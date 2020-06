Kante przeprosił za swoje zachowanie

Komentarze (77)

Ja - 37 minut temu, *.centertel.pl Myślę że nie powinien tak się zachować, ale myślę że był tak sfrustrowany sytuacją że gdy by był w koszulce swojej reprezentacji zrobił by to samo i chyba nie traktował tej koszulki jako symbol klubu tylko jako żecz coś fizycznego czym można zucic i dać upust emocjom. Po za tym łatwiej zdiac koszulkę niż spodenki i zucac haha więc wyluzujcie trochę. odpowiedz

Alex Bielany - 47 minut temu, *.chello.pl Jose if you can’t say a word of Polish after years in our country, it only shows how low your IQ is, there have been players much more talented than you, who did more for the club, and won many more trophies for Legia , than you ever will, and none of them ever has treated the club colors and the badge like piece of shit, and mopped the floor with the top, as you publicly did, shame on you “”Mr Cunt_e “” and .....

One one more thing Legia colors matter!!!! odpowiedz

Winyl - 52 minuty temu, *.mm.pl Zdrowia życze!!! odpowiedz

bolo - 52 minuty temu, *.net.pl Przeprosił- a teraz wpłata na fundację której patronuje Legia. Mnie zabolało , jego też powinna zaboleć kieszeń. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Nie zamierzam obrażać Jose Kante, ani go linczować. Widocznie myślenie nie jest jego najmocniejszą stroną, widocznie koszulka którą zakłada gdy wychodzi na boisko niewiele dla niego znaczy. Taki już jest, widocznie pewne rzeczy są dla niego drugorzędne, co innego się dla niego liczy. Głupotę mogę wybaczyć, zwłaszcza że na boisku daje z siebie naprawdę dużo.



Ale....wyobraźmy sobie teraz że w wyniku tzw. "frustracji" koszulkę Bayernu traktuje podobnie Robert Lewandowski. Czy inny zawodnik dowolnego klubu znanego w Europie. Jestem przekonany, że byłby to koniec jego kariery nie tylko w danym klubie, ale i w kraju w którym gra. Bo pewne zachowania są niewybaczalne.



Wiecie drodzy Koledzy co w tej sytuacji boli mnie nawet bardziej niż sama kwestia koszulki. Fakt, że facet który jest 4-ry czy 5 lat w Polsce nie potrafi nawet słowa "przepraszam" wydukać. A takich jest na pęczki. Wyobraźcie sobie taką sytuację w słynących z tolerancji Niemczech czy Francji. Bo chęć nauczenia się języka kraju w których chcesz żyć i pracować to też podstawa szacunku. U nas wszyscy mają patriotyzm na gębie, kochają symbole i całują krzyże głownie przed kamerami TV. W rzeczywistości mają to w dupie. Firmy wysyłają ludzi na kursy językowe, bo "jak przyjedzie dyrektor z... musicie wiedzieć co mówi. Ja mam kur... wiedzieć? Czy to ja wyjeżdżam? Jak idziesz w gości to siedzisz grzecznie na dupie i czekasz co gospodarz poda a nie pchasz się do kuchni. Wszystko popieprzone....



I mówi wam to facet, który wcale nie jest przesadnie "doniosły". Ale są pewne zasady. Nie wkłada się paluchów go gniazdka, ani nie sika się przed kościołem. Mimo, że się do niego nie chodzi...do kur.... nędzy!

odpowiedz

Olaf - 46 minut temu, *.vectranet.pl @Wolfik: wszyscy wyluzujmy bo to się przedszkole zrobiło z Legii a nie poważny klub. Rok temu straciliśmy Mistrza bo "piłkarze po pierwszej porażce posrali się" , to nie powtórzmy tego w tym roku - z wielu powodów, naprawdę, więcej zrozumienia dla wkurzonego kolejną kontuzją zawodnika.



Jak już chcecie na kogoś narzekać to weźcie na tapetę leniwców typu Obradovic, Novikovas etc. odpowiedz

Karl - 39 minut temu, *.chello.pl @Wolfik: w samo sedno , nic dodać nic ująć. odpowiedz

FWK - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie powinien tak się zachować. Kara finansowa moim zdaniem nieunikniona. Po sezonie powinien poszukać sobie klubu. Jak chciał się wyżyć to mógł wyebac łbem w sciane odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Wypada przyjąć przeprosiny odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gościu, jesteś w Polsce już 5 lat i nie potrafisz powiedzieć kilku zdań po polsku? odpowiedz

Zcv - 45 minut temu, *.vectranet.pl @Ewelina: a co nie rozumiesz jak ktoś mówi w innym języku? odpowiedz

lumian - 1 godzinę temu, *.mgk.pl czegoś takiego nie można wybaczyć!!!

i tyle w temacie odpowiedz

Bili - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A ja po meczu kupiłem ta koszulkę za 242 zł a ten szmaciarz ją kopał

Nic dodać nic ująć

Pseudo kopaczyna z Plocka odpowiedz

ciekawski - 52 minuty temu, *.play-internet.pl @Bili: ale konkretnie tą którą kopał? Czy jakąś inną w klubowym sklepie? odpowiedz

Autor88 - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Co to za przeproszenie po angielsku... Już tyle lat jest w Polsce więc powinien zrobić to w naszym języku. Na odwal to zrobił. Ja go już skreśliłem to nie szmata a koszulka z naszymi barwami.... odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jak zobaczyłem sytuacje w trakcie meczu to odrazu opcje były dwie:

a) Kante inteligencją niegrzeszy,

b) Ma oferte z zagranicy i chce obniżyć kwotę odstępnego.



Opcja b jest raczej mało prawdopodobna, więc pozostaje a. Tutaj wnioski są niestety smutne, skoro zawodnik, który w Polsce jest już kilka sezonów nie potrafi uszanować barw, które reprezentuje lub co gorsza nie rozumie jak barwy są ważne dla kibiców to z tej mąki ( podobnie jak tej z tsw) chleba nie będzie. Czerwo z Piastem też pokazało, że głowa Kante nie panuje nad emocjami. Vuko musi poważnie coś z tą sytuacją zrobić. A kwestie "zadość uczynienia" pozostawmy Żylecie. Natomiast do wszystkich oburzonych zdarzeniem... Przypomnijcie sobie ile razy sami widzieliście jak koledzy po szalu czasami traktują barwy, szczególnie jak % już dobrze uderzyły pod czapke i czy sami reagujemy w takich sytuacjach czy raczej ignorujemy...



odpowiedz

WARKA STRONG moja miłość - 1 godzinę temu, *.219.245 Uwaga na podpowiadaczy co chcą namącić w Legii na ostatniej prostej do mistrzostwa! Mąciciele ch.j wam w d.pe, LEGIA będzie mistrzem w przeciwieństwie do waszych gownianych klubikow! Pozdro Jose. odpowiedz

Trombalski - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dla mnie dobro Legii i tylko Legii jest najważniejsze dlatego przyjmuję przeprosiny Kante.Stracił głowę na chwilę. Prośba do niektórych nie zavmchowujcie się jak sfochowane dziewczynki.Badźcie mężczyznami. Małostkowość to cecha kobiet. Facet sie pokajał. odpowiedz

Gniazdo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zdrowia Kante. odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kazali przeprosić to przeprosił.

LOT wznowił rejsy więc pakuj mandżur.

p.s a kto zdecydował Go wpuścić skoro nie był w pełni zdrowy? Hello Vuko! Jak to mówią szanuj mor... odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl Uważam,że w przejściach powinny stać kosze z koszulkami Lecha. Gdy piłkarz się wk... wtedy miałby co kopać. odpowiedz

Goc (L) ław - 2 godziny temu, *.centertel.pl Co nam po "przepraszam" !! Barwy Legii kopał !!! odpowiedz

Grock - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wracaj do zdrowia. odpowiedz

Ja85 - 2 godziny temu, *.chello.pl Przeprosiny przyjęte. Więcej tak nie rób. odpowiedz

Olo - 41 minut temu, *.chello.pl @Ja85: Kogoś obchodzi zdanie jakiegoś nołnejma z trybun... odpowiedz

Pablo33 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Bardzo dobrze się zachował. Vuko też rozsądnie podszedł do sprawy. Kante nie miał złych intencji, każdy z nas nieraz zrobił coś, czego potem żałował w przypływie emocji. Nic się nie stało. Temat zamknięty. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Tak czy owak nie wiem jak teraz będzie mu się w Legii grało. Zwłaszcza na Ł3.... odpowiedz

Miro - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kopiąc koszulkę nie myślał, że w dupie ma ten klub, tylko był wkurzony, że nie mógł pomóc na boisku. Wybaczam! Ile razy na Żylecie spadł komuś szalik a inny go nadepnął? odpowiedz

Kojot44 - 2 godziny temu, *.208.76 Jak oglądałem mecz to się w kur... trochę zachowaniem. Ale rozumiem także frustracje i szanuję to ,że umiał się zachować i przeprosić. odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl Żeby w ogóle rozliczać czy wkur.. zawodnik w chwili frustracji mógł w emocjach się zapomnieć albo też celowo znieważył barwy trzeba najpierw rozliczyć samych siebie.

Ilu mamy na trybunach takich, którzy jak jest brudne krzesełko to przecierają je szalikiem albo siadają na szaliku dupą? szanują wtedy barwy czy nie?

Ilu jest takich którzy nachlają się po meczu i potem chodzą po mieście w zarzyganych koszulkach? szanują barwy?

Popatrzcie najpierw na siebie. Kto nie jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem.



Koleś nie pomyślał ale to nie powód ,żeby go od razu wieszać. Przeprosił. Resztę spłaci sadząc trójkę do siatki Lechowi i wykopując go z pucharów.

Ci którzy domagają się bezwarunkowo jego odejścia to prowokatorzy, sami powinni dostać kopa w d .. odpowiedz

R-81 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak dla mnie temat zamknięty. Głupi błąd pod wpływem emocji i frustracji. Przeprosił i mam nadzieje, że na boisku udowodni, że za Legię chce oddać zdrowie i serce. odpowiedz

kami(L)praga - 2 godziny temu, *.play-internet.pl kontuzja usprawiedliwia jego flustracje !!!!

tylko ze kibica serce boli jak widzi taka sytuacje od tego mamy barwy przeciwnikow osobiście chce zapomnieć o tym co zobaczylem mam nadzieje ze filmiki beda usuniete i nikt nie bedzie o tym przypominał media powinny popracowac nad przekazem by ludziom humoru nie psuć odpowiedz

piotrek - 2 godziny temu, *.orange.pl Jestem ciekaw ile z tych co tak atakują Jose Cante zwrócili komuś uwagę jak ktoś po pijaku zrzygał się na koszulkę Legii... Banda hipokrytów... Spójrzcie na siebie najpierw. Przeprosił trzeba - mu wybaczyć. Każdy popełnia życiowe błędy.Tyle. odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Przeprosiny przyjęte,sprawa zamknięta.

A z Kante nie róbcie wielkiego legionisty, jest zatrudnionym pracownikiem i nie zna się na kibicowskiej mentalności. Kiedyś piłkarze imprezowali z kibicami i znali te sprawy.

Teraz nie, bariera językowa. odpowiedz

Adi03 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Sorry gosciu, ale zwykle przepraszam nie wystarczy.. Mioduski powinien Ci jutro po prostu podziekowac. Wstyd i hanba jak nie panujesz nad soba to zmien sport. odpowiedz

Wojtas - 2 godziny temu, *.chello.pl @Adi03: serio, kibic bedzie takie pierdoly opowiadal ? Na szczescie wiekszosc swiata zarzadzana jest przez ludzi ktorzy mysla. odpowiedz

Heniek - 2 godziny temu, *.server.lu @Adi03: Z łodzi jesteś, że Legii dobrego piłkarza chcesz ukraść? odpowiedz

White - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Adi03: wybacz ale pleciesz bzdury, gościa poniosły emocje i tyle.

odpowiedz

Killer - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Adi03: Walnij się w głowę i już więcej nie pisz. odpowiedz

WETERAN - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Adi03: To jest niezwykłe przepraszam, a ty jesteś histeryk nadęty jak balon. Oddychaj głęboko i napij się zimnej wody.

odpowiedz

Waldi - 2 godziny temu, *.190.169 I po sprawie, nie ma co drążyć tematu. Ważniejszy jest teraz zdecydowanie mecz w środę z Jagiellonią. odpowiedz

no i po sprawie - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Każdy racjonalnie myślący zrozumie, że nerwy mu puściły przez kontuzje i tyle. Do tych szczekaczy o poszanowaniu barw, niech się sami zastanowią ile razy naj...ani gubili szalik.. odpowiedz

Kujawiak - 1 godzinę temu, *.plus.pl @no i po sprawie: 0 razy zgubiłem pijany szalik, dbam o barwy zawsze i wszędzie, mam prawo mieć pretensje? odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.orange.pl Gdyby to byl ktos inny to bym sie bardziej wkur... ale akurat Kante na boisku zostaeiaserce wiec wierze ze bylato frystracja wyrazona w glupi sposob... odpowiedz

Le Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Pawel: Myślę dokładnie to samo. odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Pawel:

Dokładnie. Jakby każdy tak zapier... na boisku jak Jose to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Ten błędów nie robi co nic nie robi.

odpowiedz

Żuku - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Jak dla mnie to po temacie odpowiedz

hmm - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No tylko ktoś niespełna rozumu mógł to inaczej odebrać. odpowiedz

Angielski kibic - 2 godziny temu, *.skybroadband.com kante zycie spoko zdrowiej bedzie dobrze jestesmy z toba odpowiedz

Pierwszy - 2 godziny temu, *.optikomp.pl Zdrowia, Jose. odpowiedz

LP7 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Vuko z RiGCzem:

Trener Aleksandar Vuković odniósł się również do sytuacji z Jose Kante gdy piłkarz schodząc z urazem rzucił koszulką o ziemię, a później kopnął ją w kierunku szatni. – Póki jestem szkoleniowcem Legii Warszawa, będę gwarantem tylko jednej kwestii - nie doskonałej gry czy samych sukcesów. Ale tego, że będę stawiał tylko i wyłącznie na ludzi, którzy szanują klub i koszulkę, w której grają. Proszę więc osoby, które chcą wszędzie szukać - i każdą okazję wykorzystają do tego, żeby zrobić z tego histerię – żeby się troszeczkę nad wszystkim zastanowili. Mówimy o zawodniku, który wyszedł na boisko, przyspieszając powrót po urazie na maksimum możliwości, ryzykując zdrowie. Mówimy o graczu, który wkłada głowę tam, gdzie większość zawodników na świecie tego nie zrobi. To piłkarz, który zastawia całe serce dla tego klubu. To, że był sfrustrowany, nie podał mi ręki - bo przytrafiła mu się kontuzja w momencie gdy chce walczyć o mistrzostwo Polski i zrobił niekontrolowaną rzecz w emocjach, nie jest powodem, żeby wykorzystywać to, do takich sytuacji, jak na początku drugiej połowy. Bardzo proszę naszych kibiców o to, żeby zaufali mi w kontekście jednego – szacunku dla drużyny.



- Rok temu powiedziałem na jednej z konferencji – kibic ma jedno do siebie: nie ma pojęcia o tym, kto jest kim w szatni. Kibicowi się tylko wydaje, że wie. Bo kibice wiedzą coś, zobaczą coś, i ktoś coś im powie i wyrabiają sobie na ten teorie. Byli tacy zawodnicy, co byli legionistami na pokaz, a ja takich legionistów nie chcę. Bo oni dla Legii są legionistami tylko przed kamerami. Jose Kante popełnił błąd, nie skontrolował emocji. Natomiast Jose Kante jest prawdziwym legionistą, który "ginie" na boisku dla drużyny. Od początku do końca. Pewnie nie jedna osoba urodzona na Grochowie, Ursynowie czy na Mokotowie, powiedziałby dziś do mnie tak: „Trenerze, przepraszam. Nie wychodzę na boisko, bo to ryzyko dla mojego zdrowia”. Ale nie Kante. On się pcha do tego, żeby być na boisku. I on jest teraz wyzywany? To jest absurd. Ubolewam nad tym, ale będę bronił prawdy, ponieważ wiem, jak jest. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.virginm.net gips na wywolanie współczucia? hehehe Dla mnie skreslony. Móglby się tak tłumaczyć gdyby po tym pięknym woleju podniósł ucałował,a nie dalej kopał po ziemi, kiedy już lampka powinna mu się świecić po pierwszym kopnięciu. Bezmózg, bez szacunku do wartosci, symboli i tradycji. Nara. Ja płakał nie będe. odpowiedz

Dajcie spokój - 2 godziny temu, *.com.pl Kazali przeprosić to przeprosił :)



Dajcie już spokój z tym tematem bo śmieszne się to już robi jak afera w sejmie , że ktoś coś jadł podczas obrad sejmu .



Dajcie spokój i się sami nakręcać z niczego bo to temat dla 5- latków i kółek różańcowych , nie na poważny portal sportowy odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Dajcie spokój : Otóż to...kazali to przeprosił.... odpowiedz

michciu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl On ewidentnie nie rozumie co zrobił. odpowiedz

Heh - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Gościu, ciebie już nie ma swoim zachowaniem, żyleta nie wybacza... odpowiedz

LE. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Heh: Gamoniu mów za siebie. odpowiedz

Matt - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ja nie lubię chamskiego zachowania, ale tutaj uważam, że nic wielkiego się nie wydarzyło. Gościu dopiero wrócił po długiej przerwie i znów musi opuścić boisko. Dla ambitnego sportowca to frustrujące. Mógł się lepiej zachować, ale cóż. Wyraził skruchę, a zaangażowaniem na boisku pokazuje, że nie należy do gwiazdek. Wolę takie problemy niż jak ktoś z własnego wyboru przechodzi obok meczu albo stawia się ponad drużynę. To są duże kłopoty, które jak gangrena zjadają drużynę i u nas nieraz też tak bywało. Z pozycji kibica najczęściej jest to w ogóle niedostrzegalne. Ktoś odgrywa niezłą rolę w mediach, a w klubie robi krecią robotę. odpowiedz

zzz - 3 godziny temu, *.googleusercontent.com Cześć, Wracałem z meczu w Madrycie, wsiadła do samolotu tez ekipa „zmęczonych” kibiców. Prawie wszyscy w koszulkach, w większości umorusane, śmierdzące. Jeden koleś siada i nagle na koszulkę puszcza pawia... Szanowanie barw...

Takich sytuacji pełno... ale jak gość głowę stracił bo jest ambitny to już koniec świata. Hipokryci.

Kante, ważna pokora i przyznanie się do błędu, Ambicje masz, na boisku odpokutujesz. odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @zzz: Dokładnie, cała prawda o tych „oburzonych” , zachowują się ciumkajacy odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl On jest naiwny i myśli że jak przeprosił to koniec tematu ???

Nie ma usprawiedliwienia dla tego incydentu - W życiu nie wyobrażam sobie bym nawet po najgorszej porażce nie miał szacunku do barwy i koszulki mojego klubu.

Prezes powinien od razu wywalić go do rezerw.

Jeśli to jest profesjonalny prezes a nie pipka... odpowiedz

Wojtas - 2 godziny temu, *.chello.pl @gazza: stary, zrob sobie i Legii przysluge, przestan takie farmazony gadac, zajmij sie czyms pozytecznym. A nie bedziesz probowal moralizowac na legijno-sportowo. odpowiedz

On L - 2 godziny temu, *.25.51 @gazza: dlatego ty nigdy nie bedziesz prezesem ani nikim nie bedziesz kierowal. Nawet budka z hotdogami....pipko odpowiedz

Kolos - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Kante brawo Vuko za szybką reakcję. odpowiedz

OKRZ - 3 godziny temu, *.9.64 Przeprosił? Przeprosił. Moim zdaniem koniec tematu odpowiedz

floyd - 3 godziny temu, *.chello.pl W meczu bodaj z Lechem, Nikolic po strzeleniu gola zdjął koszulkę, rzucił nią o ziemie jak szmatą... po chwili się jorgnął, podniósł i dalej cieszyl z gola... podejrzewam, że gdyby myslał że jest sam, to koszulka pozostała by na ziemii... chcę powiedzieć, wyluzujcie. Są takie sytuacje że człowiek w nerwach traci rozum. Kante w nerwach pewnie nie skumał co robi, to nie to samo co kaczorowski czy stilic! P.S. Poza tym, żeby wszyscy na Żylecie mieli taki szacunek do barw, a nie leżeli w nich na przystankach czy wycierali w szalik usta... odpowiedz

Gucio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i zamykam temat odpowiedz

konrad - 3 godziny temu, *.tpnet.pl rzeczą oczywistą jest że jego zachowanie było złe, ale patrząc na okoliczności i jego wcześneijsza postawę na boisku ciężko jest żywić do niego urazę, uważam że tak samo żyleta nie powinna wymuszać zawieszenia kante ani wyzywać go, bo wiele głupot człowiek robi pod wpływem emocji odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl To ja rozumię, przeprosil mnie faken, to ja mu winy odpuszczam. Niech strzeli gola za to. odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Władeczek: tobie to nawet maciora nie pomoże faken odpowiedz

Krishna - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zdrowia! odpowiedz

pique-nique - 3 godziny temu, *.chello.pl No i dobrze. Przestańcie kręcić gównoburzę. Poniosło go, bo zostawia serducho na boisku a znów złapał kontuzje. Było, minęło, przeprosił. NIe dajcie się teraz prowokować mediom i róznym januszom albo karynom z konfidenckiej 6. Ciśniemy na mistrza i puchar. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.plus.pl No i gitara, i już przestać tą sraczkę napędzać. odpowiedz

Heniek - 3 godziny temu, *.server.lu I po sprawie. Trzymaj się, zdrowiej i wal bramy dla Legii.

odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Spoko, apology accepted.

Szybko wracaj do zdrowia. Powodzenia. odpowiedz

Gesior - 2 godziny temu, *.virginm.net @Krzeszczu: apologies jesli juz;) masz brytyjski nuumer ip a podstaw jezyka nie ogarniasz, wstyd troche, nie lepiej publicznie pisac w ojczystym jezyku?? Chciales przed kibicami krzykozaczyc a nie wyszlo odpowiedz

Gesior - 52 minuty temu, *.virginm.net @Krzeszczu: a poza tym have been accepted ;) 2 bledy w jednym zdaniu odpowiedz

