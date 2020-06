Lavička: Mecz z Legią to duże wyzwanie

Sobota, 20 czerwca 2020 r. 13:09 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Mecz Legii z Górnikiem dał nam kilka dodatkowych informacji na temat naszego najbliższego rywala. Pokazał również, jak bardzo poziom w Ekstraklasie jest wyrównany. Legia co prawda przegrała, ale pokazała wysoką jakość i konsekwencję. Na pewno zrobi wszystko, aby u siebie zdobyć trzy punkty. Dla nas to spotkanie to duże wyzwanie, jednak jesteśmy do niego dobrze przygotowani - zapowiada trener Śląska Vítězslav Lavička.



Napięty terminarz wymusi dodatkowe rotacje?

- Do każdego meczu podchodzę z pewnym planem, ale nie zakładam odgórnie, jakie wykonam w nim zmiany. Czasami sytuacje boiskowe zmuszą do zareagowania nieco inaczej. Jestem jednak zadowolony, ponieważ niemal wszyscy piłkarze są gotowi do gry przeciwko Legii. Nie mamy żadnych ciężkich kontuzji.



Forma Filipa Markovicia

- Wiedzieliśmy, że jest to piłkarz, który ma wysokie umiejętności i doświadczenie z gry w dobrych ligach w Europie. Przyszedł do nas z pewnymi zaległościami fizycznymi. Przez długi czas nie grał i to było jego głównym problemem. Krok po kroku pracował jednak, aby wrócić do formy. Już podczas zimowego obozu pokazał, że czuje się zdecydowanie lepiej. Po przerwie spowodowanej pandemią pokazuje się już z bardzo dobrej strony. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak pracuje i ile dobrego daje drużynie.



Zagadkowe problemy Guillermo Cotugno

- Guillermo to dobry piłkarz, którego ściągnęliśmy do nas jako prawego obrońcę. Ma jednak problemy z kondycją fizyczną. W końcówce każdego meczu łapie skurcze, co powoduje problemy, ponieważ wymusza dokonanie zmiany. Wtedy musimy zrobić pewne roszady w obronie, czego chcemy unikać. Teraz przechodzi szczegółowe badania, których wstępne wyniki już otrzymaliśmy. Mamy nadzieję, że niebawem wróci do treningów i będzie do mojej dyspozycji.



Gra w rundzie finałowej

- Nasza obecność w górnej ósemce to efekt pracy zawodników i wszystkich pozostałych osób w klubie. Teraz każdy mecz jest dla nas najważniejszy. Już na początku rundy jedziemy na boisko lidera, który w Polsce ma najbogatszą historię. Ma bardzo mocną drużynę, ale podchodzimy do tego spotkania w sposób normalny. To dla nas duże wyzwanie, lecz na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo. Jesteśmy konsekwentni i po prostu skupiamy się na każdym kolejnym przeciwniku.



- Mateusz Cholewiak wykonał w Śląsku kawał bardzo dobrej roboty. To chłopak, który jest dobrym piłkarzem i ma odpowiedni charakter. Dla niego i dla nas ten mecz będzie pewną rywalizacją. Oczywiście, że mamy przygotowane pewne elementy taktyczne specjalnie pod Legię. Analizujemy naszego rywala i chcemy wykorzystać jego słabości. Pracujemy także nad stałymi fragmentami gry i zobaczymy, czy uda nam się nimi zaskoczyć gospodarzy.