Sparing: Legia II Warszawa 3-0 Drukarz Warszawa

W rozegranym w sobotę meczu sparingowym Legia II Warszawa pokonała Drukarza Warszawa 3-0. Legioniści przeważali przez całe spotkanie i już do przerwy prowadzili 3-0 po dwóch trafieniach Toniego Segury i jednym Damiana Warchoła z rzutu karnego. Sparing: Legia II Warszawa 3-0 (3-0) Drukarz Warszawa 1-0 - 5' Toni Segura (as. Warchoł) 2-0 - 29' Damian Warchoł (karny po faulu na nim samym) 3-0 - 38' Toni Segura b.a. Legia II: Tobiasz - Niski (46' Wojtysiak), Pruchnik, Grudziński, Obradović (46' Konik) - Cichocki (46' Sobiecki), Łakomy (46' Kisiel), Waniek (66' Zjawiński), Segura (46' Kurowski), Orlik (79' Neuman) - Warchoł (82' Skibicki) rezerwa: Krejer, Kobylak Trener: Piotr Kobierecki

SF - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Brawo "LEGIA II." i mamy nadzieje ze rewanz z Sokolem sie odbedzie i strzelimy im kilka goli wiec trzymac forme !! odpowiedz

ttt - 39 minut temu, *.plus.pl @SF: nie ma meczu z Sokołem trzeba było grać jak był termin a nie zasłaniać się kadrą. Przy tak szerokiej kadrze możecie rozgrywać dwa mecze w jednej chwili. I nie jest to zielony sgolik tylko wasze frajerstwo. Cześć odpowiedz

Jester - 16 minut temu, *.chello.pl przepraszam, ktoś nie rozegrał meczu, bo dał kilku graczy żeby

zagrali dla swojej ojczyzny w narodowych barwach

To jest frajerstwo? odpowiedz

Jester - 2 godziny temu, *.chello.pl Drukarzowi życzę awansu do Trzeciej Ligi po barażach odpowiedz

