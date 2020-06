Zagrożeni w meczu z Jagiellonią

Artur Jędrzejczyk i Michał Karbownik są zagrożeni pauzą przed środowym spotkaniem z Jagiellonią Białystok. Jędrzejczyk zobaczył w tym sezonie już 11 żółtych kartek. Kolejne napomnienie oznacza aż dwa mecze pauzy. Z kolei trzy żółte kartki ma na swoim koncie Karbownik. Tyle samo upomnień zebrał Marko Vesović, ale on nie zagra do końca sezonu. Żółte kartki legionistów: 11 - Artur Jędrzejczyk 5 - Jose Kante, Igor Lewczuk, Paweł Wszołek 4 - Andre Martins, Luis Rocha 3 - Michał Karbownik, Marko Vesović 2 - Walerian Gwilia, Luquinhas, Mateusz Wieteska 1 - Domagoj Antolić, Inaki Astiz, Radosław Cierzniak, Radosław Majecki, Tomas Pekhart, Paweł Stolarski

Rado - 30 minut temu, *.com.pl Dziś obaj ławka - nie ryzykować przed Piastem. odpowiedz

RR - 16 minut temu, *.chello.pl @Rado:

Racja. Szczególnie, że sędzia Przybył lubi nam kartki rozdawać. A brak Jędzy na meczu z Piastem i Lechem byłby odczuwalny.

Z drugiej strony ławka w tym meczu oznacza środek obrony z kapitanem Wieteską. Nie wiadomo, co gorsze. odpowiedz

