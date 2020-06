Jakub Karolak ponownie zawodnikiem Legii

Poniedziałek, 22 czerwca 2020 r. 13:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Jakub Karolak po rocznym pobycie w Anwilu Włocławek, ponownie będzie występował w barwach koszykarskiej Legii. 26-letni Karolak to zawodnik grający na pozycji rzucającego obrońcy i niskiego skrzydłowego, który bardzo dobrze prezentował się w naszym klubie w sezonie 2018/19, co zaowocowało transferem do zespołu ówczesnego mistrza Polski.



Karolak w barwach Anwilu rozegrał 19 meczów w EBL i jedno o Superpuchar Polski, ponadto występował w barwach włocławskiego klubu w koszykarskiej Lidze Mistrzów (10 meczów, 97 minut, 31 pkt.). W ostatnim sezonie w Anwilu grał średnio 18 minut (w lidze), w tym czasie notując 7,6 punktu na mecz, przy skuteczności z gry na poziomie 41 procent (w tym 39,5% za 3 punkty). W Legii zapewne będzie mógł liczyć na znacznie więcej minut na parkiecie, zapewne na mniej więcej tyle, ile grał z eLką na piersi w bardzo udanym dla Legii sezonie 2018/19, zakończonym świetną postawą naszej drużyny w fazie play-off.

W tamtym sezonie, Karolak grał średnio 30 minut, w tym czasie zdobywając 14,9 punktu (39,3 procent skuteczności z gry, w tym 34,4 za 3 pkt.) oraz 1,4 asysty.



Zanim trafił do Legii, zawodnik występował w Treflu Sopot, Turowie Zgorzelec, MKS-ie Dąbrowa Górnicza oraz Novum Lublin.



- Miałem kilka propozycji gry w innych klubach, pojawiło się zainteresowanie Legii i ostatecznie przystałem na ofertę warszawskiego klubu. Bardzo się cieszę, że wracam do stolicy po roku przerwy i mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej powtórzyć wynik z sezonu 2018/19. Te play-offy wspominam naprawdę bardzo dobrze, gdzieś z tyłu głowy one zawsze są. Fajnie byłoby znów przeżyć te emocje. Miło wspominam ten czas, klub jest fajnie zorganizowany, miło się wraca do takiego miejsca. Wiadomo, że każdy sezon to nowa historia, patrzę z optymizmem w przyszłość, mamy młody skład, tylko Adama Linowskiego można nazwać weteranem. Mam nadzieję, że będziemy grać efektownie, co przyniesie dobre rezultaty - powiedział Jakub Karolak, nowy koszykarz Legii.



Imię i nazwisko: Jakub Karolak

Data urodzenia: 26.09.1993

Pozycja: rzucający obrońca/niski skrzydłowy

Wzrost: 196 cm



Dotychczasowe kluby:

2019/20: Anwil Włocławek (EBL): 19 meczów, śr. 18:00 min., 7,6 pkt., 2,5 zb., 0,7 as.

2018/19: Legia Warszawa (EBL): 31 meczów, śr. 30:00 min., 14,9 pkt., 4,2 zb., 1,4 as.

2017/18: Trefl Sopot (EBL): 30 meczów, śr. 24:20 min., 10,5 pkt., 2.3 zb., 1,0 as.

2016/17: Trefl Sopot (PLK): 31 meczów, śr. 23:52 min., 9,0 pkt., 2.3 zb., 1,3 as.

2015/16: Turów Zgorzelec (PLK): 30 meczów, śr. 24:02 min., 8,7 pkt., 2,5 zb., 1,3 as.

2014/15: Turów Zgorzelec (PLK): 23 mecze, śr. 12:43 min., 4,5 pkt., 1,4 zb., 0,7 as.

2013/14: Turów Zgorzelec (PLK): 31 meczów, śr. 10:16 min., 4,0 pkt., 0,9 zb., 0,4 as.

2012/13: MKS Dąbrowa Górnicza (I liga): 31 meczów, śr. 21:27 min., 10,5 pkt., 2,9 zb., 0,9 as.

2011/12: Novum Lublin (II liga/U20): 25 meczów, śr. 36:29 min., 21,9 pkt., 5,5 zb., 1,0 as.

2010/11: Novum Lublin (II liga/U20/U18): 27 meczów, śr. 32:47 min., 17,7 pkt., 4,5 zb., 1,6 as.

2009/10: Novum Lublin (U18)