Nowa pieśń: Nasza Legio będziemy zawsze z Tobą!

Podczas niedzielnego meczu ze Śląskiem Wrocław fani po raz pierwszy wykonali nową pieśń sławiącą nasz klub. W trakcie drugiej połowy gniazdowy zaintonował nową pieśń, która bardzo szybko wpadła wszystkim w ucho. Z każdym kolejnym wykonaniem niosła się z Żylety coraz głośniej, i co ważne, bardzo melodyjnie. Następnie podchwycona została także przez kibiców zgromadzonych na pozostałych trybunach (głównie Deyny). Tekst nowej legijnej pieśni jest następujący, a melodię możecie usłyszeć w załączonym filmie z wczorajszego meczu: Nasza Legio, będziemy zawsze z Tobą! Zawsze z Tobą, do końca naszych dni Będziesz walczyć o zwycięstwo A my za to dzisiaj zaśpiewamy Ci...

Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

205 - 45 minut temu, *.com.pl ale wczoraj korba była na 205 prz tej pieśni :) odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bo tekst jest fajny nawet bardzo melodia też rewelacja choć nie wiem co o tym myślicie ale uważam że powinna być jedna mała korekta która jest zawarta w nawiasie

Nasza Legio, będziemy zawsze z Tobą!

Zawsze z Tobą, do końca naszych dni

Będziesz walczyć (walczyć)o zwycięstwo

A my za to dzisiaj zaśpiewamy Ci... odpowiedz

artek - 1 godzinę temu, *.orange.pl oj, przepraszam , text jest u góry odpowiedz

artek - 1 godzinę temu, *.orange.pl możecie podać słowa tej piosenki ? odpowiedz

stara_kryta - 3 godziny temu, *.chello.pl Przydałaby się orkiestra z krytej, żeby nadawać rytm tej pieśni odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @stara_kryta: bebniarze dadza rade. odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Kiedy to śpiewali? Nie słyszałem faken. odpowiedz

1312 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: bo za cicho miałeś tv 70 cali oled ustawiony i na dodatek krowa już zadziałał wladeczku. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Władeczek: jak chlałeś, faken! odpowiedz

Opinia - 5 godzin temu, *.chello.pl Przyjemna, ale ludzie nie będą umieli zachować melodii przy pełnym stadionie. Nie jesteśmy Boca Juniors :) odpowiedz

wyjazdowicz - 2 godziny temu, *.net.pl @Opinia: po pierwsze to Boca J. nie jest nami a po drugie co ty tam wiesz jak oni spiewaja jak ty nic nie rozumiesz a w internecie wszystko ładnie wyglada nawet moja znajoma :) odpowiedz

Opinia - 1 godzinę temu, *.chello.pl @wyjazdowicz: w ogóle mnie kolego nie zrozumiałeś, ale nieważne. Zdrowia :) odpowiedz

wyjazdowicz - 5 godzin temu, *.net.pl dobra nuta siadła mi w ucho jak i pewnie (prawie) kazdemu na Ży(L)ecie

jak sie wszyscy naucza tego to bedzie konkret wychodziło

rararara

odpowiedz

Bródno - 5 godzin temu, *.orange.pl Dla mnie słaba, tekst taki na siłę. Można ją łatwo zagłuszyć. Może sie później przekonam, jak już trochę do Warszawska Legio zawsze o zwycięstwo walcz!

Ale to moje zdanie.

Ps. Nie musielismy wałkować ją przez 40 min odpowiedz

Legia - 5 godzin temu, *.centertel.pl Brzmiało wlosko. Takich piosenek nam brakuje. Pamiętacie przyśpiewkę Rangersow? odpowiedz

Rodzinny - 6 godzin temu, *.stansat.pl Trybuna Brychczego też śpiewała. Może ciszej, ale śpiewała odpowiedz

OSA(L) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl To pieśń hit.

fajnie można modyfikować zachowanie na intonacji la la la, można ściszyć, aby wejść na pełnej k... , można klaskać w różnym rytmie i lepiej niż u Rubika.

Brawo! (L) odpowiedz

Tylko Legia - 6 godzin temu, *.centertel.pl @OSA(L): tylko że tam nie ma lalalala, jest rararara, co dosadnie podkreślał Staruch odpowiedz

Tomek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @OSA(L): byle właśnie było bez klaskania, bo tylko zagłuszy to rytm odpowiedz

Mariol - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @Tomek: popieram,zero klaskania przy rożnych Lalala,czy ooo i takie tam podobne.Te klaskanie to zagłusza i robi sie taki tumult.Mamy fajne melodie,ale te klaskanie to psuje.Zamiast klaskanie,lepiej machać szalikami. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.