Wypożyczeni: Matuszewski i Król coraz bliżej spadku

Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r. 09:28 Fumen, źródło: Legionisci.com

Konrad Matuszewski zaliczył pełne spotkanie w przegranej potyczce ze Stomilem Olsztyn. Tym samym klub, w którym występuje z Michałem Królem, jest coraz bliżej spadku do II ligi. W ekstraklasie Mateusz Hołownia zaliczył ponad godzinę w potyczce z Rakowem Częstochowa. Tomasz Nawotka zagrał 90 minut przeciwko GKS 1962 Jastrzębie Zdrój. W Grecji Dominik Nagy nie zagrał w derbach z Olympiakosem. Powodem absencji Węgra jest kontuzja.



Ekstraklasa

Mateusz Hołownia (Wisła Kraków) - do 62. minuty w przegranym 1-3 meczu z Rakowem Częstochowa

Mikołaj Kwietniewski (Wisła Płock) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Arką Gdynia



I liga

Mateusz Bondarenko (Stomil Olsztyn) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Wigrami Suwałki

Kacper Kostorz (Miedź Legnica) - od 46. minuty w przegranym 0-1 meczu z Termaliką Nieciecza

Tomasz Nawotka (Zagłębie Sosnowiec) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z GKS 1962 Jastrzębie Zdrój

Maksymilian Sitek (Puszcza Niepołomice) - do 55. minuty w przegranym 0-1 meczu z Olimpią Grudziądz

Mateusz Żyro (Stal Mielec) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z GKS Bełchatów



Radomiak Radom

Cezary Miszta - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z Chojniczanką Chojnice

Kacper Pietrzyk - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Chojniczanką Chojnice



Wigry Suwałki

Michał Król - nie grał w przegranym 0-1 meczu ze Stomilem Olsztyn

Konrad Matuszewski - 90 minut w przegranym 0-1 meczu ze Stomilem Olsztyn



II liga

Bartłomiej Ciepiela (Stal Stalowa Wola) - od 64. minuty w wygranym 2-0 meczu z Legionovią Legionowo



Grecja

Dominik Nagy (Panathinaikos Ateny) - nie grał w przegranym 0-3 meczu z Olympiakosem Pireus