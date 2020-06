Rezerwy: Trwa walka o możliwość gry z Sokołem

Piątek, 19 czerwca 2020 r. 14:47 Wiśnia, źródło: Super Express

Legia wciąż robi wszystko, aby doszło do rozegrania zaległego meczu rezerw z Sokołem Ostróda, który rozstrzygnąłby kwestię awansu do II ligi. Stołeczny zespół zwrócił się do PZPN z tą sprawą już dwukrotnie. Zdaniem Super Expressu, Legia otrzymała ostatnio decyzję negatywną, jednak wcale nie oznacza to zakończenia sporu.



PZPN w odpowiedzi poinformował, że Komisja do spraw Nagłych nie może zająć się tą sprawą, ponieważ rozgrywki zostały już zakończone przez związek warmińsko-mazurski. Mimo wszystko Legia nie zamierza się poddać i już niebawem ma wysłać do PZPN kolejne pismo, uznając odpowiedź za niemerytoryczną, argumenty za niezgodne z przepisami i ponownie apelując o sportowe rozstrzygnięcie awansu.