NSŚ: Derby Sofii i Budapesztu

W ostatni weekend rozegrano derbowe spotkania w stolicy Węgier i Bułgarii. W obu przypadkach mecze odbyły się z udziałem kibiców gości, co zresztą ma miejsce również w Serbii. Mecze z udziałem publiczności rozgrywane są również w Czechach i Chorwacji. Sparta Praga na dwóch kolejnych spotkaniach na własnym stadionie odpaliła pirotechnikę. Trochę piro odpalili także Bad Blue Boys na bardzo bliskim wyjazdowym meczu z Goricą (miejscowość tuż pod Zagrzebiem). Na derbach Budapesztu ekipa Ferencvarosu zaprezentowała oprawę z okazji 25-lecia grupy Monsters - na nią składała się podwieszana do dachu sektorówka z hasłem "Monsters" namalowanym na murze, a także zielone świece dymne. Gospodarze na tym meczu zaprezentowali również kartoniadę oraz parę pokazów pirotechnicznych. Główna ekipa Ujpestu nie pojawiła się na derbach, ze względu na protest przeciwko klubowym działaczom. W sektorze gości pojawiła się garstka fanów fioletowych, bez oflagowania. Około 20 tys. fanów obejrzało derbowe spotkanie pomiędzy CSKA i Levskim Sofia, które tradycyjnie już rozegrano na stadionie narodowym im. Wasiła Lewskiego. Fani obu ekip otrzymali po 9 tysięcy biletów i w takich grupach stawili się na trybunach. Levski ze względu na wewnętrzne podziały w dwóch osobnych grupach (Sektor B i Ultras Levski). Niestety atrakcji ultras było jak na lekarstwo - jedynie CSKA odpaliło kilkanaście rac. W sobotę fani Crvenej zvezdy Belgrad świętowali 31. tytuł mistrzowski zdobyty przez ich klub. Z tej okazji wstęp na mecz był bezpłatny. Delije zaprezentowali oprawę z kilkoma okazałymi pokazami pirotechnicznymi. W dobrej liczbie na meczu z Partizanem pokazała się Vojvodina. Niestety "Firma" zamierza zbojkotować finał pucharu Serbii (właśnie z Partizanem), który rozegrany zostanie dziś w Nisu. Powód? Odległość od Nowego Sadu (330 km). Partizan ma 90 kilometrów bliżej i na miejsce może dotrzeć zaledwie o godzinę szybciej... Na zapleczu serbskiej ekstraklasy rozegrano mecz przyjaźni pomiędzy Radnickim Kragujevac i FK Zemun. Fani obu ekip utworzyli wspólny młyn, w którym zapłonęło trochę pirotechniki - głównie kolorowych świec dymnych nad płótnem "Brothers". Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach .

