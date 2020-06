Koszulka PamiętaMY 2020: Bitwa Warszawska

Wtorek, 23 czerwca 2020 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii przygotowali drugi wzór patriotycznych koszulek z serii "PamiętaMY 2020". Tym razem wzór koszulki nie nawiązuje do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (te dostępne były tutaj), a do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Czarne koszulki (również w wersji damskiej) będzie można nabywać przed sobotnim meczem z Piastem, w cenie 50 złotych. Sprzedaż prowadzona będzie w Źródełku w godzinach 14:30 - 17:15. O kolejnych terminach sprzedaży będziemy informować.



Istnieje również możliwość zakupu koszulek wraz z wysyłką - zamówienia należy kierować na maila pamietamy2014@gmail.com. W mailu należy podać ilość, rozmiar i dane adresowe (koszt wysyłki 11,50 zł, przy większej ilości 14 złotych i więcej). Więcej informacji oraz rozmiarówkę znajdziecie tutaj.



Nabywcy koszulek będą też mieli pierwszeństwo nabycia szalika-niespodzianki, wydanego w limitowanym i niewznawialnym nakładzie. Do wolnej sprzedaży trafi jedynie wówczas, jeśli nie wykupią go nabywcy koszulek. Wzór pozostaje póki co tajemnicą, ale związany jest również z przedmiotową rocznicą!



Cały zysk ze sprzedaży koszulek przeznaczony zostanie na działania i projekty patriotyczne, od godnego czczenia przedmiotowej rocznicy, poprzez tradycyjne obchody Powstania Warszawskiego, opiekę nad kwaterami Baonów Miotła i Parasol oraz pomoc garstce żyjących weteranów tych jednostek, po wsparcie dla Polaków z Kresów.







W tym roku obchodzić będziemy 100-lecie Bitwy Warszawskiej 1920 roku, uważanej za 18. batalię pod względem znaczenia dla świata w jego całej historii, czy porównywanej skalą znaczenia do zatrzymania Turków pod Wiedniem, z tym że tym razem w roli zdziczałych hord wystąpiła bolszewicka zaraza. Niewątpliwie był to tak zwany "Cud nad Wisłą", jaki przydomek otrzymało owo sierpniowe starcie na przedpolach Warszawy. Powstające właśnie po 123 latach niebytu państwo polskie, z zaledwie zalążkiem własnej słabo uzbrojonej i wyposażonej armii, skutecznie stawiło czoła Sowietom którzy chwilę wcześniej rozprawili się z imperialnym porządkiem panującym w ogromnej Rosji. I ta dużo mniejsza i chwiejna jeszcze Polska, dzięki ofiarności i gorącemu patriotyzmowi swoich synów, wyszła z tego starcia zwycięsko, wywalczając przy okazji swoje wschodnie granice.