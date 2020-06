Zebrano ponad 34 tys. na oprawy. Jutro zbiórka na stadionie

Sobota, 20 czerwca 2020 r. 20:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ponad 34 tysiące złotych udało się zebrać, dzięki Waszemu zaangażowaniu, a zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na cele ultras. Nieznani Sprawcy zbiórkę ogłosili po oprawie "Ultras Legia", zaprezentowanej na meczu z Arką, podczas którego nasz stadion był zamknięty dla publiczności. Zbiórka nie została jeszcze zakończona, pomimo uzyskania planowanej kwoty, więc każdy z Was może wciąż wesprzeć legijny ruch ultras, poprzez wpłaty, których dokonywać można TUTAJ.





Cały zysk ze zbiórki przeznaczony zostanie na pokrycie ostatnich ultra-prezentacji, jak również kolejne oprawy na meczach Legii. "Pewne rzeczy się nie zmieniają. Dalej możemy na Was liczyć. Dalej mamy świadomość, że ruch ultras na Legii to dla nas wszystkich coś niezwykłego. Jesteście zajebiści! DZIĘKUJEMY!" - podziękowali NS-i.



Zbiórka na oprawy przeprowadzona zostanie przy wejściu na stadion na niedzielny mecz ze Śląskiem. Nieznani Sprawcy apelują, oprócz nieomijania puszek, o pełne zaangażowanie wokalne podczas spotkania. "Jutro mecz. My wracamy na trybuny. Może nie w klasycznej formie. Niestety nie w pełnym składzie. Ale jednak! Dlatego apelujemy tutaj do każdego, kto ma tą piękną możliwość pojawić się jutro na stadionie. Pamiętajcie, że mnóstwo kibiców, którzy tęsknią za tym wszystkim tam samo jak Wy, nie będzie miało takiej sposobności. W związku z tym dajemy z siebie jeszcze więcej niż normalnie! Reprezentujecie jutro całą Legie.

Tę na stadionie jak i tę poza nim. amy razem zdobyć mistrzostwo Polski, do którego, jak pokazał zeszły rok, jest jeszcze kawał drogi" - apelują NS-i.