Stolarski: Mam nadzieję, że kontuzja Marko jest niegroźna

- Przykra sprawa, że Marko musiał opuścić boisko z powodu kontuzji. Mam nadzieję, że to nie jest nic groźnego i na następny mecz będzie do dyspozycji trenera. Jeżeli chodzi o mnie, to na pewno jest radość, że mogłem wejść na murawę. Cieszę się, że zagrałem w momencie, kiedy pojawili się już kibice na stadionach. Najważniejsze jednak, że zgarnęliśmy trzy punkty - powiedział po meczu ze Śląskiem Paweł Stolarski . - Po wejściu na boisko chciałem dać drużynie pozytywny impuls. Moim zadaniem było wspomóc defensywę, ponieważ jestem obrońcą, ale dobrze było się również podłączyć w ofensywie. Pomimo tego, że kibiców na stadionie było kilka tysięcy, to i tak było bardzo głośno. Cieszymy się z ich powrotu - dodał. Dla Stolarskiego występ przeciwko Śląskowi był pierwszym od 3 grudnia 2019, kiedy zagrał 90 minut przeciwko Górnikowi Łęczna.

kami(L)praga - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo ty i Jedza musicie walczyc do konca by nam polowy składu nie wykosili pilnujcie naszych grajkow jak scinaja karbownika luquinhsa gwilee antolicia pokazcie ze tez moga sie kontuzji nabawic zółtko to nie dużo a odnosze wrazenie ze czasem klub druzyny przeciwnej powinien ponosic koszta leczenia zawodnika bo smiechem na sali jest jak nam wycinaja ludzi gracze łapia forme szykuja sie na puchary itd a zaraz 1-2 skladu bedzie leczyc kontuzje i i dochodzic do formy bo jakies lamusy grac nie umieja nie cofaja nogi mimo ze wiedza ze do piłki nie dojda odpowiedz

