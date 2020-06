Skandaliczne zachowanie Kante

Już w pierwszej połowie meczu ze Śląskiem z boiska z powodu kontuzji zszedł Jose Kante . Napastnik był tym na tyle sfrustrowany, że po wejściu do budynku klubowego ściągnął z siebie koszulkę i kopiąc ją kilkukrotnie po podłodze skierował się w stronę szatni. Jego zachowanie zostało zarejestrowane przez kamery Canal+. Na początku drugiej połowy wyraz dezaprobaty postawy Kante wyraziła Żyleta, kilkukrotnie skandując by przeprosił i spier...

Gepetto - 13 minut temu, *.chello.pl Kontuzjowany żeby grać, a nic go nie boli przy kopaniu koszulki ... Dla mnie może odejść z kilkoma jeszcze pracownikami klubu, którzy biegają po murawie chociaż na treningach.

Pamiętam jak kiedyś koleś rzucił szalikiem że złości to dość, że dostał w papę to jeszcze szalik stracił.

Rozumiem emocje itd., ale każdy z nas jak by komuś niewinnemu typu starszy pan w papę dał pod kamerami i tłumaczył sorry nerwy miałem, a ktoś nie miał pół twarzy to pewnie by miał sprawę, a nie jeszcze jedną szansę.

Może wymiana Kante plus Sanogo za Swierczoka? ;) odpowiedz

Kibol78 - 14 minut temu, *.chello.pl Ludzie , ile wy macie lat? Czy wszyscy którzy krytykują Kante nigdy nie zrobili czegoś głupiego ( z naszej perspektywy w tym przypadku ) czego później żałowaliście? NIE Czy sądzicie że Kante zrobił to z premedytacją ? NIE . Zrobił to w złości sportowej i tego nie planował . Najważniejsze jest to że szybko przemyślał jak to odebraliśmy i przeprosił . Jesteśmy ludźmi i często w przypływie emocji robimy rzeczy których się po nas nikt nie spodziewał a tym bardziej my sami , ważne czy wyciągamy wnioski . Niedawno papież odepchnął kobietę która chciał go pocałować w rękę , jak na papieża to nie dopuszczalne, nie? tu zadziałały również emocje i szybkie wyciągnięcie wniosków oraz przeprosiny .



P.S Jak na wyjeździe ktoś z was zobaczy że ktoś zabrudził koszulkę a nie daj boże przepalił papierosem lub zalał innym płynem to zróbcie porządek dzieci neostrady .



Legia Mistrz!







odpowiedz

Olaf - 52 minuty temu, *.vectranet.pl wyluzujcie majty (bo taki poziom niektórzy prezentują), Kante po prostu był wściekły że nie może grać i ma kolejną kontuzję i tyle!!!



Nic więcej!!!



Nieszczęśliwie się stało z tym rzuceniem koszulki (i kopaniem, wiem wieeeeeelka afera w piaskownicy ; ) - jak ktoś nigdy nie grał poważnie w piłkę , to nie wie co to są emocje! odpowiedz

guru43 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Widzę, że wiele osób ucieszyła ta sytuacja. Dzięki temu znaleźli sobie kozła ofiarnego, na którym mogą się wyżyć w komentarzach. Gość wiele razy oddawał serducho na boisku i wydaje mi się, że nie miał na celu profanacji naszych barw, a jedynie w idiotyczny sposób rozładował emocje, spowodowane kontuzją. odpowiedz

Ares - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gównoburza, facet schodzi wkur...ony w 30 minucie bo przez kontuzję nie może grać dla Legii i rzuca w emocjach koszulką ze złości. Nie robi tego na pokaz tylko jest autentycznie wkur...ony. Zachowanie można różnie oceniać, ja uważam, że jego emocje są autentyczne i wynikają ze złości, że nie może walczyć dla drużyny. odpowiedz

Łysy Mokotów - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ja pier... Kiedyś nadepnąłem na szalik...

Dobrze, że nikt nie widział...

Jeśli z dwóch metrów naplułby ja Elkę to premedytacja i won.

Ale on ściągnął przepoconą koszulkę, wkur... rzucił, kopnął, jeszcze może zakłął po gwnejsku ...

A inni po treningu zawsze składają w kosteczkę? odpowiedz

mlody - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak dla mnie to pokazało jak mu zależy na grze i jak jest wkurw... że znowu przytrafiła mu się kontuzja. Nigdy bym w takiej sytuacji nie obwiniał nikogo o to ,że nie szanuje czy pluje na barwy. Po prostu adrenalina i wkurw...ie przez co odcięło trochę prąd i tyle w temacie.

Kante to super Kocur. Wracaj szybko i strzelaj dalej bramy.. odpowiedz

Le Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mimo wszystko, myślę, że Kante po prostu nie pomyślał co robił.W nerwach ludzie robią różne durnoty i myślę, że nie była to umyślna profanacja barw. odpowiedz

nikt ważny z (L) - 2 godziny temu, *.chello.pl widzę że dla wielu z was jakby sobie cztery litery wytarł koszulką to też by się nic nie stało...wstyd mi za was.On za jakiś czas i tak nie będzie tu grał,też i wy zastanówcie się nad tym krokiem....bo świętość barw dla was w ogóle nie istnieje a oglądanie Legii to oglądanie jakiegoś serialu lub filmu. odpowiedz

Gepetto - 11 minut temu, *.chello.pl @nikt ważny z (L): 100% racji ! odpowiedz

MP.J ( L ) - 2 godziny temu, *.chello.pl część z was broniąca Kante na pewno kibicami Legii nie jest i to zrozumiałe że nie widzi nic złego w jego zachowaniu i na 100% cieszy się z tego co zrobił.sam nie widziałbym nic złego gdyby grajek innej drużyny kopał swoją koszulkę, być może miałbym z tego polewkę, ale jako kibic chyba jednak bardziej bym im współczuł.Ale ta druga część która jest kibicami Legii,to niech się zastanowi Komu kibicuje i co to są wartości kibicowskie.Gdyby np. kopnął ochraniacze,buty czy nawet getry to można by powiedzieć,że nic się nie stało i usprawiedliwiać tak jak to teraz robicie zdenerwowanie kolejną już u niego kontuzją.Inna sprawa,żeby nie było....sprawy.SZACUNEK DO BARW TO SZACUNEK DO KLUBU, JEGO HISTORII I KIBICÓW.Najemnik nie musi nas kochać ale ważne by nas szanował. Tłumaczenie Vuko,że piłkarz daje z siebie wszystko na boisku i w związku z tym bardzo kocha klub, jest po prostu śmieszne.PRZECIEŻ DOSTAJE ZA TO KASE i to dużą.Ciekawe co by Vuković powiedział o piłkarzu który kilka razy kopie koszulkę jego Partizana... odpowiedz

Dario - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Prawda jest taka,że ludzie w nerwach różne głupoty robią.Kto nie zrobił czegoś głupiego pod wpływem złej krwi? Nie doszukiwałbym się w tym żadnych podtekstów.Teraz kiedy wszystko idzie dobrze ktoś szczuje nas na siebie.Wyczuwam działanie obcych rąk i fałszywych podpowiadaczy i suflerów.Nie dajmy się skłócić.Kante przeprosił i wszystko wyjaśnił w swoim nagraniu. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Dla mnie zachowanie Jose Kante jest skandaliczne. Czy reprezentant Gwinei potraktowałby tak samo barwy narodowe, gdyby takie zdarzenie miało miejscu w meczu ich reprezentacji??? Czy wówczas również "nie byłoby sprawy, bo nerwy miał"? Sądzę, że nie. Nie moja kwestią jest rozstrzygnięcie jakie zapadnie w klubie. Ważne, by piłkarz zrozumiał iż pewnych rzeczy po prostu się nie robi.



Z drugiej strony... przed meczem miałem niemiłą "rozmowę" na forum z pewnym..człowiekiem który nie widział nic złego w fakcie pochwalenia się na tym forum iz w przypadku przegranej Legii wpadnie do kieszeni pewna kasa. Jeśli nas, kibiców nie boli fakt publicznego zachwalania pewnego sposobu pozyskiwania pieniędzy, to o co mamy pretensje do zagranicznych graczy. Wszak to tylko pieniądze...albo koszulka. odpowiedz

Javan - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik: skończ już z tym Bogoojczyźnianym lamentem odpowiedz

Wolfik - 14 minut temu, *.mm.pl @Javan: Pewnie. Najważniejsze że piwko za 2 zeta można wypić, grilla w niedzielę odpalić albo kosiarkę. I wyszczać się na cmentarzu. Ch..j ze wszystkim. Gra gitara. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.02.net Posypał głowę popiołem i przeprosił... odpowiedz

Zgred - 3 godziny temu, *.as43234.net Barwy są święte jeśli ktoś broni tego murzyna to nie jest godny bycia kibicem (L) odpowiedz

LP7 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Zgred: Weź idź do ksiażek i spróbuj skończyć najpierw podstawówkę, a potem się bierz za wpisy na Forum odpowiedz

kaszex79 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Napisze cos bo tu pare osob nie rozumie chyba co zaszło....piłkarzyk który zarabia kupę kasy traktuje koszulkę jak ścierkę...koszulke którą kibice zeby kupic odmawiają sobie wielu rzeczy, kupują bilety i zdzierają gardło dopingując tego pilkarzyka, chodzą na mecze i są z klubem na dobe i złe..jest cos takiego jak SZACUNEK kibica a ten Pan go zdeptał...dziękuję. odpowiedz

kylu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @kaszex79: papa odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.77.242 Bardzo źle zrobił ale bardzo dużo zdrowia w każdym meczu zostawiał. Zastanówmy się wszyscy co to znaczy szacunek dla kogoś, czegoś.

'jechać sędziego i całą rodzinę jego' a może jego babka/dziadek walczyli z okupantem, może jego wujek/ciotka byli a AK. Może jego ojciec/matka byli w pierwszym szeregu sprzeciwu wobec komuny. O co tu chodzi? Człowiek jest mocny tylko i wyłącznie w pyskówkach z drugim człowiekiem, a to gówno znaczy i odwagi w tym ani trochę. Szacunek ludzie! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @hajdukL: Bardzo mądre słowa Kolego napisałeś. Niestety, dzisiejsze życie pokazuje że szacunek i zwykła przyzwoitość praktycznie nie istnieje. Wszyscy tego wymagają, ale tylko i wyłącznie w stosunku siebie. odpowiedz

(L)opez - 3 godziny temu, *.plus.pl Źle zrobił Kante bardzo źle nie powinien tak postąpić ale to były emocje chciał grać w tym meczu dla Legii dla nas kibiców niestety kontuzja wykluczyla go z gry

Na pewno jest oddanym graczem dla naszego klubu

Popieram to co mówił Vuko na jego temat odpowiedz

Pawcii - 3 godziny temu, *.orange.pl Zachowal sie jak idiota ale patrzac jak barwy szanuja sami kibice to ... odpowiedz

Kylu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale jak piłkarze ściągają i rzucają koszulką na murawę po strzelonym golu to jest Ok? Gość widać, że był załamany, a Wy teraz będziecie ujadać i psuć atmosferę

odpowiedz

Do wszystkich - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zerknijcie w galerii z meczu jak wygląda nasza sektorówka "elka"... cała brudna, podeptana, wymiętolona... czepiacie się Kante a sami nie szanujemy swoich barw, sektorówka Legii wygląda jak szmata od podłogi, może część kasy ze zbiórki na oprawę przeznaczyć na wybranie jej? odpowiedz

kylu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Do wszystkich: brawo odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Legia zmierza do mistrzostwa - psucie atmosfery w Legii to jedna z ostatnich nadziei naszych przeciwników. Nie dajmy się złapać na ich fałszywe rady. odpowiedz

~Do Pobo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Najpierw trochę się zainteresuj historią klubu i ruchu kibicowskiego na Legii, to może się dowiesz w jakich okolicznościach powstała przyśpiewka "Złodzieje i pijacy...". Ale po co? Lepiej bronić murzyna, który kopie barwy. Przecież był wkurzony, więc o co sprawa?Brak słów... odpowiedz

alek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Skandaliczne? To jest hańba. odpowiedz

vitowsky - 3 godziny temu, *.tpnet.pl dajcie spokój facet się poprostu załamał i nie wiedział co robi ,nie mozna odrazu prekreślać i robić z niego jakiegoś złego ,jak strzelał gole to wszyscy go kochali a teraz jest bee ,hipokryzja odpowiedz

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl śpiewy Hamalainena były ok co , człapaka ... odpowiedz

73 - 3 godziny temu, *.stansat.pl Kara finansowa i brak możliwości gry przez 3 mecze

odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Przeciwnicy Legii będą grzać temat i powracać do niego jak pies do własnych rzygów jeszcze przez długi czas. Moim zdaniem sprawa powinna zostać wyjaśniona i rozwiązana we własnym gronie, za zamkniętymi drzwiami, bez wywlekania jej do nieprzychylnych Legii ściekowych mediów. odpowiedz

Hu(L)it - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeden z drugim niech sobie wbija do łba-Barwy rzecz święta odpowiedz

(L)egijny - 3 godziny temu, *.centertel.pl Szacunek do barw to rzecz święta. Martwi mnie ilość osób na tym portalu, dla których szacunek do barw jest czymś wtórnym. Eksperyment społeczny, wykonywany przez lewicowych włodarzy miasta, widać nawet tutaj:( odpowiedz

ROSOMAK - 1 godzinę temu, *.chello.pl @(L)egijny: Po groma ta polityka lewicowa czy inna prawicowa napisałaś szacunek do barw rzecz święta ok . Zobacz po meczu wieczorem na mieście jak co niektórzy szanują te barwy .Co do sprawy przeprosił koniec pieśni odpowiedz

alek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl DNO. Murzyn powinien wylecieć z Legii. Niechby ktokolwiek tak potraktował koszulkę Liverpoolu, Realu albo Bayernu. odpowiedz

Kyli - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @alek: haha, zdziwilbys sie odpowiedz

MAKEN - 3 godziny temu, *.252.80 Ludzie opamiętajcie się. Co takiego zrobił ? Nikt z Was, nigdy koszulki nie kopał ? :) To jest sport, emocje. odpowiedz

Neo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @MAKEN : Wiesz, ja grając w Polonezie za małolata nigdy nie kopnąłem koszulki tego małego, osiedlowego klubu. Nie interesuje mnie frustracja Kante, to jego problem. Zapomnimy o nim jak o Vadisie, Radoviciu czy Karwanie.Interesuje mnie to co stało się z naszymi barwami. odpowiedz

Franek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @MAKEN : Barwy rzecz święta jak już mógł nie wiem w ścianę walnąć ręką czy coś ale nie kopać koszulki gościu odpowiedz

Ldn - 3 godziny temu, *.02.net @MAKEN : szalik tez kopiesz ? odpowiedz

MP.J ( L ) - 2 godziny temu, *.chello.pl @MAKEN : kibicu innej drużyny wyp...na stronę swego klubu. odpowiedz

Zzz - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wracałem z meczu w Madrycie, wsiadła tez ekipa „zmęczonych” kibiców. Prawie wszyscy w koszulkach, w większości umorusane, śmierdzące. Jeden koleś siada i nagle na koszulkę puszcza pawia... Szanowanie barw...

Takich sytuacji pełno... ale jak gość głowę stracił bo jest ambitny to już koniec świata. Hipokryci. odpowiedz

Xyz - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Zzz: ale to nie trzeba jechać do Madrytu - zapraszam pod źródełko. Taka prawda niestety. odpowiedz

Vuko - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Co to za oburzenie. Przeciez piłkarzuki to przygłupy. Wy serio uwazacie ze jest jakies przywiazanie do klubu itp? Chyba tylko do kontraktu odpowiedz

Javan - 3 godziny temu, *.chello.pl Trochę zimnej wody dla obydwu stron. Nie zrobił tego z premedytacją. Przeprosi i odrobi dobrą grą odpowiedz

Pobo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jesteście chorzy na głowę. Oddaje serducho na boisku, łapie kontuzję i załamany w nerwach rzuca koszulką. Dopisywanie do tego historii, że okazał brak szacunku dla klubu jest totalnym nadużyciem. Zastanówcie się lepiej nad przyśpiewką "Złodzieje i pijacy..." obrońcy godności klubu... odpowiedz

Kylu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pobo: zgadzam się w 100% odpowiedz

Drwal - 3 godziny temu, *.vectranet.pl PROFANACJA !!!! Mam nadzieję, żę koledzy się tu ze mną zgodzą. Traktować koszulkę Legi jak "szmatę" do podłogi. Podobno go "poniosło" ,ale to nie jest żadne tłumaczenie w tej sytuacji. ŻENADA!!!! odpowiedz

kylu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Drwal: nie umieć odmienić nazwy swojego klubu i napisać Legi zamiast Legii to dopiero żenada, a może ty kibic wronieckich odpowiedz

Oski - 4 godziny temu, *.79.31 Niech przeprosi !!!! a może zostanie to wybaczone !!!! od tego trzeba zaczynać …...ma gorącą głowe i nie myślał !!! na chłodno i przeprosi publicznie !!! musi !!! jak nie to OUT odpowiedz

maniek78 - 4 godziny temu, *.chello.pl Piłkarze to jednak półgłówki.Rozumiem że był zły ale żeby kopać koszulkę.Widac jakie mają priorytety kasa a potem klub kibice.Chyba nie do końca wiedzą co barwy znaczą dla kibiców. odpowiedz

Vagnerki - 4 godziny temu, *.chello.pl A gdzie opis tego skandalicznego zachowania z tytułu? odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Tak jak Vuko powiedział bez napinki bo Kante to ważny piłkarz w walce o MISTRZA POLSKI ale kara musi musi!!! Być!!! No ludzie kibicuje LEGII 32 lata i czegoś takiego nie widziałem nawet po porażkach Naszej LEGII.Panie Dariuszu proszę PROSZĘ wyciągnąć konsekwencje wobec J.Kante.Zero tolerancji wobec takiego zachowania.Zachowania jak z przedszkola.Trochę szacunku i poważania dla barw klubu i kibiców się należy.Miałem radość ze zwycięstwa ale kopnięcie koszulki. LEGII naszej LEGII to mi humor zepsuło totalnie.Pomyśl Jose następnym razem odpowiedz

Smergle - 4 godziny temu, *.chello.pl Rzeczywiście dramat. Dobrze, że nie nasrał na środku szatni. odpowiedz

sio - 4 godziny temu, *.play-internet.pl kara finansowa i zsyłka do rezerw - mamy kim grać zamiast niego odpowiedz

Gość - 4 godziny temu, *.orange.pl Kante spier*alaj z legii. odpowiedz

CWKSiak - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Gość:

Rozumiem, ze pisząc Legii z małej litery wyrażasz szacunek dla herbu... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Rozumiem frustrację, ale pewnych rzeczy się nie robi.... odpowiedz

Wojtas - 4 godziny temu, *.as13285.net Won! I to w podskokach!!! odpowiedz

pique-nique - 4 godziny temu, *.chello.pl Nie widziałem tego, bo byłem na meczu, ale słabo to wygląda.



Jednak zanim zacznie się na niego nagonka i hejt, dałbym mu się w tej sprawie wypowiedzieć. Może w sportowej złości stracił panowanie nad sobą? Każdemu się zdarza popełniać błędy. Według mnie wszystko powinno zależeć od tego, co teraz zrobi. odpowiedz

przega - 4 godziny temu, *.mm.pl Trenerze, świetny wywiad. Dziękuję za wzięcie Kante w obronę. Kante zrobił głupotę, ale w takich emocjach i przy frustracji kontuzją w tamtej sekundzie nie rozumiał, co robi. Wszyscy widzimy, ile zostawia serca na murawie. Oby szybko wrócił do składu. odpowiedz

Tomczyk.L. - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @przega: w sekundzie zapomnienia jakby tylko rzucił i poszedł dalej toby przeprosił i bym wybaczył, ale on szedł i kopał koszulkę, kopał barwy, kopał eLkę i to kilkukrotnie- to nie jest sekunda zapomnienia i niech mi Vuko tak go nie bierze w obronę, bo takie zachowanie dla mnie Legionisty od 48 lat to w tym momencie wyrok jest jeden- ma spier...lać z Legii, a jak Vuko się to nie podoba to on też. Barwy rzecz święta. odpowiedz

Żmija - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Tytuł i treść jak z TVP Info... Wyluzujcie trochę... odpowiedz

GL - 4 godziny temu, *.tpnet.pl "LEGIA" nie dla Kante !! odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Za coś takiego klub powinien zaprzestać dalszej współpracy z tym panem. Trzeba się szanować. Wstyd panie piłkarzu!!! Kąsasz rękę która cię karmi. odpowiedz

Kibic z Żylety - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wolę piłkarza, który ma ambicje i jest wkur..... z powodu urazu niż płaczków i najemników. Kopnął z frustrwcji, trudno. Jedziemy dalej Po Mistrzostwo. odpowiedz

Gclw - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Wyp...laj i nie wracaj! odpowiedz

jasiek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Z tego się nie wytłumaczy. Mała strata. Kawał drewna. Potrzebujemy napastnika! odpowiedz

Tasiorsa - 4 godziny temu, *.191.40 Nie przesadzajmy. Gość trochę bramek dla nas zdobył, a każdy w zyciu czasem zachowa się niewłaściwie. odpowiedz

Zborek - 4 godziny temu, *.plus.pl A wg mnie się zakręcił i nie zrobił tego celowo lub żeby pohańbić barwy , skrucha i przeprosiny i ok, przecież nie śpiewał odpowiedz

Go4goal - 4 godziny temu, *.centertel.pl Duże emocje, frustracja, niemoc. Dla mnie wystarczyłoby „przepraszam”. odpowiedz

Manekin - 4 godziny temu, *.net.pl Ta zniewaga krwi wymaga ! odpowiedz

marco polo - 4 godziny temu, *.chello.pl Emocje ,emocjami ale żeby sponiewierać świętą rzecz dla klubu to naprawdę trzeba się z .ujem na łeb zamienić . Zegnaj Kante znajdz sobie nowy klub. odpowiedz

Władeczek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kante wont z Legii za kopanie bluzki Legii!!! Aż mi się maciora wylała jak zobaczyłem w telewizorze co zrobił. odpowiedz

DawidL - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Bardzo słabe zachowanie rozumiem ,że był wściekły ,Ale barwy się szanuję zawszę.Szkoda bo to dobry zawodnik (L) odpowiedz

kibic - 4 godziny temu, *.orange.pl Proponuję żeby każdy się zastanowił, czy nie zrobił czegoś głupiego w swoim życiu, zwłaszcza w emocjach. A na pewno emocje w Kante buzowały. Co zresztą też świadczy o tym, jak mu bardzo zależy na grze. odpowiedz

Nie widze - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie widze innej opcji jak hejt na Kantego na trybunach odpowiedz

Legiony - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Odpier się od gościa chciał grać po długiej przerwie A tutaj kontuzja i być może koniec sezonu. Stad frustracja. To tylko futbol. odpowiedz

vuko OUT - 4 godziny temu, *.vectranet.pl 1 mln ojro kary i wypad na madagaskar z pajacem odpowiedz

B - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brak słów .WON !Wypier........ić go na plażę na której go złapali w siatkę...... odpowiedz

Nnn - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Chyba nie kopal koszulki z nienawiści do Legii tylko z bezradności że nie może grać dalej. Emocje nim poniosły odpowiedz

WIDZ - 4 godziny temu, *.chello.pl Zdenerwowany, sfrustrowany i rozżalony facet rzucił koszulkę w złości. Na każdym meczu wypruwa flaki dla klubu, a teraz histeria? Ludzie! Rozumu i spokoju. A tzw. redakcji przydałby się zdrowy rozsądek, a nie podbijanie bębenka w sprawie, która jest gównoburzą. Są ważniejsze sprawy. odpowiedz

PS - 4 godziny temu, *.centertel.pl Przynajmniej mu zależy. Niech przeprosi i dalej tak zapier.... Ja mu wybaczam. odpowiedz

to ja - 4 godziny temu, *.plus.pl "Ch... ci na imię, hej Kante ch... Ci na imię!" - skanduje Żyleta.

Czyli już pozamiatane... # odpowiedz

Alan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak właśnie obcokrajowcy traktują kraj który daje im chleb......

PS. Rozwiązanie kontraktu jedyne możliwe wyjście nikt za nim tęsknić nie będzie i w lepszym klubie nigdy ten pan już nie zagra. odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl A propos Żylety w drugiej połowie: co to były za cerkiewne śpiewy? odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Moim zdaniem oczywiście zachowanie bardzo słabe i potępienia godne, ale wydaje mi się ze było wyrazem frustracji, na sytuacje. W ogóle nie było w tym frustracji na klub. Karne bardzo się stara w każdym meczu, w tym nie było inaczej. Myśle ze powinien wystosować jakiś film z przeprosinami, posypać głowę popiołem i dla mnie nie ma sprawy. Wole graczy takich jak Kante, którzy w każdym meczu zostawiają serce niż artystów którzy całują eLkę po każdym zwycięstwie a jak wynik się nie układa to sił brakuje żeby pobiec za piłka, przycisnąć pressing etc.

Oczywiście, koszulka to świętość, ale wszystkie okoliczności są łagodzące moim zdaniem, nie bądźmy radykalni w osądzie.

Tak uważam, chociaż mam świadomość, ze pewnie cześć osób się ze mną nie zgodzi. odpowiedz

jjj - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Szukanie gównoburzy odpowiedz

Jok - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gytkjear lubi to:) kante przeproś i spie***laj odpowiedz

Ponging - 4 godziny temu, *.chello.pl Film pokazuje jedno, jak bardzo załamany jest Kante. Powinien przeprosić za to co zrobił, to oczywiste, ale skreślanie go za to, że jest cholernie ambitny i poniosły go emocje jest czystą głupotą. odpowiedz

No, nie wierzę - 4 godziny temu, *.com.pl Nie wierzę , że ktoś wypuścił na stronę taki tekst o Kante i tej sytuacji odpowiedz

Rtela - 4 godziny temu, *.plus.pl Wy to jednak jesteście debile, którzy nie mogą żyć bez wroga. Jak sami psujecie opinie Legii to jest ok. Jak zawodnik na pełnej kur&$# wyrazi emocje to zostaje wrogiem, którego wam brakuje. Moim zdaniem pieprznie głupot. odpowiedz

Arkadio - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kante won z Legii!! odpowiedz

jaworlegia - 4 godziny temu, *.chello.pl typ dający z siebie wszystko w każdym meczu ryzykujący zdrowiem dalej walczył (kontuzji doznał w 5 minucie, zszedł dopiero koło 30-tej) był mega sfrustrowany po kolejnej kontuzji i próbował się jakoś wyładować będąc na adrenalinie meczowej. Ale teraz będzie miał jechane, bo za dobrze było i trzeba się do kogoś przyczepić. odpowiedz

Hu(L)it - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Wyjazd z Legii! odpowiedz

Kls - 4 godziny temu, *.plus.pl Wlodara za niego! odpowiedz

bla - 4 godziny temu, *.47.93 Przecież on nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Był wkurzony, chciał czymś rzucić, a potem już nie potrafił ogarnąć sytuacji.

Afoamerykanie nie mają zbyt dużego IQ odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @bla: Kante nie jest zadnym afroamerykaninem tylko gwinejczykiem. Zasadnicza roznica. A ze jest czekoladowy to zupelnie co innego. odpowiedz

Kante out - 4 godziny temu, *.centertel.pl Wypad odpowiedz

StaryChlopzBielan - 4 godziny temu, *.centertel.pl Tak to sobie w nerwach niech ręcznik kopie. Albo inna szmate jak znajdzie po drodze ale nie koszulę z L. Wypier. Dalaj chamie, najemco co nie wiesz co dla jednych jest święte a dla Ciebie bucu nigdy nie pojęte odpowiedz

Tommyblny - 4 godziny temu, *.chello.pl Kante jest ambitnym chlopakiem,widziac ze bardzo chcial grac dalej ale nie mógł...frustracja wziełą góre.Nie ma co go linczować,poniosłó go i przeprosiny po sprawie i nie dajcie pożywki mediom bo to jest teraz najważniejszy temat ponieważ Legia nie przegrała. odpowiedz

To by było na tyle, wypad z Legii najemniku - 4 godziny temu, *.amazonaws.com j/w odpowiedz

kami(L)praga - 4 godziny temu, *.play-internet.pl no i po Kante kibice mu tego nie wybacza słowo przepraszam sie mówi przy puszczeniu bąka :/ Jedno kopniecie by przeszlo ale kopac barwy Miodek szukaj napastnika odpowiedz

stary l - 4 godziny temu, *.tpnet.pl dziekujemy gralem amatorsko do dzis szanuje koszulke w ktorej gralem i do dzis ja mam odpowiedz

1909 - 4 godziny temu, *.media.pl Stop najemnikom. Teraz to on grać se może tylko na konwiktorskiej bo tam są same szmaty. Jesteś gościu skończony!!!!! odpowiedz

Lisek - 4 godziny temu, *.chello.pl Niech wy....ala...Dla tych pajaców nie ma miejsca w (L) odpowiedz

Uuuuuuu - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Nooo chlopie ,teraz to publicznie musisz przeprosić , odpowiedz

hmm - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mamy 11 pkt przewagi nad drugą drużyną w lidze. Decydująca faza sezonu, a wy szukacie afery na siłę. Tak, na siłę. Kante na pewno wie, że źle zrobił, ale poniosły go emocji i tyle. Chłop za każdym razem gra na maksa, nigdy nie odpuszcza, wrócił po kontuzji i widać, że mu się odnowiła, no i się wkur...ił. Jest przecież też tylko człowiekiem. Co innego jakby odjebał coś takiego, bo po prostu Vuko postanowił go zdjąć i ten w ramach "fochu" odwala coś takiego. Bądźcie ludzmi... odpowiedz

Albercik - 3 godziny temu, *.plus.pl @hmm: dokładnie, afera na siłe odpowiedz

Hmm - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Przeprosi,zapłaci karę i jedziemy dalej,po temacie odpowiedz

Podpis - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Z jednej strony dał dupy i to strasznie wręcz jest to niewybaczalne ale można go też zrozumieć że chłop jest ambitny i był wkurzony że sezon mu się skończył a ostatnio dawał z siebie nie mało..,

przeprosi waląc się w pierś ... odpowiedz

KUMACI, ogarnijcie się! - 4 godziny temu, *.plus.pl Chłop kolejny raz złapał kontuzję. Schodząc do szatni po prostu się wylądował. Pech chciał że złapały to kamery...



Ogarnijcie się z tym wypier...aniem z klubu! Wizerunkowo wyszło słabo, ale moim zdaniem on nic złego nie zrobił. Na pewno nie chciał pokazać braku szacunku do klubu.



Przestańcie hiperbolizować, zachowajmy się jak racjonalnie myślący ludzie, a nie jak emocjonalne p***y... odpowiedz

Walnijcie sie w głowy - 4 godziny temu, *.chello.pl Proszę.. walnijcie sie w głowę tylko mocno.. po co to tak nadmuchiwać ten balonik. Nie miał nic złego na mysli, jest ambitny i sie wkurzył. Z jednej kontuzji wyszedł i odrazu w drugą sie wwalil... zrozumcie chłopaka i nie róbcie obory. odpowiedz

MP.J ( L ) - 4 godziny temu, *.chello.pl dla mnie to koniec tego zawodnika w naszym klubie,nawet jak przeprosi. odpowiedz

przega - 4 godziny temu, *.mm.pl Trenerze, świetny wywiad. Dziękuję za wzięcie Kante w obronę. Kante zrobił głupotę, ale w takich emocjach i przy frustracji kontuzją w tamtej sekundzie nie rozumiał, co robi. Wszyscy widzimy, ile on zostawia serca na murawie. Oby szybko wrócił do składu. odpowiedz

Jaco - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie róbcie sensacji! Gość sfrustrowany kopną koszulkę wielkie rzeczy... Vuko właśnie wypowiedział się w lidze + na ten temat.. odpowiedz

(L)egia - 4 godziny temu, *.virginm.net Koleś chyba wciąż nie rozumie dla jakiego klubu gra. odpowiedz

Dawid91 - 4 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Straszne! Koniec świata! Kopnął przepocona koszulkę! W dodatku w korytarzu nie na oczach widzów itp.

Nie spinajcie pośladków. Przypominam że jest to najemnik a nie wychowanek Legii. Nie uważajcie, że wszyscy muszą mieć dobry dzień. Ilu z was wychodząc z pracy po skończonym dniu klnelo na kogoś lub coś bo dzień w pracy okazał się jednym z najgorszych? odpowiedz

Orti - 4 godziny temu, *.207.5 Po opanowaniu powiem tylko że jego czas się już skończył. odpowiedz

okęciak - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Nerwy mu puściły, każdemu może się zdarzyć i w takich sytuacjach nie trudno o głupotę którą ewidentnie popełnił, powinien publicznie przeprosić klub, kibiców i kolegów z drużyny a w pozostałych meczach zasuwać dwa razy bardziej i tyle odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.chello.pl Jest frustracja piłkarza, chciał pomóc, chciał wrócić do gry, a nie mógł tego zrobić. Dużo pracował, przygotowywał się, ale kontuzja może się odnowiła. Wy tymczasem znowu odp***dalacie cyrk. Nic dziwnego, że znowu płacz q*asa, przypomina się idiotyczny wpis o słabym występie w rocznicę Powstania Warszawskiego. odpowiedz

ginpasterz - 4 godziny temu, *.199.28 Nie ma usprawiedliwiebia żadnego. Nawet jak nie kocha to się szacunek należy. I nie piszcie ze sfrustrowany bo coś tam. To są barwy które reprezentuje. Ciekawe czy koszulkę swojego kraju też by tak potraktował. odpowiedz

Mb82 - 4 godziny temu, *.toneticgroup.pl Wióry zamiast mózgu.konsekwencje będą wiadome,koniec jego gry w Legii. odpowiedz

Jesteście idiotami - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie chłopak się zdenerwował i nie mial na pewno na celu znieważenia barw klubów. Wrócił do 1 składu i musiał zejść - bądźcie wyrozumiali gość zapieprza na boisku za dwóch/trzech i widać ze mu zależy! Nie ma co go gnębić ! odpowiedz

Zaba285 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Jesteście idiotami: sam jesteś istotą. Nie ma usprawiedliwienia. Won z klubu odpowiedz

Brak dobrego napastnika w Legii - 4 godziny temu, *.com.pl Legia to powinna mieć dużo lepszych napastników , których obecnie w składzie posiada , choć i tak z nich Kante jest najlepszy to w Legii powinien być dużo , dużo lepszy napastnik , taki który byłby najlepszy w całej Polskiej słabej lidze i, który gwarantował z 20 kilka bramek w tej marnej lidze w sezonie odpowiedz

Maszkin - 4 godziny temu, *.chello.pl Dla mnie tego gościa już nie ma ! OUT odpowiedz

Kk - 4 godziny temu, *.chello.pl @Maszkin: lol bez przesady odpowiedz

Mar - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Maszkin: ano nie ma. Won! odpowiedz

