuka sponsorów, a zostać może nim każdy z Was. Każdy kibic Legii może dołożyć swoją cegiełkę do budowy silnej, legijnej drużyny futsalowej. Wystarczy wpłacić pieniądze poprzez organizowaną przez Legię zbiórkę, a Wasze nazwisko lub nazwa firmy może znaleźć się na koszulkach meczowych naszej drużyny.



Zachęcamy do wspierania legijnej sekcji futsalu. Zbiórka prowadzona jest TUTAJ.



Dodatkowo za każdą wpłatę otrzymujecie w prezencie:



1) wpłata minimum 25 zł - dyplom imienny podziękowanie



2) wpłata minimum 50 zł - dyplom imienny podziękowanie + brelok sekcji



3) wpłata minimum 100 zł - koszulka treningowa sekcji (wymagane podanie rozmiaru) + dyplom



4) wpłata minimum 200 zł - imienne podziękowanie na Facebooku, dyplom, do wyboru: szalik sekcji lub koszulka treningowa



5) wpłata minimum 500 zł - możliwość udziału w treningu sekcji (po wcześniejszym ustaleniu terminu - 4 miesiące na wykorzystanie), imienne podziękowania na Facebooku, szalik sekcji i koszulka treningowa sekcji



6) wpłata minimum 1500 zł - możliwość zagrania Twojej drużyny spotkania sparingowego z drużyną Legia Futsal, imienne podziękowania na Facebooku, szalik sekcji i koszulka treningowa.



Jeśli masz dodatkowe pytania lub jeśli Twoja firma chciałaby zostać sponsorem Legii Futsal i znaleźć się na koszulkach naszej drużyny lub dołączyć do Klubu 100, skontaktuj się z sekcją: kontakt@legiafutsal.com lub +48793986861