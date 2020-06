Komentarze (16)

Jano - 59 minut temu, *.orange.pl cos mi sie wydaje ze nastepny mecz bedzie znów przy pustych trybunach odpowiedz

Hu(L)it - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Barwy rzecz święta!Wbij to sobie jeden z drugim do łba odpowiedz

o Kante - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Typowe działanie w afekcie, co zrobił to każdy może zobaczyć ale na pewno nie wynikało to z tego że ma coś do Legii, był wściekły i w nerwach zrobił co zrobił, oczywiście powinien przeprosić, w pozostałych meczach zasuwać za dwóch i nie ma tematu, każdemu w dużych nerwach takie coś się może zdarzyć, Wy nigdy w emocjach nie palneliście żadnej głupoty? odpowiedz

McA - 4 godziny temu, *.as9105.com I jak by tak dało się wyłaczyć te mierne komentarze komentatoró z C+ a zostawić tylko doping.

Ile można słuchac pierd.... gorzej niż w radio. odpowiedz

Janusz futbolu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czemu ns tak się podlizują Sokolowi? Czyżby prosto miało wydać jakieś ciuchy na? odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Pytanie do redakcji. Czy przez całą rundę finałową wstęp będą mieli tylko karneciarze? Na przyszłe mecze będą dostępne bilety dla Wszystkich? odpowiedz

tomiacab - 5 godzin temu, *.virginm.net pięknie milo widzieć że atmosfera dopisała. Fuck Social Distance odpowiedz

123 - 4 godziny temu, *.surfer.at @tomiacab:

Fuck UEFA, PZPN i Social Distance. odpowiedz

Kante ma zryty - 5 godzin temu, *.centertel.pl Beret od tego testosteronu, synu nie warz się tego zrobić jeszcze raz... Niech Ci koledzy w szatni wyjaśnia o co chodzi... odpowiedz

Won z Legii - 6 godzin temu, *.play-internet.pl kante won!!! odpowiedz

MoniekL - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wszystko zajebiscie ale Kante dla mnie już spalony i brak możliwości odbudowania- co za k..... J.... kopać koszulkę L odpowiedz

Daj se luz - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @MoniekL: to emocje i wkurw, daruj mu, nie bądź taki. Pozdro odpowiedz

Emocje - 4 godziny temu, *.chello.pl @MoniekL:

Wszystkim ludziom, którzy twierdzą ze Kante skopał koszulkę bo nienawidzi Legii.. proszę weźcie rozpęd i wbiegnijcie wprost w ścianę! Tylko mocno!

Chłopak jest ambitny, wkurzony jest i się stało. Bez podtekstów!

Proszę was odpowiedz

Zgred - 4 godziny temu, *.as43234.net @Emocje: ty też wypad lamusie na k6 odpowiedz

KAMI(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl @Emocje:

Nikt nie uważa że kopał koszulkę bo nienawidzi Legii, ale to nie ma znaczenia - za coś takiego to niech wyp...dala. Barwy rzeczą świętą odpowiedz

kami(L)praga - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Emocje: czyli Legia przegrywa ja jestem wkur.... i mam nie szanować barw ??? emocje tu nie chodzi o to co czuje do klubu tylko jak potraktował nasze barwy bez szacunku do barw nie mamy szacunku do samych siebie nie szanujesz kobiety a ona ciebie to sie rozstajecie napiszesz ze sie wybacza owszewm wybacza sie ale male krzywdy a za to co zrobił musi odpokutować ja bym mu nakazał wytatułowac se na ciele Przepraszam kibiców Legii za to co zrobiłem nie byłem świadomy tego co robie odpowiedz

