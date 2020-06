Młodzież: Legia U18 2-2 KS Warka

Sobota, 20 czerwca 2020 r. 20:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi rozegrali w Oborach sparing z IV-ligowym KS Warka, remisując 2-2. Zespół gości, złożony z graczy doświadczonych wymieszanych z młodzieżą, szybko objęli prowadzenie i przez godzinę nie dawali go sobie odebrać. Po przerwie przeważali legioniści, którzy zdołali w końcu zdobyć dwa gole, za sprawą Kajetana Staniszewskiego i Patryka Pierzaka. W końcówce gracze z Warki, po kilku próbach odrobienia strat, postawili w końcu na swoim, zdobywając gola po rajdzie Piotrzkowicza.



Dla Legii U18 był to ostatni sparing przez przeniesieniem się do Legia Training Center, co nastąpi 14 lipca.



Sparing: Legia U18 2-2 (0-1) KS Warka

Gole:

0-1 5 min. Bartłomiej Janczewski

1-1 65 min. Kajetan Staniszewski (z dystansu, po rykoszecie)

2-1 67 min. Patryk Pierzak (głową, as. Wiktor Kamiński)

2-2 88 min. Jakub Piotrzkowicz b.a.



Strzały (celne): Legia 17 (9) - KS Warka 17 (6)



Legia - I połowa: Piotr Kołodziej [03] - Hubert Derlatka [03], Marcel Myszka [03], Damian Urban, Jakub Kwiatkowski [03] - Dawid Barnowski, Jerzy Munik, Michał Kochanowski, Patryk Pierzak [03], Kacper Gościniarek, Kajetan Staniszewski [03]

Legia - II połowa: Piotr Kołodziej [03] - Hubert Derlatka [03], Filip Szewczyk [03], Damian Urban, Jakub Kwiatkowski [03] - Aleksy Krasicki, Łukasz Rytelewski, Kacper Skwierczyński [03], Kacper Gościniarek, Kajetan Staniszewski [03](54' Patryk Pierzak [03]) - Wiktor Kamiński [04]

Rezerwa: Sebastian Krejer [03]

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik