Kursy w Fortunie na mecz Legia - Śląsk

Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.

Legioniści stoją przed szansą na powiększenie przewagi nad wiceliderem do 10 punktów. Aby tak się stało muszą jednak wygrać ze Śląskiem, który w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze. Oczywiście bukmacherzy w roli faworytów stawiają drużynę Aleksandara Vukovicia. Kurs na wygraną Legii to zaledwie 1,48 , a na zwycięstwo wrocławian aż 7 . Główny sponsor Legii Warszawa firma Fortuna przygotowała specjalną ofertę kibiców Legii. Bonus 50 PLN za pierwszy depozyt! Wystarczy złożyć depozyt w wysokości min. 50 PLN, aby otrzymać gwarantowany bonus w kwocie 50 PLN. Oferta ważna jest dla nowych użytkowników oraz tych, którzy posiadają konto w Fortunie, ale jeszcze nie dokonali swojej pierwszej wpłaty depozytowej. ODBIERZ BONUS LEGIA WARSZAWA - ŚLĄSK WROCŁAW Kursy: 1 1.48 X 5.20 2 7.00 Ostatnie mecze Legii ze Śląskiem: 08.12.2019 - Śląsk 0-3 Legia 04.08.2019 - Legia 0-0 Śląsk 16.03.2019 - Legia 1-0 Śląsk 06.10.2018 - Śląsk 0-1 Legia 16.02.2018 - Legia 4-1 Śląsk Wszystkie kursy na mecz Legia - Śląsk

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.