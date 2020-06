Kartka z kalendarza: 20 czerwca

Co działo się 20 czerwca? 27 lat temu legioniści w ostatniej kolejce wygrali z Wisłą Kraków 6-0. "Wojskowi" zostali mistrzem Polski, jednak radość nie trwała zbyt długo. Dodatkowo w 1931 roku Legia rozgromiła Polonię Warszawa 8-1.



Sezon 1992/93 Ekstraklasa: Wisła Kraków 0-6 Legia Warszawa

0-1 8’ Wojciech Kowalczyk

0-2 24’ Wojciech Kowalczyk

0-3 55’ Dariusz Czykier

0-4 63’ Maciej Śliwowski

0-5 66’ Maciej Śliwowski

0-6 69’ Maciej Śliwowski



Skład Legii: Zbigniew Robakiewicz - Marek Jóźwiak, Jacek Zieliński, Krzysztof Ratajczyk, Juliusz Kruszankin - Zbigniew Grzesiak (51’ Grzegorz Wędzyński), Radosław Michalski, Leszek Pisz, Dariusz Czykier - Maciej Śliwowski, Wojciech Kowalczyk

Trener: Janusz Wójcik



Przed ostatnią kolejką sezonu 1992/93 drużyny wiedziały, że o mistrzostwie może zadecydować liczba strzelonych bramek. Legia rywalizowała z Wisłą w Krakowie, dodatkowo walczące o ligowy triumf ŁKS i Lech Poznań rozgrywały swoje mecze o tej samej godzinie. Spotkanie w Małopolsce zaczęło się dla „Wojskowych” fenomenalnie. Już w 8. minucie mocno uderzył Wojciech Kowalczyk, a piłka prześlizgnęła się pod ręką golkiperowi. W 24. minucie „Kowal” ponownie wpisał się na listę strzelców, gdyż swoim strzałem nie dał najmniejszych szans Jackowi Bobrowiczowi. Pierwsza połowa zakończyła się dwubramkowym prowadzeniem legionistów. Po zmianie stron podopieczni Janusza Wójcika atakowali jeszcze chętniej i skuteczniej. W 55. minucie futbolówkę w bramce umieścił przewracający się Dariusz Czykier. Kilka minut później w „szesnastce” krakowian sfaulowany został Juliusz Kruszankin. Piłkę na jedenastym metrze ustawił Maciej Śliwowski, po czym pokonał bramkarza gospodarzy. Kilka minut później świetną akcję przeprowadzili warszawiacy. Rywale przewracali się i nieumiejętnie starali się zatrzymać rozpędzonych rywali. Ostatecznie piłkę w pustej bramce umieścił Maciej Śliwowski. Trzy minuty później golkiper Wisły po raz szósty wyjmował piłkę z siatki. Tym razem „szczupakiem” pokonał go Maciej Śliwowski dla którego było to trzecie trafienie w tym spotkaniu. „Wojskowi” zwyciężyli, rozgromili Wisłę! W tym samym czasie ŁKS pokonał Olimpię Poznań 7-1, a Lech zremisował z Widzewem 3-3. Legia piąty raz w historii została mistrzem Polski! Niestety radość nie trwała zbyt długo. Już następnego dnia Legia, Olimpia, Wisła i ŁKS zostały ukarane grzywny w wysokości 500 milionów złotych, czyli obecnie 50 tys. zł oraz zakazami transferowymi. Nie była to jedyna kara, ponieważ kilka tygodni później na PZPN unieważnił wyniki spotkań Wisły z Legią i ŁKS-u z Olimpią, a na mistrza "mianował" Lecha. Dodatkowo wobec podejrzeń o nieuczciwą grę UEFA odsunęła warszawiaków i łodzian od europejskich pucharów. Pomimo licznych protestów fanów ze stolicy decyzja nie została zmieniona. Legii zabrano mistrzostwo na podstawie domysłów. Do dziś nikt niczego nie udowodnił, a zabranie trofeum legionistom było skandalem i absurdem. Dodatkowo wydarzenia te są sporą „kością niezgody” pomiędzy Legią a Lechem.



"O meczu z Wisłą mówi się do dziś. Czy był kupiony? A w zasadzie za ile? Nie będę ukrywał - nie wiem. Nie wiem, czy był kupiony, bo ja żadnych pieniędzy nie dałem. Nikt mnie o nie nawet nie prosił, co chyba nie jest niczym dziwnym, bo miałem wówczas ledwie 21 lat. (...) Mecz z Wisłą był dla mnie normalnym spotkaniem. Z nikim się nie umawiałem. Robiłem to, co potrafię. Strzelałem gole. I pamiętajmy o jednym - to nie my musieliśmy się martwic. To ŁKS miał do nas trzy bramki straty. A Olimpia miała grać na całego..." - wspomina na łamach książki "Kowal - prawdziwa historia" Wojciech Kowalczyk.



Sezon 1930/31 Ekstraklasa: Legia Warszawa 8-1 Polonia Warszawa

1-0 30' Józef Ciszewski

2-0 33' Wacław Przeździecki

3-0 36' Józef Nawrot

4-0 39' Witold Wypijewski

4-1 48' Mieczysław Ałaszewski

5-1 60' Zygmunt Rajdek

6-1 65' Zygmunt Rajdek

7-1 72' Witold Wypijewski

8-1 74' Józef Nawrot



Skład Legii: Władysław Żukowski, Franciszek Cebulak, Zygmunt Jesionka, Henryk Martyna, Marian Schaller, Alfred Nowakowski, Zygmunt Rajdek, Wacław Przeździecki, Józef Nawrot, Witold Wypijewski, Józef Ciszewski, Stanisław Skwarczyński



"Legia była jednak bezlitosna. Nie zagrała ładnie, ale szalenie pragmatycznie, pokonując tym razem lokalnego rywala aż 8:1" - tak możemy o tym meczu przeczytać w księdze wydanej na stulecie klubu z Łazienkowskiej.