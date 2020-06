32. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (5)

siewca plotek - 11 minut temu, *.futuro.pl Podobno do zdobycia jest jeszcze 18 pkt.

Czyli drugi Piast może mieć max 71.

Oznacza to, że Legii na dziś brakuje 9 pkt do Mistrzostwa.

Gdzieś po drodze odstawią drugie Zabrze.

Moim zdaniem feta na Łazienkowskiej na meczu z Craxą.

Czuwaj!

Pawełek - 5 minut temu, *.netfala.pl @siewca plotek: Bankowo gdzieś odpier...lą drugie Zabrze. Nie ulega wątpliwości. Najlepiej niech to będzie w Gdańsku, kiedy sprawa mistrzostwa będzie już rozstrzygnięta :-) odpowiedz

SF - 32 minuty temu, *.tpnet.pl LEGIO walczymy o zwyciestwo a w najgorszym wypadku o remis !! odpowiedz

Gienek - 41 minut temu, *.netfala.pl Jeśli wygramy w Biedastoku to w sobotę możemy świętować mistrzostwo. A może powtórka sprzed 2 lat i świętowanie mistrza w Poznaniu za 2 tygodnie? Też byłoby git :-) Tak czy inaczej ze spokojem podchodzę do meczu na Podlasiu. odpowiedz

Wolfik - 10 minut temu, *.mm.pl @Gienek: Wszystko będzie zależeć od dyspozycji dnia. Jaga to taka drużyna, która punktuje niemal identycznie u siebie czy na wyjazdach, chociaż ostatnio lepiej im na wyjazdach idzie. Generalnie to jedna z drużyn ze zwyżką formy, chociaż wiadomo jak to jest z drużynami z naszej Ex. Zwycięstwo jak najbardziej w zasięgu Legii. odpowiedz

