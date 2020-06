Vuković o zachowaniu Kante

Aleksandar Vuković na konferencji prasowej szeroko odniósł się do zachowania Jose Kante w momencie zejścia do szatni. - Jako trener Legii Warszawa, dopóki tu jestem, będę gwarantem tylko jednej kwestii. Nie doskonałej gry i samych sukcesów, ale będę stawiał na tylko i wyłącznie na ludzi, którzy szanują klub i szanują koszulkę, w której grają. Proszę więc ludzi, którzy chcą wszędzie szukać i wykorzystają każdą okazję, żeby zrobić z tego temat i histerię, żeby się zastanowili. Bo mówimy tu o zawodniku, który wszedł na boisko, przyspieszając maksymalnie swój powrót, ryzykując swoje zdrowie, który wkłada głowę tam, gdzie nie robi tego większość innych zawodników. Zostawia na boisku serce. Chłopak był sfrustrowany i nawet mi nie podał ręki, bo znów mu się przytrafiła kontuzja wtedy, kiedy chciał pomóc drużynie, walczyć o mistrzostwo Polski. Zrobił rzecz w sposób niekontrolowany, w emocjach. To nie jest powodem, żeby wykorzystywać to do takich sytuacji, jak na początku drugiej połowy - powiedział trener Legii. - Proszę kibiców, żeby mi zaufali w kontekście szacunku dla drużyny, bo kibic nie ma pojęcia, kto jest kim w szatni. Im się tylko wydaje, coś zobaczą, ktoś coś powie i oni dorabiają teorie. Ja się naoglądałem legionistów według kibiców i ja takich legionistów nie chcę. Bo oni są legionistami tylko przed kamerami. Jose Kante popełnił błąd, nie skontrolował swoich emocji. Jose Kante jest prawdziwym legionistą, który ginie na boisku za drużynę od początku do końca. Gdyby się urodził na Grochowie czy Ursynowie, czy na Mokotowie, miałby prawo powiedzieć i pewnie niejeden taki by powiedział "trenerze, przepraszam, ale nie wychodzę na boisko, bo to dla mnie ryzyko, dla mojego zdrowia". Nie! On się pcha, żeby być na boisku. I on jest teraz wyzywany. To jest absurd! Ubolewam nad tym, ale będę bronił prawdy, bo wiem jak jest. Ktoś się klepnie dwa razy, powie coś, a jak siedzi na ławce, to jest smutny, bo już nie jest dla niego Legia ważna. Takich legionistów się naoglądałem. A nie, Kante jest problemem, bo rzucił koszulkę! Zrobił błąd, nie skontrolował swoich emocji, ale to się może zdarzyć każdemu. Nie róbmy nie wiadomo czego z niczego. Mamy 10 punktów przewagi, ale jeszcze drogę do mistrzostwa. Nie traktujmy mistrzostwa jako coś, co jest drugorzędne. Wszyscy chcą, żeby Legia się potknęła. Zaczynamy drugą połowę tak, jak zaczynamy. A my chcemy naszych kibiców, żeby wspierali nas przez cały mecz, bo zależy nam na tym samym. Nie mamy autostrady do mistrzostwa. Wszędzie jest delikatna próba zatrzymania, a pierwsza z nich to właśnie to gadanie. Żeby zdeprecjonować, powiedzieć, że wszystko jest łatwe. A to nie jest prawda. Dzisiejszy mecz też musieliśmy wybiegać, walczyć. Nie jesteśmy drużyną ponad wszystkich, wszystko musimy wywalczyć ciężką pracą. I to robimy. Na tym się skupmy. Bądźmy w tym wszyscy razem, a nie teraz zamiast skupić się na tym, jak wygrać z Jagiellonią, wypełnić stadion ile się da, wesprzeć drużynę, będziemy zajmować się takimi kwestiami. Bardzo proszę o zrozumienie i zaufanie do mojej osoby co do tego, kto w tej szatni szanuje klub, a kto nie - dodał szkoleniowiec.

O jejku jejku - 33 minuty temu, *.chello.pl Hej napinacze koszulkowi, jak kamera pokazała frustrata to jest zniewaga narodu, a jak koszulki zespołu po całej szatni po meczu fruwają, są deptane i pod ławki kopane, to już jest git i wogóle nie ma tematu ... Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal... odpowiedz

atmosferic - 25 minut temu, *.orange.pl @O jejku jejku : Wlasnie o to chodzi ze cala Polska widziala ! To byla publiczna profanacja godla ponad 100 letniego klubu, ktory mu placi ogromne pieniadze za granie w nim. Nikt nigdy wczesniej nie pokazal w szatni jak ktos kopie koszulki po ziemii, nie wiem skad ty to wiesz. Pewnie z wyobrazni. Raz pamietam ze Surma rzucil koszulka wisly i kibice byli mega wkur...eni, a tu kopie koszulke jak szmate po podlodze a ty go usprawiedliwiasz. odpowiedz

kami(L)praga - 23 minuty temu, *.play-internet.pl @O jejku jejku : dokładnie czego oczy nie widza bo jak jest kamera zdiecie to jest publiczne upokorzenie i jak byśmy przeszli obojetnie obok takiej sprawy to znaczy ze nie szanujemy swoich barw zaczynasz rozumieć odpowiedz

Wolfik - 18 minut temu, *.mm.pl @atmosferic: Daj spokój Kolego. Wszak wszędzie na świecie piłkarze schodzący z boiska wycierają podłogi klubowych budynków koszulkami. Taka nowo-moda. Tylko my, starzy tego nie rozumiemy. odpowiedz

zielu - 57 minut temu, *.orange.pl swego czasu Kosa rzucił koszulką rep Polski. Później wielokrotnie przepraszał, a nie tak dawno w wywiadzie mówił: - jakbym mógł cofnąć czas, to jest jedna z niewielu rzeczy którą bym zrobił inaczej. Koszulka klubowa, ma godło. To jest taka nasza świętość. To jakbyś matkę kopnął. Od zawsze mówię, że Vuko to taki pseudo legionista. I zdania nigdy nie zmienię bo to pozer jest. A jego obrona Kante jest tego potwierdzeniem. W dodatku Kante w filmiku mówi (chyba łamana angielszczyzną) do kibiców Legii. Co to ma być reklamówka dla TVN-u? Nie kupuje tego. I tyle mam do powiedzenia. Sprzedajcie go i to szybko, bo nie będzie miał raczej spokoju od Żylety. Ba raczej od całych trybun też. odpowiedz

jacek - 1 godzinę temu, *.ip-51-75-56.eu pakuj mandzur!!! odpowiedz

kami(L)praga - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Majkel atmosferic popieram podpisuje sie pod waszym komentarzem serce boli i dla kibica jest nie do pomyślenia ze coś takiego można zrobić barwy sa świete nie wyobrarzam sobie by wkurzony premier skopał barwy narodowe a co do Vuko wypowiedzi dodam żę my kibice wymagamy by nasze barwy reprezentowali ludzie co oddaja serce na boisku wiec nie jest to usprawiedliwienie ze oddaje serce i ma prawo do rzucania barwami na prawo i lewo ja mu wybaczam bo nie wie co zrobił ale klub wewnetrznie powinien poinformowac każdego piłkarza o tym w jakim jest klubie i jakie poniesie konsekwencje za nie poszanowanie barw odpowiedz

Gesior - 49 minut temu, *.virginm.net @kami(L)praga: "barwy sa swiete, nie wyobrazam sobie.." bla bla, a podejdzie gosc czy dwoch z byle klubu,dostajesz liscia i oddajesz szalik, tyle dzisiaj znacza barwy dla pokolenia rurkowcow i innych wynalazkow z Ł3 odpowiedz

atmosferic - 34 minuty temu, *.orange.pl @Gesior: No ale co? ty rownasz do rurkowcow, czy do ludzi honoru? Co to ma do rzeczy w ogole? Stosunek do tej sytuacji jasno i klarownie pokazuje kto jest Legionista... Jak ktos napluje twojej matce w twarz i powie "przepraszam" to co? Zapominasz? Czy walisz w morde az zeby poleca?

Splugawil barwy, splugawil herb i co za tym idzie spora rzesze ludzi w Polsce. Przejdziesz obok tego obojetnie? odpowiedz

kami(L)praga - 11 minut temu, *.play-internet.pl @Gesior: inne czasy inne pokolenia od rodzicow zalerzy jak sie zachowa jego dziecko wiec miejmy winy tez po swojej stronie jak lamusów robimy ze swoich dzieci bo wystarczy dzieciaka zapisac na samo obrone czy sztuke walki czasem opowiedziec historie kogos lub swoja jak podchodzi do ciebie 2 typow ty sam jeden dostaje w ryj pada a drugi ucieka i zazwyczaj tyle z kozaczenia myśle ze kazdy doswiadczył czegoś podobnego wazne walczyć morda nie szklanka zagoi sie :) odpowiedz

Majkel do Vuko- wina Kante ale większa Klubu - 1 godzinę temu, *.mm.pl A ja mam inne zdanie. Ta sytuacja pokazała nieudolność tych, którzy odpowiadają za tzw,. onboarding nowych ludzi w klubie. Można rozumieć uwarnukowania kulturowe, czy różny poziom reakcji na emocje etc. Wyobraźcie sobie sytuację, że np, cofamy się kilka m-cy wstecz Zlatan zmienia Piątka po kontuzji i Pio sfrustrowany kopie koszulkę Milanu. A to tylko Piątek... Jakby to samo zrobił Lewy w Bayernie konsekwencje byłyby również przeolbrzymie. Może nie wywalenie z klubu ale finansowo i mentalnie przynajmniej rundę by odczuwał. Jestem przekonany, że Serb, Chorwat czy inny z Bałkanów nawet na największej k......by tego nie zrobił. Tym bardziej nierozumiem nieudolnej obrony Vuko. Tak masz rację było wielu Legionistów pełną gębą jak Paluchowski, Kosecki, Kuchy itp a Ty wolisz mieć ludzi z większymi umiejętnościami. Spoko ale nie obrażaj tych którym brakło talentu a mieli L sercu. Oni by nie zeszmacili barw ani Legijnych ani swoich nowych Adanasporów, Urali czy innych Mielców. Dlaczego nikt nie opowie pozytywnie o Żewłakowach, Beresiach, Wszołku, pokazując, że można. Dlaczego nikt nie porozmawia o historii Kaczorowskiego ku przestrodze. To jak już tacy super nowi grajkowie przyjdą do Legii dlaczego nikt im nie wpoi gdzie trafiają. Dlaczego nikt im nie pokaże negatywnych i pozytywnych przykładów z przeszłości?

W Dinamo Zagrzeb czy Crvenie Zvezdzie by to nie przeszło. Salahowi w Liverpoolu też by się nie upiekło. Myślę, że miałby przechlapne w całej Anglii. Ale dlaczego w Legii tak się dzieje a tam nie? Proste. A no dlatego, że jak przychodzisz reprezentować Wielką Legię to poza wycieczką do klubowego muzeum, fotkom z rąsią prezesa na klubowej stronie i filmiku z parafowania kontraktu nie dostajesz, żadnej innej wiedzy na temat WARTOŚCI. Oczywiście mógłby Kante z własnej inicjatywy poczytać nieco w wolnym czasie, poszperać, podpytać np. Pana Lucjana ale po co skoro nikt tego od niego nie wymaga. Uważam, że nie ważne czy nazywasz się Kante, Kaczorowski, Szczęsny, Michalski, Ronaldo, Figo, Baggio, Pele czy Maradona-szacunek do historii i ludzi którzy ją tworzyli obowiązuje. Kante "apologize" przez 27 sekund a 4 lata w naszym kraju i nikt z klubu nawet nie pomyśłał by dać mu kartkę po polsku na ścianie do wydukania. To się nazywa samozaoranie. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Majkel do Vuko- wina Kante ale większa Klubu: Super tekst. Brawo. odpowiedz

WARKA STRONG moja miłość - 1 godzinę temu, *.219.245 Mąciciele chcą zatrzymać Legie na ostatniej prostej do mistrzostwa! odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do kazdego kto mowi "to tylko koszulka" , "nie chcial" itd. No dla was to tylko koszulka bo wy macie to w dupie, dla kibicow to cos wiecej, tak jak w Barcelona "mes que un club/cos wiecej niz klub" - zaden PRAWDZIWY (nie sloik, czy sezonowy "fan" sukcesu) fan Legii nie usprawiedliwi i nie obroni kante w tej sytuacji - mimo ze ja nie mam z nim zadnego problemu to ten gest to jest pogarda dla Legii, nawet jezeli byl to gest impulsywny i w ferworze frustracji i zlosci - to jest nie do zaakceptowania i nie do zapomnienia - nie da sie wyjsc z niego z twarza. Jak to bedzie puszczone od tak sobie, to bedzie Legia posmiewiskiem wsrod wszystkich kibicow w Polsce, ze mozna sobie gardzic symbolami ponad 100 letniego klubu i ze jakis najemnik moze sobie kopac koszulke po podlodze jak szmate.



Wybaczyc wybaczam ale nigdy nie zapomne. Chocby nie wiem jak bym chcial to sie nie da. Tym bardziej ze jest to klub z przeszloscia wojskowa.

Symbole maja znaczenie. odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.virginm.net @atmosferic: masz 100% racji Mordo. Gdyby Vukovic faktycznie wpajal szacunek do barw i do klubu, to przypomnę, ze szacunek leży tez w odruchach. Jak kobicie wyjedziesz w zęby, jeden z drugim, bo impuls ci skoczyl, tzn że w rzeczywistości nie jesteś dżentelmenem, tylko dlatego, ze jak zdążysz przekalkulować, to jednak się powstrzymasz impuls i jej w tryby nie wjedziesz, albo ewentualnie jak nie zdążysz nad soba zapanowac, to jest jeszcze druga opcja pozostania dżentelmenem. Wystarczy przeprosić. Ja nie wiem co tu za mózgi sie wypowiadają ale na pewno nie jesteście kibicami. odpowiedz

atmosferic - 48 minut temu, *.orange.pl @tomiacab: Vukovic bagateizowaniem tego zdarzenia pokazal ze nie jest prawdziwym Legionista, a adoptowanym. Moglby to byc Messi i kopie koszulke to niech wypier...la, nie ma zmiluj. Jest cos wazniejszego niz wyniki, ta rzecza jest godnosc i honor. Bez godnosci i honoru nie ma czlowieczenstwa. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl On nie tylko rzucil koszulke ale tez ja kopal kilkukrotnie. Nigdy nie przyszlo mi do glowy w najgorszych nerwach zeby cos takiego zrobic. Vuko, nie wybielaj go. Mogl uderzuc piescia w sciane dla rozladowania emocji. A tak to pokazal "pierd&le to wszystko!". Teraz zrobil 20s filmik z podkulonym ogonem i "wszystko gra", zreszta wiekszosc kibicow mu przytakuje. Najwyrazniej to jacys niedzielni kibice, ktorym jak ktos napluje na koszulke, to oni ja podniosa i z usmiechem stwierdza ze nic sie nie stalo. Milosc do klubu grajki pokazaly jak kryzys chcial im obnizyc pensje a oni sie na to nie zgodzili.

Zenada. odpowiedz

Lagerta - 1 godzinę temu, *.236.39 Jak czytam te komentarze typu" przeciez przeprosił", "niech gra dalej", " tyle dla nas zrobił", "vuko ma rację".... to z kim ja stoję na tych trybunach? Myślałam, że z facetami co mają charakter i jaja. Mam nadzieję że te osoby piszące takie rzeczy, to nie te same co na trybunach. Wystarczy ze Vukovic krzyknął isk mikrofonu i znów wytłumaczył wszystkim kto jest Legionista, a kto nie i już myślicie tak jak on. Czy wy w ogóle macie czasem swoje zdanie i jakiś honor? Gdzie się podziali prawdziwi kibice? Teraz każdy kto ma szacunek do barw i jest oburzony to według przekazu trenera, nie jest tym prawdziwym Legionista? Jakieś odwracanie wartości. Wtf? odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Lagerta : dokladnie tak działa Vuković już drugi raz. Jak tylko kibice mają powody do krytyki, to wprowadza próbę podzielenia spolecznosci kibicowskie, tak aby jedni drugich nazywali mącicielami, tylko dlatego, ze w sposób uzasadniony są wkur...i. Polity się z niego robiw takich sytuacjach i zaczyna dzielić i rozsądzac samemu kto jest Legionistą a kto nie. Po raz drugi jest sytuacja, ze jego narracja daje jasno do zrozumienia, iż jezeli krytykujesz, to nie wiesz kto jest prawdziwym legionistą i sam nim nie jesteś, bo próbujesz odebrac Legii tytuł przez robienie zamętu. Jakiego zamętu? Jesteśmy wkurzeni i ammy do tego pełne podstawy oraz prawo, niech on już knebla na usta ludziom nie zaklada. odpowiedz

drims - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Lagerta : a Ty jesteś kibicem Legii? To czemu srwsz w własne gniazdo? odpowiedz

Lagerta - 1 godzinę temu, *.236.39 @drims: Tak jestem kibicem i nie sran we własne gniazdo. Mówię o szacunku do braw i wartości. Wydaje mi się, że zesral się, jak to ująłeś, ktoś inny dzisiaj i śmierdzi strasznie. A Vuković przykrywa ten stolec kante koszulka Legii i mówi "nic się nie stało, już nie widać" odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.virginm.net co ten Vukovic piadroly? Jak zawodnik ma wpojony szacunek do klubu, to mu takie rzeczy do glowy nie przychodzą. Patrząć łagodniejszym okiem, to po swoim woleju, widząc koszulke na podlodze, coś by mu w głowie zaskoczylo, że "o qrła ponioslo mnnie za bardzo, trzeb podnieść oddać szacunek i przeprosic" , a nie idzie i jeszcze kopie po podlodze i nawet mu nic w tym pustym łbie nie zaskakuje. Vuković już broni zawodnika poprzez atak i próbe podzielenia kibicow. Tak samo robił na jesieni. ostatnio go chwaliłem za pracę ale niech się skupi na niej a nie na bezpodstawnym usprawiedliwianiu głupoty, braku szacunku. Powinien być skreślony za samo kopniecie koszulki, ale już wuj, niech będzie, ze na życzenie Vukovicia spojrzę na to lagodniejszym okiem, choć nie mam na to ochoty, ale nawet.... to powtarzam, nie wybaczam kopania dalej koszulki po podłodze. Won i koniec. to nie zbawiciel legii zaden zeby bylo czego żałować. Takich grajków przewija się przez Legię dużo i wielu z nich nawet nie zapisują się specjalnie w pamieci. odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Rzucić w nerwach może się zdarzyć ale kopać raz ,drugi to nie przejdzie Vuko oj tak nie przejdzie.

odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl Ludzie, dwa następne mecze wystarczy wygrać aby zostać Mistrzem po raz 15 - najwięcej ze wszystkich drużyn w tym kraju.

Nie traćmy czasu na coś co na historię Legii nie ma kompletnie wpływu. Potem się zajmiemy sprawą koszulki Kante. odpowiedz

Mrok - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Jasiu-srasiu: Mongoła sobie w lusterku poszukaj, prowokatorze



Tak, mistrz w gablocie jest ważniejszy niż to czy piłkarz cokolwiek szanuje czy nie. Jest tylko pracownikiem, dostaje za to hajs i ma pracować, nie musi nawet mi też dziękować po wygranych meczach za doping bo mam to w d czy się identyfikuje ze mną czy nie. Ani to dla mnie brat ani swat. Lubić się z nim nie muszę, podawać mu ręki też. A jak ty idioto myślisz, że ci wszyscy inni piłkarze coś czują do barw, klubu czy herbu to szczerze współczuje. Owszem, czują coś jedynie do koloru zielonego ale ...tylko na banknotach $



Za rok, dwa Kante tu nie będzie a ja nie będę się interesował co z nim się dzieje. Liczy się zatem tylko to co jest w gablocie bo zostaje tu na lata a brak szacunku do koszulki to nie powód aby rozp... atmosferę drużyny w najważniejszym momencie sezonu.

Tym bardziej nie powód dlatego, że takim kmiotom buraczanym jak ty coś się pod kopułą bulgocze. Nie podoba się 15 mistrz dla Legii bo go zdobędzie drużyna przy współudziale Kante, który nie szanuje koszulki? to wyp... na Polonie naiwniaczku!

odpowiedz

Hugon - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Vuco nie dodał ze to mogła być koszulka Kante którą miał na sobie pod koszulką LEGII bo to co rzucił ,i kopał nie widać było herbu LEGII hejterzy do optyka a nie ślepo patrzyć na coś co nie jest udowodnione. odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bez przesady. Wkurzył sie z powodu kontuzji i tyle.

Rzucił i kopnął pierwszą rzecz jaką mial pod reką/nogą. Wielkie halo. odpowiedz

Miro - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Vuko dobrze mówi. Kante oddaje serce na boisku, a kopiąc koszulkę nie myślał o tym, że to koszulka Legii. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Trener wszystko wyjaśnił.Po co drążyć temat?Robić z igły widły.Żeby inni się cieszyli,że u nas są wewnętrzne spory?Kante wyjdzie przeprosi i po sprawie.

Jeżeli chodzi o szanowanie barw to spójrzcie na sektorówke na dzisiejszym meczu.U..bana gorzej niż stół w tvn-ie. odpowiedz

Ciechan - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Panie Mioduski tu teraz powinien Pan wkroczyć i zrobić raz na zawsze pozadek. Definitywnie rozwiązać kontrakt z Jose. odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl @Ciechan: emocje poszły górą, gra gościu z sercem dla naszej Legii, ogarnij się ???? odpowiedz

Homo Erectus - 2 godziny temu, *.telkab.pl @Ciechan: a Ty powinieneś zrobić porządek z ortografią odpowiedz

Vuko zamknął usta wszystkim pseudo-legionistom - 2 godziny temu, *.com.pl Murem za Vuko. Kante rozumiem i wybaczam mimowolny błąd w emocjach odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Vuko jest inteligentny. Poza tym ma rację . Talmudycznych strażników rytuałów ostrzegam, będę się z Was śmiał ... głośno ! odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: świetne porównanie, Putin który nie kryje że jest wrogiem nas i naszego kraju i Kante który jest piłkarzem naszego klubu i strzela bramki dla Legii, brawo, jesteś niespotykanym erudytą... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @lolo: Pierwszy przykład jest przejaskrawiony, zresztą napisałem że daleki jestem od "świętego oburzania się". Ciekawe, że do drugiej części wypowiedzi się nie odniosłeś. Zachował się nieprofesjonalnie i karygodnie. Przeprosił, ale czy zrozumiał? odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.AWIST.PL Brawo trenerze odpowiedz

KibicL - 3 godziny temu, *.plus.pl Moim zdaniem przeprosiny to za mało. Gdyby kopnął raz to jeszcze można by sobie w jakimś stopniu wytłumaczyć, ale on szedł i dalej kopał po podłodze tzn, że maił czas ochłonąć ale tego nie zrobił. Voko taki legijny patriota ale gdyby pyry albo skisła dała mu parę złotych więcej to pewnie zrobiłby to samo. Uważam, że Kante powinien już na zawsze mieć zamknięte drzwi na Legię. odpowiedz

:D - 2 godziny temu, *.orange.pl @KibicL: idź spać wuju odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.elartnet.pl @KibicL: Co ty powiesz? Często kibice nie szanują zasad, czy wówczas też zajmujesz głos? odpowiedz

Magic - 3 godziny temu, *.centertel.pl Powinien walnąć pięścią w ścianę żeby wylądować emocje. Ale koszulka jest święta kto tego nie rozumie ten głąb. odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl To że przeprosił to oczywiste ale u mnie ten pajac jest spalony - Nie dla Kante w Legii !

To jego koniec !

Miejmy swój honor i szanujmy swój klub a kto tego nie robi niech robi wypad z klubu ! odpowiedz

do gazza - 54 minuty temu, *.play-internet.pl @gazza: myślę że Kante nie będzie mógł teraz spać po tym co napisałeś...hahahaha odpowiedz

mc - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ciekawe czy kopalby tak koszulkę reprezentacyjna swojego kraju.. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @mc: Otóż to, o tym pisałem w innym miejscu. odpowiedz

Hg - 3 godziny temu, *.ap-media.pl Kante przeprosił, nic się nie stało, nie zrobił tego celowo odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl @Hg: Jak to nie zrobil tego celowo? slepy jestes? sama sie koszulka kopnela i turlala po podlodze jak szmata?

Przej...al sobie u kibicow rowno. Nie wiem czy da sie to odkrecic. Koszulka z herbem to swieta rzecz. Surma tylko rzucil koszulka Wisly i mial pojazd na wisle, a ten skopal koszulke.

Nie mozna tego ignorowac, bo ci najemnicy beda tu sobie cyrki odstawiac. odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.orange.pl Vuko po raz kolejny ma racje. Najpierw niech kibice sami zaczna s,anowac barwy odpowiedz

No, Nie WIERZĘ - 3 godziny temu, *.com.pl Vuko nieraz gada głupoty , ale co do Kante ma akurat rację . Emocje wzięły górę . Temat powinien być na minutę , chyba , że ktoś nie posiada mózgu i będzie go dalej drążył . Tak jak już na tej stronie ktoś wrzucił artykuł o Kante i o koszulce w co aż nie chce się wierzyć , że ktoś mógł wrzucić taki osobny artykuł dla 5 - latka . odpowiedz

Pag - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Niech przeprosi, nie wyobrazam sobie że nie. Absolutnie nie zgadzam się na takie zachowanie piłkarza, ale trzeba zachować rozsądek. Jak dla mnie jak zachowa się odpowiednio, jest po sprawie. Wiem, że to nie był przejaw niechęci do naszej ukochanej Legii, ale trzeba nad sobą panować i umieć przyznać się do błędu i zbędnych emocji. Po prostu czasem nie wypada robić pewnych rzeczy. odpowiedz

Wierzący - 3 godziny temu, *.elartnet.pl @Pag: Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem odpowiedz

maniek78 - 3 godziny temu, *.chello.pl Ja nie był gotowy to było go nie wystawiać.Oni zarabiają duże pieniądze to ich zawód więc bieganie i walka to ich obowiązek i za to nie powinniśmy im dziękować.Rozumiem że był wściekły ale trzeba myśleć.Chyba do końca nie wiedzą co to barwy dla kibiców. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.plus.pl Tak jeszcze dodam, czy nie przyszło wam do głowy że chłop ma po prostu ambicję i wściekł się na to że nie może pomóc na boisku. Ale nie lepiej opluwać, zamiast pomyśleć, niech przeprosi i po sprawie, bo na pewno nie zrobił tego celowo i z chęcią obrażenia kogokolwiek, zwykła frustracja. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Vuko mistrz. Najlepszy trener ever. Kiedys sie wahalem czy vuko to prawdziwy Legionista. Po pierwszych meczach rundy wiosennej wiem ze tak. odpowiedz

drims - 3 godziny temu, *.vectranet.pl I to jest odpowiednie podejście do tematu.

Po za tym, wszyscy szczekający... niech się zastanowią ile razy kibice Legii... znieważyli Legie odpowiedz

ali - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Kante przeprosił, sprawa w zapomnienie, zdrówka Jose życzę :) A matoły z żylety jeszcze będą skandować Twoje nazwisko :) odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl "Wszędzie jest delikatna próba zatrzymania, a pierwsza z nich to właśnie to gadanie. Żeby zdeprecjonować, powiedzieć, że wszystko jest łatwe. A to nie jest prawda."



Panie trenerze, święta słowa! odpowiedz

przeproś! - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ma przeprosic!!!!!! odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl W takim razie ja faken mówie wont i Kantemu i Vukoviciovi faken. odpowiedz

Gość - 3 godziny temu, *.orange.pl @Władeczek: szkoda mi ciebie. odpowiedz

Wola - 3 godziny temu, *.chello.pl @Władeczek: no to wypad Władeczek ze stadionu odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.plus.pl Jak to łatwo ludzi oceniać po jednym, bezmyślnym bo bezmyślnym, zachowaniu. Żałosne było to skandowanie na początku drugiej połowy na Kante, chłopa poniosły emocje i tyle, a teraz będzie lament. Słusznie mówi Vuković, ileż to już było tych co całowali L na koszulce na pokaz a na boisku i poza nim niezbyt im zależało, ale za to potrafili omamić kibiców. Puknijcie się w głowę z tym opluwaniem. odpowiedz

Grupa_Żoliborska - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kante! Kante! Kante! Jesteśmy z Tobą! odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.artexim.pl-81-219-240-253 a jak Nikolić rzucił koszulką z całej siły o glebe???to myslicie że chciał znieważyć nasze barwy???to są takie emocje o ktorych wielu z nas nie ma pojęcie,odcina tlen i tyle-odwalcie sie od Kante odpowiedz

Karol - 3 godziny temu, *.chello.pl @Paweł: To akurat była troszkę inna sytuacja. Rozumiem że chodzi ci o sytuację po strzelonej bramce z Lechem? Tak czy siak, Kante powinien przeprosić i będzie dobrze. odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.artexim.pl-81-219-240-253 @Karol: oczywiscie że ma przeprosić-ale to co odwaliły trybuny i hejt w necie jest nie na miejscu odpowiedz

Karol - 2 godziny temu, *.chello.pl @Paweł: Popieram, emocje wzięły górę po obu stronach. :) odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Po stracie Mistrzostwa chciałem by Vuko odszedł byłem zły na właściciela klubu ze zostawił trenera ale naprawdę zespół gra dobrze dojrzale a trener widać że stworzył świat na atmosferę w szatni i widać. Że ten zespół walczy ze wszyscy tworzą drużynę wypowiec trenera klasa co do Kante oczywiście powinien byc ukarany ale też nie zapominajmy że jego bramki dawały nam punkty zwycięstwa odpowiedz

bgt - 3 godziny temu, *.chello.pl Przeprosi i będzie po sprawie. Nie zrobił tego co Kaczorowski. odpowiedz

Hak77 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Rozumiem rozczarowanie. Ale żeby szarpać koszulkę swego klubu to już nie wiem Panie trenerze czy pan czasem nie pier od rzeczy. odpowiedz

Legionista80 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wara od Jose! Mogli z kamerą za nim nie szperac! Takiego pracy się ambitnego to w Legii nie było....Wara od Kante! odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com A ja powiem tak: Brawo Vuko. I zadko to mowie, ale brawo Vuko. Doskonale ogarnal sytuacje i swietnie ja wytlumaczyl.

Jako byly sportowiec doskonale rozumiem szacunek do barw i do koszulki. Nigdy ani mnie ani nikomu z moich kolegow taka sytuacja sie nie wydarzyla.

Ale doskonale rozumiem dlaczego ta sytuacja z Kante zaistniala, emocje z nia zwiazane, i ze cala ta akcja po prostu poszla sie yeeebac.

U mnie Kante ma spoko, bo pokazaj, fakt, w totalnie nietrafny sposob, emocjae zwiazane z tym jak on bardzo chce grag dla Legii i pomagac druzynie.

Jeszcze raz, brawo Vuko, swietna analiza i madrze powiedziane. odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.77.242 @Krzeszczu:

Cieszy mnie to co piszesz. Nie przypuszczałem, ze coś takiego w Twoim kierunku tak szybko napiszę. Zachowanie Kante juniorskie, zachowanie Vuko to zawodostwo. Może w końcu do Ciebie dotrze, że to naprawdę odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.

P.S. Mam tylko nadzieję, że nigdy więcej nie wypowiesz się na tym forum w sposób obraźliwy do Vuko. Konstruktywna krytyka tak, słowa typu "dresiarz" itp niedopuszczalne. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @hajdukL: Nie mialem wielu wypowiedzi o Vuko, tylko kilka na samym poczatku. O jego stylu jako trener i nedznym poziomie i sposobie prowadzenia druzyny. Jak i decyzji, i.e. Kulanovic.

Ostatnio wypowiadalem sie na jego temat rok temu, a rok to sporo czasu. Duzo moze sie przez rok wydarzyc. Daleko mi jeszcze do hurra optymizmu na temat Vuko.

Ale "dresiarz" to chyba raczej nie ode mnie slyszales/czytales. Wiec jesli kierujesz pod moj adres slowa "konstruktywnej krytyki" (pojecie samo w sobie wzgledne i totalne nieporozumienie, bo cos takiego nie istnieje), to radzilbym zebys mial/przytaczal troszeczke wiecej poprawnych faktow.

Najlepiej gdybys zaczal czytac ze zrozumieniem to co pisze, a ze robie to obecnie bardzo zadko, wiec w sumie nie moge ciebie obwiniac ze placzesz fakty i mylisz mnie z innymi tutaj "krytykantami". odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.77.242 @Krzeszczu:

Pamiętam, że to było na początku trenerki Vuko i nie zapominam. Rzeczą względną jest to, że niby rzadko piszesz. Twoje słowo przeciw mojemu. Jeśli nigdy nie użyłeś słowa dresiarz to ja się dziś nie wyśpię. Kłamiesz albo masz bardzo wybiórczą pamięć. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Komentarz Vuko trafny, bo trener zawsze powinien być z zawodnikami. Co do zachowania Kante, nie zgadzam się. Pewnych rzeczy się nie robi. Koszulką Gwinei by nie rzucił, jestem pewien. Ważne, by odpowiednio zareagował na swoje zachowanie. Sam, bez tłumaczenia innych. odpowiedz

KAMIL - 3 godziny temu, *.com.pl Hamalainen wam nie przeszkadzał jakoś za śpiewy odpowiedz

x - 3 godziny temu, *.centertel.pl spokojnie, trzeba chłopa wysłuchać,nie zapominajmy ile dla nas zrobił odpowiedz

zby - 3 godziny temu, *.207.159 jezeli powinien odpoczywac to niech odpoczywa, jak decyduje sie na gre to niech bedzie gotowy a nie teraz tłumaczenie, teraz nie ma z niego pożytku odpowiedz

JAVAN - 3 godziny temu, *.chello.pl Dobra wypowiedź Vukovica. Przeprosi wyleczy kontuzje i niech gra. Każdy niech siebie pilnuje bo na mieście nieraz widać naprutego kolesia w koszulce. To też jest zniewaga. To samo brudas bez uzębienia. Jak nie szanujesz wyglądu nie zakladaj koszulki. odpowiedz

Ageon - 3 godziny temu, *.154.231 Kante OUT! odpowiedz

Antyzygo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Vuko ma racje. Kante niech przeprosi, ale uczciwie i po sprawie. odpowiedz

